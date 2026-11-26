แม่น้องกอหญ้า พบ DSI เปิดยอดเงินจริงจาก “กัน จอมพลัง” ได้กี่บาท
เกตี แม่น้องกอหญ้า เข้าให้ข้อมูลดีเอสไอ เผยรับเงินช่วยเหลือจาก กัน จอมพลัง จริง ลั่นไม่เอาเรื่องหากนำเงินบริจาคไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจริง
น.ส.เกตี ชาวเมียนมา แม่ของน้องกอหญ้า เด็กหญิงที่สูญเสียการมองเห็นหลังประสบเหตุสาดน้ำกรดเมื่อครั้งอายุประมาณ 2 เดือน เดินทางเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องความเชื่อมโยงทางการเงิน รวมถึงยอดเงินบริจาคที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้
น.ส.เกตี เล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักกับนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือกัน จอมพลัง ว่าเกิดจากตัวเธอส่งข้อความผ่านเฟซบุ๊กไปขอความช่วยเหลือเรื่องการติดตามตัวคนร้าย รวมถึงการรักษาพยาบาลน้องกอหญ้า ต่อมานายกันติดต่อกลับมาพร้อมแจ้งว่าจะเข้ามาดูแล ช่วงแรกนายกันเคยบอกไว้ว่าจะไม่เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยครอบครัว เพราะกังวลว่าอาจเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง
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เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามถึงยอดเงินช่วยเหลือที่ได้รับจากกัน จอมพลัง น.ส.เกตี เปิดเผยว่าได้รับเงินจริงทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลของตัวเองกับน้องกอหญ้ารวมเป็นเงินกว่า 300,000 บาท โดยเงินทั้งหมดโอนเข้าบัญชีผ่านเพื่อนที่พักอยู่ห้องข้างกัน
ส่วนกรณีที่กัน จอมพลัง กำลังเผชิญการตรวจสอบเรื่องการเปิดรับบริจาค น.ส.เกตี ระบุว่าอยากให้นายกันออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมรับทราบ หากตรวจสอบพบว่าตัวเธอตกอยู่ในสถานะผู้เสียหายจากการนำชื่อกับเรื่องราวของลูกสาวไปใช้เปิดรับบริจาคแล้วนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เธอก็ไม่ติดใจดำเนินคดี หากเงินบริจาคก้อนนั้นนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจริง เพราะถึงอย่างไรกัน จอมพลัง ก็เป็นคนแรกที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเธอกับลูกสาวในช่วงเวลาที่กำลังลำบาก
ด้าน ด้าน กัน จอมพลัง ก่อนหน้านี้ออกมาชี้แจงถึง ยอดเงินกว่า 9 แสนบาทที่เคยประกาศออกไป ว่าเป็นการนำเงินสะสมเดิมและเงินสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือเคสอื่นๆ ของกลุ่มมารวมไว้ด้วย พร้อมยืนยันหนักแน่นว่าบัญชีที่รับโอนไม่ใช่บัญชีม้า
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