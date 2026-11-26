เปิดที่มา พระปิดตาจินดามณีโคตรเศรษฐี หลัง “บุ้ง ใบหยก” ถอนตัว ย้อนปมเงินบริจาค 2 แสน DSI ตรวจสอบ
พระปิดตาจินดามณีโคตรเศรษฐี กลายเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความสนใจ หลัง บุ้ง สะธี ใบหยก นักธุรกิจและทายาทตระกูลใบหยก ประกาศถอนตัวจากทีมผู้จัดสร้างเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 โดยให้เหตุผลว่าตนกำลังถูกตรวจสอบเส้นทางการเงิน จึงต้องการป้องกันไม่ให้เรื่องส่วนตัวกระทบต่อวัดและหลวงปู่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้าง
พระปิดตาจินดามณีโคตรเศรษฐี เป็นชื่อวัตถุมงคลที่บุ้งระบุว่าได้เข้าร่วมเป็นทีมผู้สร้าง โดยจัดอยู่ในกลุ่มพระเครื่องรูปแบบพระปิดตา ซึ่งตามคติการสร้างพระเครื่องไทย นิยมทำเป็นรูปพระยกมือปิดใบหน้า สื่อถึงการสำรวมอินทรีย์และปิดกั้นกิเลสจากภายนอก ขณะที่ในวงการพระเครื่องยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเมตตามหานิยมและโชคลาภ
ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันรายละเอียดเฉพาะของพระปิดตาจินดามณีโคตรเศรษฐี ทั้งชื่อวัดและพระเกจิผู้รับผิดชอบการจัดสร้าง จำนวนพระที่ผลิต ราคาบูชา หรือวัตถุประสงค์การนำรายได้ไปใช้ จึงไม่สามารถนำข้อมูลพระปิดตารุ่นอื่นที่มีชื่อใกล้เคียงกันมาอ้างเป็นรายละเอียดของรุ่นนี้ได้
สำหรับบุ้ง ใบหยก มีบทบาทในวงการวัตถุมงคลมาก่อน โดยเป็นหนึ่งในสมาชิกทีม เสือใบหยก ซึ่งทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลในวงการบันเทิงและผู้ศรัทธา เช่น แมน การิน ธันวา สุริยจักร และเจี๊ยบ ใบหยก เพื่อระดมทุนบูรณะวัด สร้างถนนและศาสนสถาน รวมถึงจัดสร้างวัตถุมงคล
หนึ่งในผลงานของทีมคือการจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท รุ่นรวยมหาสมัยล้าน ๆ เมื่อปี 2569 ซึ่งมีพิธีหล่อและปลุกเสกที่วัดสวนธรรมปีติ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำมวลสารต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างวัตถุมงคล และมีเป้าหมายนำรายได้ร่วมพัฒนาถนนกับศาสนสถานภายในวัด
ต่อมาวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ทีมเสือใบหยกยังร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงเหรียญท้าวเวสสุวรรณรุ่นเดียวกัน บริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานี โดยมีบุ้งและสมาชิกทีมเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ ท้าวเวสสุวรรณรุ่นรวยมหาสมัยล้าน ๆ เป็นผลงานจัดสร้างก่อนหน้านี้ของทีมเสือใบหยก ไม่ใช่พระปิดตาจินดามณีโคตรเศรษฐีที่บุ้งประกาศถอนตัวในครั้งล่าสุด
ก่อนเกิดเรื่องตรวจสอบเส้นทางการเงิน บุ้งเคยเปิดเผยในรายการตีท้ายครัว ซึ่งออกอากาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ว่าทีมเสือใบหยกมีสมาชิกประมาณ 10 กว่าคน ทำหน้าที่บูรณะและดูแลวัด รวมถึงจัดสร้างวัตถุมงคล โดยขณะนั้นเจ้าตัวกำลังชี้แจงปัญหาบุคคลที่เคยร่วมทีมแต่นำนามสกุลใบหยกไปใช้จนเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ได้มีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับการถอนตัวจากการสร้างพระปิดตาครั้งนี้
