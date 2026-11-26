[คลิป] รถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำ ไฟลุกท่วมรถ 27 คัน ดับ 31 ศพ เจ็บ 21 อียิปต์
เกิดเหตุรถบรรทุกน้ำมันเสียหลักพลิกคว่ำ แล้วลุกเป็นไฟรุนแรงบนถนนวงแหวนรอบกรุงไคโร ช่วงเหนืออุโมงค์หมายเลข 10 ย่านวาร์รัก (Warraq) เขตอิมบาบา (Imbaba) จังหวัดกิซา (Giza) ประเทศอียิปต์ เมื่อช่วงค่ำวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 31 คน บาดเจ็บ 21 คน ตามตัวเลขเบื้องต้นของกระทรวงสาธารณสุขและประชากรอียิปต์
ยอดผู้เสียชีวิตขยับขึ้นหลายครั้งระหว่างคืน เบื้องต้นอยู่ที่เสียชีวิต 31 คน บาดเจ็บ 21 คน
สำหรับลำดับเหตุการณ์ กระทรวงสาธารณสุขอียิปต์เปิดเผยว่า รถบรรทุกน้ำมันคันนี้หลุดออกจากช่องทางเดินรถ พุ่งทะลุแนวแบริเออร์คอนกรีตกลางถนน แล้วพลิกคว่ำก่อนเกิดเพลิงไหม้ ฝั่งกระทรวงปิโตรเลียมชี้แจงว่าเป็นรถของบริษัทเอกชน ซึ่งเสียหลักออกนอกถนนและชนก่อนจะระเบิด ขณะที่สื่อของรัฐอียิปต์รายงานว่าน้ำมันจากรถที่พลิกคว่ำสาดใส่รถคันอื่นที่อยู่ใกล้เคียง
แรงไฟยังลามไปถึงรถคันอื่นอีก 27 คัน ทั้งรถยนต์กับรถจักรยานยนต์ ตามการประเมินเบื้องต้น คลิปที่แชร์ในโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นรถหลายคันจมอยู่ในกองเพลิง มีเสียงระเบิดตามมาเป็นระยะ ควันดำพวยพุ่งขึ้นเหนือถนน
ด้านการช่วยเหลือ ทางการส่งรถพยาบาล 39 คันเข้าพื้นที่ ทีมฉุกเฉินจากสภาเสี้ยววงเดือนแดงอียิปต์ (Egyptian Red Crescent) ลงไปช่วยหน่วยป้องกันภัยพลเรือนกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย ผู้บาดเจ็บถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล 3 แห่ง ส่วนใหญ่มีบาดแผลไฟไหม้และสำลักควัน นายคาเลด อับเดล กัฟฟาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งให้โรงพยาบาลใกล้จุดเกิดเหตุยกระดับเตรียมพร้อมสูงสุด ก่อนลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุกับโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บด้วยตัวเอง
ฝ่ายสำนักงานอัยการเขตกิซาเหนือเปิดการสอบสวนทันที ส่งทีมลงพื้นที่หาสาเหตุ อีกส่วนเดินทางไปโรงพยาบาลในอิมบาบา วาร์รัก กับบูลาก อัล ดักรูร์ เพื่อตรวจผู้บาดเจ็บและร่างผู้เสียชีวิต อัยการยังสั่งเก็บตัวอย่าง DNA จากร่างที่ยังระบุตัวตนไม่ได้ เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ พร้อมประเมินความเสียหายและหาผู้ที่ต้องรับผิดชอบ
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ใช้รถตักเคลียร์ซากรถที่ถูกไฟไหม้ออกจากถนน ก่อนเปิดให้รถสัญจรได้อีกครั้ง ด้านกระทรวงคมนาคมอียิปต์ปฏิเสธว่าไม่เคยออกแถลงการณ์ใดเกี่ยวกับสาเหตุของเพลิงไหม้ โดยงดให้ข้อมูลเพื่อไม่ให้กระทบการสอบสวน
อย่างไรก็ตาม ทางการอียิปต์ยังไม่ได้สรุปสาเหตุที่ทำให้รถบรรทุกน้ำมันเสียหลักอย่างเป็นทางการ ตัวเลขผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บยังอาจเปลี่ยนแปลงได้ ระหว่างที่เจ้าหน้าที่นับยอดและพิสูจน์ตัวตนผู้เสียชีวิต
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