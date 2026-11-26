อดีตคู่หมั้น เฮย์เดน พาเนตเทียร์ ยื่นขอตั้งผู้จัดการมรดก หลังดาราสาวสิ้นใจ ทิ้งทรัพย์สิน 211 ล้านไร้พินัยกรรม
อดีตคู่หมั้น เฮย์เดน พาเนตเทียร์ ยื่นศาลขอตั้งผู้จัดการมรดก หลังดาราสาวสิ้นใจกะทันหัน ทิ้งทรัพย์สิน 211 ล้านบาทไว้ แต่ไร้พินัยกรรม
ความคืบหน้าภายหลังการเสียชีวิตอย่างกะทันหันจองนักแสดงและนักพากย์สาวชื่อดัง เฮย์เดน พาเนตเทียร์ (Hayden Panettiere) ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 69 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ข่าวบันเทิง TMZ ได้รับเอกสารทางกฎหมายที่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับมรดกของ เฮย์เดน พาเนตเทียร์ เอกสารดังกล่าวระบุว่า
วลาดิเมียร์ คลิทช์โก (Wladimir Klitschko) อดีตคู่หมั้นและพ่อของ คายา (Kaya) ลูกสาวของเฮย์เดน ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งให้ เมลิสซา มอสคัล เบนซิเวงกา (Melissa Moskal Bencivenga) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีและการเงิน เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดก
ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้งหมดของเฮย์เดนแบ่งออกเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลมูลค่าประมาณ 5.2 ล้านดอลลาร์ และอสังหาริมทรัพย์มูลค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ดาราสาวทิ้งไว้เป็นมูลค่ากว่า 6,232,119 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 211,892,046 ล้านบาท แต่ไม่ได้มีการทำพินัยกรรมเอาไว้
สำหรับ เฮย์เดน พาเนตเทียร์ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากผลงานแสดงทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ดังอย่าง Heroes และ Nashville เธอเสียชีวิตลงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่รัฐเซาท์แคโรไลนา ด้วยวัยเพียง 36 ปี จากสาเหตุการใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งหลังจากการจากไปของเธอ อดีตคู่หมั้นอย่าง วลาดิเมียร์ คลิตช์โก ก็ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยว่าเธอเป็นที่รัก เป็นที่คิดถึง และจะไม่มีวันถูกลืมตลอดไป
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อ้างอิงจาก : tmz