สำหรับปัญหาเส้นทางการเงินที่เกิดขึ้น มีที่มาจากการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในเรื่องสืบสวนที่ 127/2569 เกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ซึ่งมีนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง เป็นผู้ดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินบริจาค ทรัพย์สิน และธุรกรรมทางการเงินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกฎหมายหรือไม่
อีกประเด็นที่ DSI ตรวจสอบคือการใช้บัญชีธนาคารในชื่อบุคคลอื่นรับเงินบริจาคจากคนดังเมื่อปี 2567 เพื่อช่วยเหลือเกตี หญิงชาวเมียนมา และลูกสาวที่ถูกสาดน้ำกรด หลังมีผู้ยื่นข้อมูลกล่าวอ้างว่าบัญชีรับบริจาคอาจมีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์
ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ถึง 21 พฤศจิกายน 2569 ระบุว่า บุ้ง ใบหยก เป็นหนึ่งในผู้บริจาคเงินช่วยเหลือสองแม่ลูก โดยโอนเงินจำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567 ผ่านบัญชีที่ถูกแจ้งให้ใช้รวบรวมเงินบริจาค เช่นเดียวกับคนดังรายอื่น อาทิ หนุ่ม กรรชัย และวู้ดดี้
ต่อมา DSI จึงเตรียมเรียกบุ้งและผู้บริจาคคนอื่นเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน เพื่อสอบถามวัตถุประสงค์การบริจาค ผู้แจ้งเลขบัญชี และตรวจสอบเอกสารการโอนเงิน โดยมีรายงานจากเดลินิวส์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนว่า เวฟ สาริน บางยี่ขัน สามีของบุ้ง แจ้งว่าเจ้าตัวจะเข้าให้ปากคำในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569
ก่อนหน้านี้บุ้งยังโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการทำบุญว่า “บุญกุศลได้รับตั้งแต่ใจให้ทานและกดโอน ที่เหลือจะเป็นกรรม (การกระทำ) ของผู้รับต่อ แค่ได้ทำบุญก็อิ่มใจ” หลังเกิดกระแสข่าวเกี่ยวกับบัญชีที่ใช้รับเงินบริจาค
กระทั่งวันที่ 26 พฤศจิกายน บุ้งประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่า
“ประกาศถอนตัวจากการเป็นทีมผู้สร้าง ‘พระปิดตาจินดามณีโคตรเศรษฐี’ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เนื่องด้วยขณะนี้ บุ้ง อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อความโปร่งใส ความชัดเจน และความสบายใจของทุกฝ่าย และเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบต่อวัดและหลวงปู่ บุ้งจึงขอยุติบทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นดังกล่าว
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบุ้งมาโดยตลอด
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
บุ้ง ใบหยก
26 พฤศจิกายน 2569″
ประกาศครั้งนี้ระบุชัดว่าบุ้งถอนตัวจากการจัดสร้างพระปิดตาจินดามณีโคตรเศรษฐี แต่ไม่ได้ประกาศยุติบทบาทในทีมเสือใบหยกทั้งหมด หรือระบุว่าจะยุติกิจกรรมการกุศลและการจัดสร้างวัตถุมงคลอื่นในอนาคต
ขณะเดียวกัน การตรวจสอบเงินบริจาค 200,000 บาท ยังไม่มีข้อสรุปว่าบุ้งกระทำความผิด และไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเงินจากการจัดสร้างพระปิดตาจินดามณีโคตรเศรษฐีเกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารหรือธุรกรรมที่ DSI กำลังตรวจสอบ
สำหรับการจัดสร้างพระปิดตารุ่นนี้ต่อจากนี้ ยังต้องรอข้อมูลจากวัดและทีมผู้จัดสร้างว่าจะมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหรือกำหนดการอย่างไร หลังบุ้งประกาศยุติบทบาทแล้ว
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