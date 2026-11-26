บุ้ง ใบหยก ถอนตัวทีมสร้างพระปิดตาดัง ขอเคลียร์ปมเส้นเงินบัญชีบุญ กันจอมพลัง หวั่นวัดเดือดร้อน
บุ้ง ใบหยก ประกาศถอนตัวทีมจัดสร้างพระปิดตาจินดามณีโคตรเศรษฐี หลังอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินปมโอนทำบุญปี 2567 เตรียมเข้าให้ปากคำดีเอสไอในฐานะพยาน 27 พ.ย. นี้
กลายเป็นความเคลื่อนไหวที่หลายคนจับตาเมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 หลัง บุ้ง ใบหยก โพสต์ข้อความสั้นๆ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศถอนตัวจากการเป็นทีมผู้สร้างพระปิดตาจินดามณีโคตรเศรษฐี โดยให้เหตุผลว่าตัวเองกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และไม่อยากให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อวัดกับหลวงปู่
ข้อความในโพสต์ระบุว่า “ประกาศถอนตัวจากการเป็นทีมผู้สร้าง พระปิดตาจินดามณีโคตรเศรษฐี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องด้วยขณะนี้ บุ้ง อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อความโปร่งใส ความชัดเจน และความสบายใจของทุกฝ่าย และเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบต่อวัดและหลวงปู่ บุ้งจึงขอยุติบทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นดังกล่าว ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบุ้งมาโดยตลอด” พร้อมลงชื่อและวันที่กำกับไว้ท้ายข้อความโดยไม่ได้ระบุชื่อวัดหรือหลวงปู่องค์ใด ขณะที่ผู้ติดตามต่างเข้าไปส่งอิโมจิรูปหัวใจให้กำลังใจใต้โพสต์
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน บุ้งเพิ่งเล่าในรายการตีท้ายครัวว่า กลุ่มเสือใบหยกเป็นทีมสายบุญที่มีสมาชิกราว 10 กว่าคน คอยร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะดูแลวัด สร้างถนน รวมถึงจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อทำนุบำรุงศาสนา แต่ความตั้งใจดีกลับทำให้เธอต้องเข้ามาพัวพันกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างเลี่ยงไม่ได้
ชนวนเหตุของเรื่องนี้ย้อนกลับไปในปี 2567 ช่วงที่มีข่าวหญิงชาวเมียนมาชื่อ เกตี ถูกสาดน้ำกรดพร้อมลูกสาววัย 2 เดือน เวลานั้นมีอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งเข้าไปเรี่ยไรเงินในกลุ่มไลน์ที่มีคนในวงการบันเทิงอยู่จำนวนมาก พร้อมแจ้งเลขบัญชีธนาคารให้ร่วมโอนเงินช่วยเหลือ
คนดังที่โอนเงินเข้าไปมีทั้ง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย, วู้ดดี้ และบุ้ง ใบหยก โดยบุ้งโอนไป 200,000 บาท ส่วนหนุ่ม กรรชัย โอนไป 100,000 บาท พร้อมเปิดสลิปให้ดูชัดเจนซึ่งมีบันทึกช่วยจำระบุว่า “ร่วมช่วยเหลือเกตีและลูก” ทว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบพบในภายหลังว่า บัญชีปลายทางดังกล่าวเป็นบัญชีม้าที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ผิดกฎหมาย
หนุ่ม กรรชัย เล่าในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนว่า เจ้าหน้าที่ดีเอสไอโทรศัพท์มาสอบถามว่ารู้จักวู้ดดี้กับบุ้งหรือไม่ และคงต้องเชิญตัวเข้าไปพบอีกครั้ง เพราะเมื่อนำเลขบัญชีนั้นไปกรอกในเว็บไซต์ผิดกฎหมายแห่งหนึ่ง ชื่อบัญชีจะเด้งขึ้นมาทันที “เป็นความบัดซบมาก ที่พวกเราทุกคนต้องมาเจอแบบนี้” หนุ่มกล่าว พร้อมเผยว่าวู้ดดี้เองก็เครียดหนักเพราะไม่คิดว่าเงินที่ตั้งใจทำบุญจะกลายมาเป็นเรื่องแบบนี้
