“เซียนหรั่ง” ตกรถกลางกองถ่าย จนต้องผ่าตัด แฟนคลับแห่ห่วง!
แฟนคลับห่วง! “เซียนหรั่ง” ตกรถกลางกองถ่าย จนต้องผ่าตัด ตอนนี้ถึงมือหมอแล้ว ล่าสุดแฟนสาวอัปเดตอาการปลอดภัยดี
ทำเอาแฟนคลับแห่ห่วงกันเป็นอย่างมาก เมื่อ “เอิร์ธ วรรณภรณ์ ทวี” หรือ วรรณภรณ์ ทวีพงศ์ ครีเอเตอร์สาวหวานใจของ “โน่ ภูวเนตร สีชมภู” หรือ “เซียนหรั่ง” นักแสดงและนักร้องหนุ่มจากค่ายไทบ้าน สตูดิโอ ออกมาโพสต์แจ้งข่าวผ่านเพจเฟซบุ๊ก เอิธ เอิธ ว่าแฟนหนุ่มประสบอุบัติเหตุตกรถระหว่างถ่ายงานจนต้องเข้าห้องผ่าตัด โดยระบุข้อความว่า
“โน่เกิดอุบัติเหตุระหว่างถ่ายงานค่ะ ตอนนี้ถึงมือหมอแล้ว เดี๋ยวอัพเดทนะคะ ขออภัยที่ต้องเลื่อนงานบางส่วนออกไปด้วยค่ะ “เค้าตกรถเอาทิชชู่อุดแผลให้หน่อย ตรงนี้น่าจะไหลอยู่ เดี๋ยวไปถ่ายต่อ พอเห็นแผลเท่านั้นแหละ สติแตก จนได้ไหว้ขอร้องให้ไปรพ เรื่องอื่นช่างมันก่อน””
จากนั้นสาวเอิร์ธได้โพสต์แจ้งความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องว่า “ตอนนี้รอเข้าห้องผ่าตัดตอน 2 ทุ่มนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ” และ “เข้าห้องผ่าตัดแล้วค้าบบ ด้วยดีแน่นอนนน” ก่อนจะออกมาอัปเดตให้แฟนๆ โล่งใจในเวลาต่อมาว่า “ออกจากห้องผ่าตัดแล้วนะคะ สีหน้าเริ่ดมากก หมอเช็คแล้วว่าไม่โดนส่วนสำคัญหรืออันตราย พักฟื้นไม่นานก็ซ่าได้แล้วค่ะ”
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตและแฟนคลับของเซียนหรั่งต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ล้นหลาม พร้อมขอให้เจ้าตัวหายดีและกลับมาแข็งแรงในเร็ววัน
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