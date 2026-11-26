หมอเอก ขออภัย ปมวิจารณ์นักวิชาการ รับสื่อสารไม่ดีพอ ย้ำจุดยืนสู้ข้อมูลเฟกนิวส์
“หมอเอก” กราบขออภัย ปมวิจารณ์นักวิชาการ รับสื่อสารไม่ดีพอ ยันไม่มีการเมืองอยู่เบื้องหลัง ย้ำจุดยืนสู้ข้อมูลเฟกนิวส์ต่อไป
นพ.เอกภพ เพียรวิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่อกล่าวขออภัยต่อกรณีการแสดงความคิดเห็นถึงกลุ่มนักวิชาการ โดยระบุว่า “กราบขออภัยหากกระทำการรุนแรงไปจนกระทบ “ความสุจริตใจ” ของนักวิชาการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์
ผมยังคงยืนยันเสมอกับการทำหน้าที่ “รับฟัง” ในฐานะ #โฆษกรัฐบาล แต่จากระยะเวลาร่วมสามเดือนของการทำหน้าที่โฆษกรัฐบาล ผมต้องเผชิญข่าวสารข้อมูลที่มีทั้งบิดเบือน ไปจนถึง fake news มากมายจนรู้สึกได้ถึงสังคมที่บิดเบี้ยวในเชิงข้อมูล
ซึ่งเมื่อมาทบทวนดูอย่างจริงจังแล้ว ผมคิดว่าที่นักวิชาการทั้งหลายออกมาวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นเพราะท่านไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจากฝั่งรัฐบาล ซึ่งก็คือ ความรับผิดชอบของผมเองที่ยังทำการสื่อสารได้ไม่ดีพอที่จะ สื่อสารเรื่องดีๆ ที่รัฐบาลดำเนินการกับปัญหาต่างๆ ไปถึงท่าน
ผมรู้สึกผิด และกราบขออภัยที่ได้มีการแสดงความเห็นต่อนักวิชาการบางท่านที่มีเจตนาดีต่อบ้านเมือง และไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองอยู่เบื้องหลัง ผมจะปรับปรุงการรับฟังให้เข้มข้นมากขึ้น และ จะทำงานสื่อสารให้หนักขึ้นมากขึ้นเพื่อให้ท่านเหล่านั้นมีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจสื่อสารทางวิชาการต่อสาธารณะได้
แต่อย่างไรก็ตาม ผมจะยังคงมีจุดยืนที่จะต่อสู้กับข้อมูลที่บิดเบือน และ fake news อย่างแข็งขันตามที่ผมได้ตั้งใจ เพื่อทำให้การเมืองคือการพูดเรื่องจริง และ แข่งกันคิด แข่งกันเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประชาชนครับ กราบ – หมอเอก -”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชมรมแพทย์ชนบท โต้กลับ หมอเอกภพ ปั่นข่าวมั่ว ปมซื้อ ATK ยันของดีต้องแพงกว่าเกรดจีน
- ครม. แต่งตั้ง “เอกภพ เพียรพิเศษ” นั่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่
- ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ ‘ไอเดียร์’ ที่แจ้งความ ทำเรื่องไม่เงียบ จี้ตอบสามีทำงานอะไร