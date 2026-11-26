ดิว อริสรา สวมชุดไทยศิวาลัย ทำบัตรใหม่ เปลี่ยนใช้นามสกุลสามีอย่างเป็นทางการ
สวยมาก! ดิว อริสรา สวมชุดไทยศิวาลัย ทำบัตรประชาชนใหม่ เปลี่ยนใช้นามสกุลสามี ‘ล่ำซำ’ อย่างเป็นทางการ
นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในชีวิตของดาราสาวคนดัง ดิว อริสรา หลังจากเจ้าตัวจดทะเบียนสมรสกับสามีนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงทายาทตระกูลดัง อย่าง วู้ดดี้ พุฒิพงศ์ ล่ำซำ แถมยังมีโมเมนต์คลั่งรักออกมาให้แฟนคลับได้อิจฉากันเรื่อย ๆ ตั้งแต่วันเปิดตัว
ล่าสุด 25 พ.ย. 69 ดิว อริสรา ปรากฎตัวในชุดไทยศิวาลัยสีขาวนวล สวยสง่าไร้ที่ติ ก่อนจะเดินทางไปทำบัตรประชาชนใบใหม่ เพื่อเปลี่ยนมาใช้นามสกุลสามี “ล่ำซำ” อย่างเป็นทางการ โดยดาราสาวได้โพสต์คลิปเบื้องหลัง พร้อมระบุแคปชั่นแสนหวาน ท่ามกลางคอมเมนต์ทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดี รวมถึงชื่นชมความสวยของดิวในลุกนี้กันอย่างล้นหลาม
“วันนี้ขอถือโอกาสสวมชุดไทยศิวาลัย ไปทำบัตรประชาชนใบใหม่ เนื่องในโอกาสเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามีอย่างเป็นทางการ ดีใจที่ได้เป็นภรรยาของพี่วู้ดดี้ @wlamsam และได้ใช้นามสกุลเดียวกันนะคะ อยากให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่สวยงาม และเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ที่สำคัญของชีวิต
นาง อริสรา ล่ำซำ
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙”
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อ้างอิงจาก : IG duearisara