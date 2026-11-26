เจนิส อึ้งข่าว ผู้กำกับบับเบิ้ลโดนจับ เคยร่วมงานถ่ายซีรีส์ แต่ล่ม โดนชวดค่าตัว
เจนิส เจณิสตา เปิดใจเคยร่วมงาน บับเบิ้ล ภูมิพัฒน์ ผู้กำกับดัง ซีรีส์ปี 65 ถ่ายไม่จบแถมชวดค่าตัว เตือนรุ่นน้องเช็กประวัติให้ดีก่อนรับงาน
เจนิส เจณิสตา พรหมผดุงชีพ นักแสดงสาว ออกมาเปิดใจหลังทราบข่าว บับเบิ้ล ภูมิพัฒน์ สังขวิภาพจพิบูล ผู้กำกับดัง ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอุ้มแม่ค้าดอกไม้เรียกเงิน 500,000 บาท เธอเล่าว่าเคยร่วมงานกับอีกฝ่ายในโปรเจกต์ซีรีส์เมื่อปี 2565 แต่กองถ่ายต้องหยุดชะงักกลางคันจนชวดค่าตัว
นักแสดงสาวเผยว่าเพิ่งรู้ข่าวพร้อมกับทุกคนในสังคม ตอนเห็นข่าวยังอดตั้งคำถามกับตัวเองไม่ได้ว่าคนในข่าวเป็นคนเดียวกับที่เคยเจอจริงหรือไม่ เธอยอมรับตรงๆ ว่า “ก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกัน” พร้อมอุทานด้วยความตกใจว่า “นี่คนนี้หรอที่เราเคยเจอ”
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2565 ทีมงานติดต่อทาบทามเจนิสให้ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องหนึ่ง โดยวางบทบาทให้เธอรับบทเป็นหมอ เธอได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปการแสดงก่อนเปิดกล้องจริง แต่เจ้าตัวจำชื่อเรื่องได้ไม่แม่นนัก บอกเพียงว่าเป็นชื่อแนว “ย้อนเวลาลิขิตรักหรืออะไรสักอย่าง” ซึ่งข้อมูลผลงานที่ตรงกับคำบอกเล่านี้คือละครเรื่อง ข้ามมิติ ลิขิตรัก ของบริษัท เพิร์ล มีเดีย จำกัด ที่วางตัวให้เจนิสแสดงคู่กับ อัค อัครัฐ นิมิตรชัย แต่ละครเรื่องนี้ไม่เคยออกอากาศ
ประเด็นที่น่าสนใจคือบทบาทของบับเบิ้ลในกองถ่ายซึ่งต่างจากข้อมูลที่เผยแพร่กันทั่วไป เจนิสเล่าว่าตอนนั้นตนรับรู้ว่าเขาอยู่ในฐานะนายทุน ไม่ใช่ผู้กำกับ ขณะที่ข้อมูลผลงานระบุว่าเขาเป็นผู้จัดควบตำแหน่งผู้กำกับ ช่วงที่ทำงานร่วมกันตนแทบไม่ได้เจอเขาบ่อยนัก เพราะคนที่คอยประสานงานหลักคือผู้กำกับกับครูสอนการแสดง ทำให้ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
หลังจากเริ่มถ่ายทำไปได้เพียงไม่กี่คิว โปรเจกต์ก็ต้องหยุดชะงักลงกลางทาง ทีมงานแจ้งว่านายทุนประสบปัญหาเรื่องการเงิน จากนั้นเรื่องราวก็เงียบหายไป ไม่มีการนัดถ่ายทำต่อจนละครไม่ได้ออกอากาศ ส่วนค่าตัวที่ค้างจ่าย ตัดสินใจไม่ทวงถาม ไม่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย รู้สึกในตอนนั้นว่า “เราก็คิดว่าเราซวยไป เพราะเราถ่ายไม่กี่คิว”
เมื่อนักข่าวถามว่าก่อนตัดสินใจรับงานได้ตรวจสอบประวัติมาก่อนหรือไม่ เจนิสตอบว่าเท่าที่เห็นโปรไฟล์เขาเคยเป็นผู้จัดกับผู้กำกับมาก่อน ไม่มีประวัติด่างพร้อยอะไรจึงตกลงรับงาน เธอยังเสริมด้วยว่า “เขาเป็นคนน่ารักนะคะ เราไม่รู้เลยจริงๆ” พร้อมฝากคำเตือนถึงนักแสดงรุ่นใหม่ว่าทุกอาชีพมีความเสี่ยง การทำงานในวงการบันเทิงไม่ใช่เรื่องง่าย จึงควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตกลงรับงานทุกครั้ง
ย้อนไทม์ไลน์คดีอุ้มแม่ค้าดอกไม้เรียกเงิน 5 แสนบาท
สำหรับคดีอาญาที่ทำให้ชื่อของบับเบิ้ลกลับมาเป็นข่าวใหญ่ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา 3 คน ได้แก่ นายภูมิพัฒน์ อายุ 35 ปี นายธนารักษ์ อายุ 37 ปี และนายอนุชา อายุ 41 ปี ซึ่งทำหน้าที่ขับรถ
ผู้เสียหายในคดีเป็นแม่ค้าขายดอกไม้อายุ 27 ปี ย่านอาร์ซีเอ กับลูกสาววัย 5 ขวบ เธอให้การกับตำรวจว่าช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 มีกลุ่มชายฉกรรจ์อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งว่าเธอมีหมายจับคดีค้ามนุษย์ จากนั้นพาตัวสองแม่ลูกขึ้นรถโตโยต้า อัลฟาร์ด สีดำ มุ่งหน้าไปยังย่านคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี ก่อนข่มขู่เรียกเงิน 500,000 บาท
ต่อมาสามีของผู้เสียหายรวบรวมเงินสด 35,000 บาท พร้อมทองคำไปมอบให้กลุ่มผู้ก่อเหตุ กลุ่มคนร้ายจึงยอมปล่อยตัวแม่ลูกออกมาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 โดยผู้เสียหายระบุว่าคนร้ายยังบังคับให้เธอเซ็นสัญญาเงินกู้ทิ้งไว้ด้วย
กระทั่งวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ระหว่างที่ตำรวจ สน.มักกะสัน กำลังสอบสวนปากคำ นายภูมิพัฒน์เกิดอาการแน่นหน้าอก เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่ง พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน เปิดเผยว่าเป็นอาการที่เกิดจากความเครียดตามปกติ เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสามให้การรับสารภาพบางส่วน แต่คำให้การยังขัดแย้งกันเอง ส่วนนายภูมิพัฒน์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนสั่งการ ไม่ได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันทั้งสามยังอยู่ในสถานะผู้ต้องหา คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ ยังไม่มีคำพิพากษาจากศาล
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อ้างอิงจาก: ข่าวสด