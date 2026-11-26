ตายเพราะเหล้า! อดีตผู้ใหญ่บ้าน เมียฆ่าใช้ค้อนทุบหัว มัดมือเท้าโยนสระ เหตุเมาแล้วโวยวาย
นางวีระวรรณ อายุ 54 ปี ยอมรับสารภาพกับตำรวจ สภ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ว่าลงมือใช้ด้ามค้อนตีศีรษะนายศรีสุพันธ์ สามีวัย 61 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านนาคำ หมู่ 5 จนเสียชีวิต ก่อนจับมัดมือมัดเท้า ปิดปาก แล้วนำร่างไปทิ้งลงสระน้ำเพื่ออำพรางคดี
เหตุสลดนี้แดงขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 หญิงชาวบ้านคนหนึ่งต้อนควายออกไปเลี้ยงริมสระน้ำในพื้นที่บ้านนาคำ หมู่ 5 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม ระหว่างนั้นสายตาเหลือบไปเห็นวัตถุคล้ายขอนไม้ลอยอยู่ในน้ำพร้อมกลิ่นเหม็นโชยคละคลุ้ง พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆ จึงพบว่าเป็นศพผู้ชาย เธอรีบวิ่งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ประสานตำรวจทันที
หลังรับแจ้ง ตำรวจ สภ.ศรีสงคราม เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวร กับหน่วยกู้ภัยรุดเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ สภาพศพมีเชือกมัดมือไพล่หลัง มัดข้อเท้า พร้อมสิ่งของรัดปิดปากไว้ แพทย์ประเมินเบื้องต้นว่าเสียชีวิตมาแล้วราว 3 ถึง 4 วัน ตำรวจจึงตั้งปมสงสัยตั้งแต่แรกว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางศพ นอกจากนี้ยังพบรถเข็นจมอยู่ในสระห่างจากจุดพบศพราว 50 เมตร
เมื่อตรวจสอบประวัติทราบว่าผู้ตายคือนายศรีสุพันธ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านนาคำ หมู่ 5 ส่วนสระน้ำจุดพบศพเป็นสระที่เจ้าตัวขุดไว้เองในที่ดินทำสวน ใกล้กันมีกระท่อมสำหรับนั่งพักผ่อนระหว่างทำงาน
ชุดสืบสวนไล่เรียงไทม์ไลน์ย้อนกลับไปถึงคืนวันที่ 22 พฤศจิกายน เพื่อนสนิทของผู้ตายให้ข้อมูลว่าไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณของผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยกัน ก่อนขับรถมาส่งนายศรีสุพันธ์ที่บ้านราว 23.00 น. หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นหน้าเขาอีกเลย ฝั่งญาติไม่ได้แจ้งความคนหายเพราะที่ผ่านมาเจ้าตัวเคยหายออกจากบ้านไปหลายวันแล้วกลับมาเองเป็นประจำ
ตำรวจจึงขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ตาย จนพบพยานหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่าคนในครอบครัวอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเหตุทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเกิดขึ้นภายในบ้าน ก่อนจะมีการมัดร่างเคลื่อนย้ายไปทิ้งลงสระน้ำ จึงเชิญตัวภรรยา น้องชายของภรรยา 2 คน ลูกสาว กับลูกเขยของผู้ตายมาสอบปากคำอย่างละเอียด
ต่อมา นางวีระวรรณเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือ เล่าว่าใช้ด้ามค้อนตีเข้าที่ศีรษะสามี จากนั้นลงมือมัดมือ มัดเท้า ปิดปาก แล้วนำร่างใส่รถเข็นเข็นออกจากบ้านไปโยนทิ้งลงสระน้ำช่วงกลางดึกคืนวันที่ 22 พฤศจิกายน
ส่วนชนวนเหตุสังหาร นางวีระวรรณให้การว่าสามีมักดื่มเหล้าจนเมาแล้วส่งเสียงโวยวาย คืนเกิดเหตุทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง เธอจึงคว้าค้อนทุบศีรษะสามีไปโดยไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเสียชีวิตแล้วหรือยัง พร้อมยืนยันกับตำรวจว่าลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว ไม่มีใครร่วมรู้เห็น
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดทั้งหมดยังคงเป็นคำให้การของภรรยาเพียงฝ่ายเดียว ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต้องรอผลชันสูตรจากแพทย์นิติเวช เบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหานางวีระวรรณฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา รวมทั้งซ่อนเร้นอำพรางศพ ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวน ผู้ต้องหายังมีสิทธิชี้แจงเพื่อต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม
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