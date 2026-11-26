เพจดัง แนะ ปู มัณฑนา เขียนขอโทษ หนุ่ม กรรชัย ลั่น พิมพ์ให้แล้วก๊อบปี้ได้เลย
เพจซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ แนะ ปู มัณฑนา เขียนขอโทษ หนุ่ม กรรชัย หลังศาลพิพากษาตัดสินจำคุก 14 ปี คดีหมิ่นประมาท ลั่น พิมพ์ให้แล้วก๊อบปี้ได้เลย
ทำเอาชาวเน็ตที่ติดตามข่าวการฟ้องร้องระหว่าง หนุ่ม กรรชัย และ ปู มัณฑนา คดีหมิ่นประมาท ต่างก็หลงดีใจกันเป็นแถว เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์ภาพ ปู มัณฑนา ใส่ชุดขาว พร้อมระบุข้อความว่า
“ดิฉัน ปู มัณฑนา ต้องขอโทษคุณหนุ่ม กรรชัย จากใจจริง ที่ผ่านมาเป็นเพราะดิฉันรู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่ได้คิดให้รอบคอบ จนทำให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของคุณหนุ่ม กรรชัย
ดิฉันสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำ และจะนำเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียน จากนี้จะปรับปรุงตัวและใช้ชีวิตให้ดีขึ้น หากสุดท้ายดิฉันต้องสูญเสียอิสรภาพนานถึง 14 ปี ดิฉันก็จะใช้เวลาที่เหลือทบทวนตัวเองตอนอยู่ในเรือนจำ โดยจะตั้งใจฝึกอาชีพ และหวังว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ในฐานะคนที่ดีกว่าเดิม”
ทว่าเมื่ออ่านจบถึงประโยคสุดท้ายก็ต้องวงแตกทันที เพราะซ้อเปา ระบุข้อความทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “ปล.ถ้าคิดไม่ออกว่าจะพิมพ์ยังไง พิมพ์ให้แล้ว ก็อปเอาไปลงได้นะ ปู มัณฑนา” นั่นก็หมายความว่าข้อความขอโทษทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำแนะนำจากซ้อเปาเท่านั้น โดยเขียนเป็นตัวอย่างให้ ปู มัณฑนา ดู ไม่ใช่ดาราดังเป็นคนเขียนเอง ทำเอาชาวเน็ตถึงกับตกใจคิดว่าเจ้าตัวยอมขอโทษพี่หนุ่ม ตามที่ มาดามสามพี บอกเสียแล้ว
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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