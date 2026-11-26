น้อมอาลัย “พระสมุห์ ฐิติเดช” ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 53 ปี พรรษา 21
ศิษยานุศิษย์อาลัย พระสมุห์ฐิติเดช ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 53 ปี 21 พรรษา เช็กกำหนดการสวดอภิธรรมและประชุมเพลิง วัดสุทธจินดา โคราช 25-29 พ.ย. 69
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊กคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดนครราชสีมา เผยแพร่กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ โดยกำหนดพิธีสรงน้ำศพในวันเดียวกัน เวลา 17.00 น. และสวดพระอภิธรรมเวลา 18.00 น.
สำหรับวันที่ 26 ถึง 28 พฤศจิกายน กำหนดถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา 11.00 น. และสวดพระอภิธรรมในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน
ส่วนวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันประชุมเพลิง กำหนดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เวลา 10.00 น. จากนั้นสวดพระพุทธมนต์ และสวดมาติกาบังสุกุลโดยพระสงฆ์ 10 รูป ก่อนถวายภัตตาหารเพล เวลา 11.00 น.
จากนั้นเวลา 12.30 น. จะมีพิธีเคลื่อนศพ และกำหนดประชุมเพลิงในเวลา 16.30 น. เพื่อประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเป็นครั้งสุดท้าย
ทั้งนี้ คณะศิษยานุศิษย์และประชาชนที่ประสงค์จะร่วมถวายความอาลัย สามารถเข้าร่วมพิธีตามกำหนดการ ณ วัดสุทธจินดา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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