ไอซ์ รักชนก ยันไม่เคยพูด ไอเดียร์-สามี เป็นสแกมเมอร์ ถามอาชีพ 2 เดือน แต่ไร้คำตอบ
ไอซ์ รักชนก ยันไม่เรียก ‘สส.ไอเดียร์’ และสามีเป็นสแกมเมอร์ ย้ำแค่ถามอาชีพสามี 2 เดือนยังตอบไม่ได้ แนะดำเนินคดีคนพูดคนแรก จี้จัดการปมผลประโยชน์ทับซ้อน
หลังจาก สส.ไอเดียร์ หรือ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย มอบหมายทนายแจ้งความดำเนินคดีปม ไอซ์ รักชนก ศรีนอก เผยแพร่ข้อความและข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จ อ้างถูกกล่าวหาเป็นสแกมเมอร์และมิจฉาชีพ ล่าสุดเตรียมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อศาลตามกระบวนการยุติธรรม
ในเวลาต่อมา ไอซ์ รักชนก ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชบ กล่าวขอบคุณสส.ไอเดียร์ที่ทำให้ประเด็นนี้กลับมาอยู่ในกระแสสังคมอีกครั้ง ตนก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกัน ต้องการใช้อำนาจศาลเรียกพยานหลักฐานทุกอย่างทั้งเอกสารภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบข้อสงสัยและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ขแงอีกฝ่าย
จากนั้นในวันเดียวกัน ไอซ์ รักชนก ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง ยืนยันว่าตนไม่เคยพูดว่า น.ส.สุชาดา หรือสามีเป็นสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพ แต่แค่ตั้งคำถามง่าย ๆ ว่า “สามีคุณสุชาดาทำอาชีพอะไร” แต่ผ่านมา 2 เดือนแล้ว อีกฝ่ายก็ยังอ้ำ ๆ อึ้ง ๆ ตอบได้ไม่เต็มปากเต็มคำ
“ต่อกรณี ที่ สส.สุชาดา แทนทรัพย์ ประกาศว่า ได้การแจ้งความดำเนินคดีกับดิฉัน และ ปัดว่าตนและสามี ไม่ใช่สแกมเมอร์ ไม่ใช่มิจฉาชีพ
ความจริงดิฉันก็ไม่เคยพูดว่า คุณสุชาดา หรือ สามี เป็นสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพ แต่ดิฉันตั้งคำถามว่า สามีคุณสุชาดาทำอาชีพอะไร? คำถามง่าย ๆ แค่นี้ 2 เดือน ผ่านไปยังอ้ำ ๆ อึ้ง ๆ ตอบเต็มปากเต็มคำไม่ได้
แต่วันที่ 6 ตุลาคม 2569 พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์กรณีสามีของ สส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย ที่ถูกตั้งคำถามว่ามีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่ ซึ่งรัฐมนตรีตอบว่า เรื่องเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ดูข้อมูลเบื้องต้น แต่ยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษ หากอยู่ในอำนาจของกฎหมายไทย ก็จะเร่งรัดดำเนินการ ‘ส่วนเว็บพนันออนไลน์ที่ขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศกูราเซา ทวีปอเมริกาใต้ และอยู่นอกเขตดำเนินการของไทย’
ดิฉันหรือ รังสิมันต์ โรม เพียงแต่ตั้งคำถามตามข้อมูลที่เรามีเท่านั้น แต่คนที่ยืนยันข้อเท็จจริงว่าสามีคุณสุชาดาเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์คนแรก ๆ เลยคือ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ถ้าจะดำเนินคดีกับใครสักคน เริ่มที่รัฐมนตรีพรรคเดียวกันก่อน น่าจะเหมาะที่สุด
ประเด็นสำคัญคือ ณ เวลาที่สามีคุณสุชาดาถูกตั้งข้อสังเกตว่าถือหุ้นในเวปพนันหรือไม่? มากน้อยแค่ไหน? ตัวคุณสุชาดาดำรงตำแหน่ง เลขารัฐมนตรีดีอี ไชยชนก ชิดชอบ
ซึ่งกระทรวงดีอีมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการปิดเวปพนัน โฆษณาว่าปิดไปหลายร้อยหลายพันเวป แต่เวปที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าสามีของคุณสุชาดาถือหุ้นกลับไม่โดนปิด และเป็นตัวเวปที่ปิดการเข้าถึงจากประเทศไทยด้วยตัวเองเมื่อข่าวเริ่มดัง นี่อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรง
พื้นที่ในการชี้แจงเพื่อเคลียตัวเองมีเยอะแยะ แต่ กมธ.กฏหมายเชิญประชุมก็ไม่เคยไป นัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนก็เบี้ยว ไม่ได้มีความพยายามที่จะทำความจริงให้ปรากฏ
อะไรหลาย ๆ อย่างมันชัดเจนแล้ว
สส. หรือ ผู้แทนราษฎร ควรมีสามีถือหุ้นเวปพนันไหมถามใครในประเทศนี้ก็คงตอบเหมือนกันหมด หากยังมีสำนึกผิดชอบชั่วดีหลงเหลืออยู่บ้าง ควรต้องรับผิดรับชอบต่อสังคม แต่ถ้าคุณสุชาดามีสามัญสำนึกด้วยตัวเองไม่ได้ นายอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายไชยชนกในฐานะรัฐมนตรีดีอี เลขาพรรคภูมิใจไทย ควรเร่งให้มีการดำเนินการตามกฏหมาย ไม่ใช่ทำเป็นหูทวนลม ทองไม่รู้ร้อน ไม่รู้ไม่ชี้
ซึ่งปัจจุบันคุณสุชาดา เป็น กมธ.ดีอี ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบกระทรวงดีอีโดยตรง ดิฉันเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยควรให้คุณสุชาดาออกจาก กมธ.ดีอี เพราะกระทรวงดีอีมีหน้าที่ปิดเวปพนัน ในขณะที่ข้อครหายังไม่เคยถูกชี้แจง คุณสุชาดาควรไปทำงานใน กมธ. อื่น ไม่ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง ไม่เช่นนั้นประชาชนก็อดสงสัยไม่ได้อีกว่าจะมีการใช้อำนาจ กมธ.ดีอี ไปก้าวก่ายอะไรเกี่ยวกับเวปพนันหรือไม่”
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