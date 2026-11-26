อินฟลูดัง ระทึก ไฟไหม้บ้าน ต้นเหตุ แม่อยากกินกล้วยทอด ตามคลิปโซเชียล พ่ออัมพาตร้องลั่น
ปิงลี่ เฟมัส อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์เล่าว่าบ้านไม้หลังเก่าของครอบครัวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถูกไฟไหม้ไปครึ่งหลังในคืนลอยกระทง 24 ต้นเหตุคือแม่ของเธอเสียบเตาอบกล้วยทิ้งไว้ แล้วขึ้นไปกวาดบ้านถูบ้านต่อ
เรื่องเริ่มจากคลิปกล้วยทอดของ เอม วิทวัส ที่แม่ของเธอดูแล้วอยากกินขึ้นมา แม่ไปหากล้วยจากข้างบ้านมาได้ แต่เป็นกล้วยห่าม ยังไม่พร้อมทอด เลยเอาเข้าเตาอบก่อน เสียบปลั๊กทิ้งไว้ แล้วขึ้นไปทำงานบ้านต่อข้างบน
“ลงไว้เตือนความทรงจำ ยายแมวทำไฟไหม้บ้านครึ่งหลัง เพราะอยากกินกล้วยทอด เลยเอากล้วยข้างบ้านมาอบ แก้อยาก กล้วยไม่ไหม้ บ้านไหม้แทน” ปิงลี่เขียนไว้ในโพสต์แรก
จุดที่ไฟลุกคือห้องครัว ซึ่งอยู่ในบ้านไม้หลังเก่า หลังที่อยู่กันมาก่อนจะสร้างบ้านใหม่ให้แม่ คนแรกที่รู้ตัวคือพ่อ ซึ่งเป็นอัมพาตมา 15 ปี ตะโกนเรียกคนช่วยเสียงดังลั่น จนกลุ่มวัยรุ่นแถวบ้านวิ่งเข้ามาช่วยกันดับไฟ
ส่วนแม่ซึ่งเป็นต้นเรื่อง พอเห็นไฟไหม้ก็ขาสั่น ทำอะไรไม่ถูก วิ่งไม่ออก “ตาขาว เกือบลุกวิ่งได้ จากที่เป็นอัมพาตมา 15 ปี ส่วนแม่ ต้นเรื่อง เห็นไฟไหม้ ขาสั่นทำไรไม่ถูก” ปิงลี่เล่าไว้ในคลิปที่โพสต์ตามมาอีกวัน
สิ่งเดียวที่รอดจากเหตุการณ์นี้คือกล้วย ปิงลี่บอกว่ากล้วยไม่ไหม้สักนิด ปลอดภัยดีทุกลูก ปิงลี่ยังเล่าด้วยว่าส่งภาพบ้านที่ไหม้ไปให้ เอม วิทวัส ดู ซึ่งอีกฝ่ายตกใจมากที่มีคนไฟไหม้บ้านเพราะอยากกินกล้วยทอดตามคลิป
“สักพักพ่อกูที่เป็นอัมพาตเกือบได้หายงานนี้แหละ โหวกเหวกโวยวายใหญ่เลย ไฟไหม้บ้านไปครึ่งหลัง วัยรุุ่นแถวนั้นวิ่งมาช่วยกันดับไฟ แม่กูวิ่งไม่ออกเลยเห็นไฟไหม้บ้านไปครึ่งหลัง เหตุจากอยากกินกล้วยอิเอม (ถอนหายใจ) ยิ่งแก่ยิ่งเหมือนเด็ก ไม่อยากจะบ่น แฟนคลับอิเอมเกินรักอิเอมเกิน กูส่งบ้านกูไฟไหม้ไปให้อิเอม อิเอมตกใจใหญ่เลย มีคนไฟไหม้บ้านเพราะอยากกินกล้วยทอด กูไม่คิดเลยว่าบ้านกูต้องมาไฟไหม้เพราะเรื่องกล้วย กูต้องกลับบ้านที่เพชรบูรณ์แล้ว”
ข้อมูลทั้งหมดมาจากโพสต์และคลิปของปิงลี่เอง ยังไม่มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือหน่วยงานในพื้นที่ออกมา และจากที่อินฟลูดังเล่า ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เหตุแบบนี้เป็นสาเหตุไฟไหม้บ้านที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่ง คือเปิดเตาอบหรือตั้งกระทะทอดแล้วเดินออกจากครัว ข้อแนะนำพื้นฐานคืออย่าปล่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนทำงานโดยไม่มีคนดู โดยเฉพาะในบ้านไม้เก่าที่ไฟลามเร็ว และควรมีถังดับเพลิงไว้ใกล้ครัว
หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ โทรแจ้งสายด่วน 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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