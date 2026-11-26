โป๊ะแตก! เปิดคลิปพิธีแต่งงานเขมร ยื่นยูเนสโก เน้นพิธีพื้นบ้าน ไม่มีสไบโบราณ-พิธีชาววัง
เปิดไส้ในคลิปยื่นยูเนสโก พิธีแต่งงานเขมรโบราณ 2026 ชาวเน็ตชี้ไร้ข้อมูลพิธีชาววังกับชุดสไบโบราณ มีเพียงพิธีชาวบ้านกับภาพงานแต่งยุคใหม่
ยิ่งใกล้วันประกาศผลชุดไทยยื่นยูเนสโก 2 ธันวาคมนี้ กัมพูชายิ่งโหมกระแสสไบแขมร์ ที่สอดไส้ในพิธีแต่งงานโบราณ อ้างสไบมีมาแต่โบราณ ในราชสำนัก แต่ปรากฎว่า เมื่อเปิดหลักฐานจริง ไม่มีสักอย่าง
Lertler Verwang (Anna) อินฟลูเอนเซอร์ดัง เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมไทยและเขมร แชร์วิดีโอทางการจากเว็บไซต์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งกัมพูชายื่นประกอบการขอขึ้นทะเบียนประเพณีแต่งงานเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2569 ผ่านลิงก์ https://ich.unesco.org/en/video/82241 ตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาในคลิปไม่ปรากฏเรื่องราวของพิธีกรรมชาววังหรือการสืบสานชุดสไบปักโบราณอย่างที่กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมของกัมพูชาเคยใช้รณรงค์ภายในประเทศ
เปิดรายละเอียดพิธีกรรมในคลิป เน้นวิถีชาวบ้านมากกว่าชาววัง
เนื้อหาหลักของวิดีโอไม่ได้กล่าวถึงราชสำนัก แต่เป็นการนำเสนอกิจกรรมระดับท้องถิ่นที่เน้นความสำคัญของพิธีมงคลการ ซึ่งอ้างอิงย้อนกลับไปถึงสมัยอังกอร์ ก่อนจะกลายมาเป็นวิถีปฏิบัติของชาวบ้านทั่วไป เริ่มตั้งแต่การร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมสถานที่ ปรุงอาหาร ไปจนถึงการแสดงดนตรีพื้นบ้านภายใต้การทำพิธีของพ่อหมอ
สำหรับลำดับพิธีกรรมที่ปรากฏในคลิป ประกอบด้วยการแห่ขันหมากไปบ้านเจ้าสาว การทำพิธีสงฆ์ การทักทายระหว่างพ่อแม่บ่าวสาวพร้อมแลกกล้วยกับอ้อยป้อนเข้าปาก ตามด้วยพิธีกล่อมลูกที่พ่อแม่พามานอนตัก พิธีตัดผม พิธีเรียกขวัญ รวมถึงพิธีจับหางสไบที่อ้างอิงตำนานพระทองนางนาค นอกจากนี้ยังระบุว่าแขกที่มาร่วมงานจะสวมชุดผ้าไหมเขมรเพื่อเป็นเกียรติแก่คู่บ่าวสาว ปัจจุบันระยะเวลาจัดงานลดเหลือเพียง 2 ถึง 3 วัน จากเดิมที่เคยจัดยาวนานถึง 7 ถึง 10 วัน
อีกจุดชวนเอ๊ะ คือคุณสมบัติของผู้บรรยายขั้นตอนพิธีกรรมทั้ง 4 คนในวิดีโอ กลุ่มแรกเป็นอาจารย์หนุ่มจากมหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ ซึ่งเคยมีประเด็นเชื่อมโยงที่มาของชุดสไบกับภาพสลักนางอัปสรา คนที่สองคือกัต เจ้าของคณะนักแสดงกับนักร้องเพลงพื้นบ้านที่รับงานแสดงตามงานแต่ง ซึ่งเพิ่งเผชิญกระแสวิจารณ์กรณีลูกทีมแสดงล้อเลียนการละหมาดในงานแต่งงานแห่งหนึ่ง ส่วนอีกสองคนเป็นพ่อหมอสูงวัยผู้ดูฤกษ์ยามมงคลกับนักดนตรีมโหรีที่รับงานทั่วไป ทำให้ผู้ชมตั้งข้อสังเกตว่าขาดผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์หรือเครื่องแต่งกายโบราณที่น่าเชื่อถือในระดับชาติ
จับตาภาพท้ายคลิป ไร้ชุดสะพักโบราณ มีเพียงแฟชั่นงานแต่งยุคใหม่
เมื่อตรวจสอบตลอดทั้งคลิปไม่พบการอธิบายความสำคัญของชุดสไบในแง่การอนุรักษ์งานปักดิ้นทอง รวมถึงไม่มีการกล่าวถึงผ้าสะพักหรือวิธีนุ่งห่มชุดแต่งงานโบราณแต่อย่างใด ช่วงท้ายของวิดีโอกลับนำเสนอภาพสไบปักร่วมสมัยกับบรรยากาศงานแต่งในห้องจัดเลี้ยงของบริษัทรับจัดงานสมัยใหม่ พร้อมคำบรรยายเรื่องการสืบสานวิถีแต่งงานจากอดีตสู่งานแต่งยุคใหม่ที่มีแฟชั่นหรูหราขึ้น ทำให้ผู้วิจารณ์มองว่าภาพแฟชั่นหรูหราช่วงท้ายมีลักษณะคล้ายคลึงกับชุดแต่งงานสมัยใหม่ของไทย
กลุ่มผู้ติดตามประเด็นวัฒนธรรมตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยมองว่าพิธีมงคล การดูฤกษ์ยาม รวมถึงการใช้ข้าวตอกดอกไม้ กล้วย อ้อย หัวปลี และบายศรี ล้วนเป็นวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนพิธีจับหางสไบตามตำนานพระทองนางนาคควรจัดอยู่ในหมวดตำนานพื้นบ้านมากกว่าพิธีแต่งงาน ขณะที่เรื่องดนตรีก็ไม่ได้เจาะลึกความพิเศษของบทเพลงหรือเครื่องดนตรีชิ้นใดเป็นสำคัญ
นอกจากนี้ ชื่อรายการที่ยื่นเสนอต่อยูเนสโกใช้ชื่อเกี่ยวกับพิธีแต่งงานเขมรโดยตรง ไม่ได้พ่วงหัวข้อเรื่องการแต่งกายไว้ในชื่อรายการแต่อย่างใด ชาวเน็ตจึงเรียกร้องให้หน่วยงานด้านวัฒนธรรมของกัมพูชาชี้แจงว่าเหตุใดเนื้อหาที่ยื่นต่อองค์กรระดับโลกจึงแตกต่างจากการสื่อสารเรื่องชุดแต่งงานโบราณที่ใช้ปลุกกระแสภายในประเทศ
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