ส่วนต่างยอดบริจาคกับคำชี้แจงของ กัน จอมพลัง
อีกปมที่เดินคู่ขนานกันมาคือเรื่องตัวเลขยอดเงินช่วยเหลือ เกตีให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนว่า เธอเพิ่งทราบว่าเคยมีการประกาศยอดเงินช่วยเหลือเธอกับลูกไว้สูงถึง 922,501 บาท ทั้งที่ยอดเงินที่เธอรับรู้มาตลอดมีอยู่ราว 180,000 บาท แบ่งเป็นเงินจากสปอนเซอร์ 100,000 บาท กับเงินช่วยเหลืออีกราว 80,000 บาท
ด้าน กัน จอมพลัง ออกมาชี้แจงถึงส่วนต่างนี้ว่า ยอดเงินกว่า 9 แสนบาทที่เคยประกาศออกไป เป็นการนำเงินสะสมเดิมและเงินสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือเคสอื่นๆ ของกลุ่มมารวมไว้ด้วย พร้อมยืนยันหนักแน่นว่าบัญชีดังกล่าวไม่ใช่บัญชีม้า
สำหรับภาพรวมทางคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เปิดเรื่องสืบสวนที่ 127/2569 เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินบริจาคและทรัพย์สินของมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยออกหมายเรียกพยานกว่า 30 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กรรมการมูลนิธิกับคนใกล้ชิด ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และกลุ่มผู้บริจาคที่มีทั้งศิลปิน ดารา พิธีกร รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ ให้ทยอยเข้าให้ถ้อยคำระหว่างวันที่ 18 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569
เดิมทีกลุ่มผู้บริจาคที่ถูกนัดในวันที่ 25 พฤศจิกายน มีรายชื่อของ บุ้ง ใบหยก, บิ๋ม ฑาทิพย์, แจ็กแปปโฮ, ดิว และโทน บางแค รวมอยู่ด้วย แต่ เวฟ สาริน บางยี่ขัน สามีของบุ้ง แจ้งกับผู้สื่อข่าวบันเทิงเดลินิวส์ว่า บุ้งขอเลื่อนเข้าให้ปากคำเรื่องเงินบริจาคไปเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายนแทน ส่วนเวลายังต้องรอแจ้งอีกครั้ง โดยยืนยันว่าพร้อมให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ ซึ่งวันที่ 27 พฤศจิกายนจะเป็นคิวของหนุ่ม กรรชัย ด้วยเช่นกัน ขณะที่กัน จอมพลัง มีกำหนดเข้าพบเจ้าหน้าที่ในวันที่ 26 พฤศจิกายน
ย้ำสถานะพยานผู้บริจาค ไม่ใช่ผู้ต้องหา
ก่อนหน้าที่จะโพสต์ถอนตัว บุ้งเคยเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้สั้นๆ ว่า “บุญกุศลได้รับตั้งแต่ใจให้ทานและกดโอน ที่เหลือจะเป็นกรรม (การกระทำ) ของผู้รับต่อ แค่ได้ทำบุญก็อิ่มใจ” พร้อมแคปชันว่า สาธุ
จุดสำคัญที่ต้องแยกให้ชัดเจนคือสถานะทางกฎหมายของเธอในคดีนี้ ดีเอสไอเรียกบุ้งเข้ามาให้ข้อมูลในฐานะพยานกลุ่มผู้บริจาค ไม่ใช่ผู้ต้องหา และยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆ กับเธอ การประกาศถอนตัวจากการสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้จึงเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ไม่ใช่คำสั่งจากหน่วยงานรัฐ ส่วนคำถามสำคัญที่ยังไร้คำตอบอย่างเรื่องเงินบริจาครวมหลายแสนบาทของเหล่าคนดังปลายทางไปอยู่ที่ไหน และใครคือผู้เปิดบัญชีม้าดังกล่าว ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ดีเอสไอกำลังเร่งติดตามความจริงต่อไป
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