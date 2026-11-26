“เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์” ยัน TCC-RS อนุญาตให้ใช้เพลง “เกินห้ามใจ” ในรายการ
“เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์” แจงดราม่าลิขสิทธิ์เพลง “เกินห้ามใจ” ยืนยัน ได้รับอนุญาตให้ใช้เพลงในรายการ จาก TCC-RS
สืบเนื่องจาก “เวสป้า สเตอร์” หรือ อิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินชื่อดัง พร้อมด้วย วีระ เดชไกรวัลย์ ผู้แต่งเพลง “เกินห้ามใจ” ได้ออกมากล่าวถึงกรณีรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังนำเพลงดังกล่าวไปออกอากาศและใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก TheVoiceThailand ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีลิขสิทธิ์เพลง “เกินห้ามใจ” โดยระบุข้อความว่า “ในฐานะรายการที่มีดนตรีเป็นหัวใจสำคัญ The Voice Thailand ตระหนักถึงคุณค่าของทุกบทเพลง ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์และความทุ่มเทของผู้สร้างสรรค์ผลงาน
การเคารพลิขสิทธิ์เพลงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิทธิของศิลปิน นักแต่งเพลง และผู้สร้างสรรค์ผลงาน จึงเป็นหลักการพื้นฐานที่รายการยึดถือและให้ความสำคัญสูงสุดในการผลิตรายการมาโดยตลอด
จากประเด็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลง “เกินห้ามใจ” ที่มีการกล่าวถึงบนสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ รายการรับทราบและให้ความสำคัญกับข้อกังวลดังกล่าว โดยขอชี้แจงว่า รายการได้รับอนุญาตให้ใช้บทเพลง “เกินห้ามใจ” ตั้งแต่ก่อนเริ่มการถ่ายทำรายการในเดือนกรกฎาคม 2569 จากบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด (TCC) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้บริหารจัดการลิขสิทธิ์บทเพลงดังกล่าว
ทั้งนี้ เมื่อเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นดังกล่าว TCC และ RS จึงออกหนังสือยืนยันเพื่อยืนยัน ว่ารายการได้รับอนุญาตให้ใช้บทเพลงดังกล่าวตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ตกลงไว้กับ TCC โดยลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 The Voice Thailand ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านลิขสิทธิ์ด้วยความรับผิดชอบ พร้อมรับฟังข้อมูลและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง โดยเคารพสิทธิของผู้สร้างสรรค์และผู้มีสิทธิในผลงานทุกฝ่าย
รายการขอยืนยันความมุ่งมั่นในการเป็นเวทีแห่งโอกาสทางดนตรี ควบคู่ไปกับการเคารพคุณค่าของบทเพลงและสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกเสียงสะท้อนที่ให้ความสำคัญกับประเด็นลิขสิทธิ์เพลง”
นอกจากนี้ ทางรายการยังแนบหนังสือชี้แจงจากบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เพื่อยืนยันการถือครองลิขสิทธิ์เพลง “เกินห้ามใจ” และการมอบหมายให้ TCC เป็นผู้ดูแล โดยระบุว่า
“ตามที่มีประเด็นบนสื่อสังคมออนไลน์ มีบุคคลกล่าวอ้างว่า ตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเกินห้ามใจ และหากบุคคลใดมีความประสงค์จะใช้เพลงดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ให้มาขออนุญาตที่ตนนั้น
โดยหนังสือฉบับนี้บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ของงานเพลงเกินห้ามใจ แต่เพียงผู้เดียว ได้รับสิทธิ์มาโดยชอบด้วยกฎหมายและได้ใช้สิทธิในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์โดยเปิดเผยมาตลอดเวลา
บริษัทจึงมีสิทธิอนุญาตให้ท่าน หรือบุคคลอื่น ใช้งานเพลงนี้ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ และบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด (“TCC”) เป็นผู้บริหารจัดการงานอันมีลิขสิทธิ์ของงานเพลง เกินห้ามใจ แทนบริษัท ซึ่งการที่ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เพลงเกินห้ามใจ เพื่อใช้ในการรายการ The Voice Thailand 2026 โดยถูกต้องจาก TCC ท่านจึงมีสิทธิใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวเต็มตามเงื่อนไขและรายละเอียดระหว่างท่านกับ TCC
ทั้งนี้ บริษัท และ TCC ขอยืนยันว่า บริษัทมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายรับรองสิทธิไว้ทุกประการ และจะดำเนินการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ตามสิทธิที่กฎหมายรับรองต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายแก่บุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง”
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