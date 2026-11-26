สาเหตุเสียชีวิต ‘สจ.จิมมี่’ นักการเมืองอนาคตไกล จากไปกะทันหัน อายุยังน้อย
อาลัย ‘สจ.จิมมี่’ ส.อบจ.นครนายก เสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุในบ้านพัก ย้อนเส้นทางนักการเมืองอนาคตไกล ด้าน ‘โหน่ง ชะชะช่า’ ร่วมโพสต์เศร้าสูญเสียน้องรัก
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 โหน่ง ชะชะช่า ตลกคนดัง โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังทราบข่าวการเสียชีวิตของน้องรัก นายทองทบ บุญ-หลง หรือ “สจ.จิมมี่” สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เขต 6 ซึ่งจากไปกะทันหันวัย 38 ปีจากอุบัติเหตุจากภายในบ้านพัก
โหน่ง ชะชะช่า โพสต์ภาพคู่ สจ.จิมมี่ พร้อมข้อความอาลัยว่า “ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องจิมมี่ด้วยนะครับ ขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีหลับให้สบายนะครับจิมมี่”
ทางครอบครัวแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นายทองทบ บุญ-หลง (สจ.จิมมี่) ณ วัดประสิทธิเวช หลวงพ่ออุดมทรัพย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ดังนี้
- วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 : เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ ณ ศาลาเอนกประสงค์ (ริมน้ำ)
- วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2569 : เวลา 19.30 น. พิธีสวดอภิธรรม
ทั้งนี้ ครอบครัวขอเชิญทุกท่านร่วมงานและร่วมไว้อาลัยด้วยความเคารพอย่างสูง แต่ขอความกรุณางดรับพวงหรีด
สจ.จิมมี่ ถือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นรุ่นใหม่ที่คนในจังหวัดนครนายก หลังประชาชนไว้วางใจเลือกให้ชนะการเลือกตั้งและเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก (ส.อบจ.) เมื่อช่วงต้นปี 2568 ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่ เขาลงพื้นที่ปฏิบัติงานและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
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