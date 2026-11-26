นาทีสุดท้าย! เด็ก ป.6 พลัดตกบันได ชั้น 3 ร่างกระแทกพื้น ดับสลด
คลิปนาที เด็กชายวัย 11 ปี เล่นไถลราวบันไดโรงเรียนจากชั้น 3 พลาดท่าเสียหลัก ร่างร่วงกระแทกพื้น แพทย์ยื้อชีวิต 2 วันไม่สำเร็จ ดับสลด
เกิดอุบัติเหตุสลดใจขึ้นภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศคาซัคสถาน เมื่อมีรายงานว่า เด็กชายวัย 11 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พยายามเล่นไถลตัวลงมาตามราวบันไดจากชั้น 3 ของอาคารเรียน ก่อนจะเสียการทรงตัวพลัดตกลงมา ร่างกระแทกพื้นบริเวณชานพักบันไดชั้น 2 อย่างแรง จนศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา
สำนักข่าว Kazinform และสื่อท้องถิ่นของคาซัคสถานรายงานว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 13.18 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเป็นช่วงพักระหว่างคาบเรียน ภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองโคนาเยฟ (Qonaev) แคว้นอัลมาตี (Almaty Region) ระหว่างที่เด็กชายกำลังอยู่บริเวณบันไดชั้น 3 ได้ขึ้นไปนั่งบนราวบันไดเพื่อไถลตัวลงมาเล่นเหมือนสไลเดอร์ แต่เกิดเสียหลักพลัดร่วงลงไปยังชานพักชั้น 2 ท่ามกลางสายตาของนักเรียนหญิง 2 คนที่เดินผ่านมาเห็นพอดีและรีบวิ่งไปตามเจ้าหน้าที่โรงเรียนมาช่วยเหลือ
หลังเกิดเหตุ บุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงเรียนได้เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนประสานรถพยาบาลเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์พบว่า เด็กชายมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะและสมองอย่างรุนแรงจนอยู่ในขั้นวิกฤต ทางโรงพยาบาลจึงระดมทีมศัลยแพทย์ประสาทเด็กผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศเข้ามาวางแผนการรักษาและตัดสินใจผ่าตัดฉุกเฉินในวันที่ 17 พฤศจิกายน แต่ร่างกายของเด็กชายไม่ตอบสนองต่อการรักษา ทีมแพทย์พยายามยื้อชีวิตมานานเกือบ 2 วัน กระทั่งเด็กชายคนดังกล่าวเสียชีวิตลงอย่างสงบในเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569
ภายหลังคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์จนเกิดคำถามถึงมาตรการความปลอดภัย สำนักงานการศึกษาเมืองโคนาเยฟได้ออกมาชี้แจงว่า ทางโรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้กว่า 200 ตัว ซึ่งจากการตรวจสอบภาพเหตุการณ์ทั้งหมดไม่พบว่ามีใครผลักหรือทำร้ายร่างกายเด็กชายแต่อย่างใด เป็นการขึ้นไปไถลราวบันไดด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม ตำรวจเมืองโคนาเยฟยังคงเดินหน้าสอบสวนพยานแวดล้อมและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก
อ้างอิงจาก : Kazinform, almaty.tv, informburo, zakon, ctwant