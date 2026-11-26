จบสวย! ซองดูฮี คืนดี ‘น้ำ รพีภัทร’ ขอโทษกันและกัน ปิดตำนานเช็กเกลียว
ซอง ดูฮี วิดีโอคอลคืนดี ‘น้ำ รพีภัทร’ ต่างฝ่ายต่างขอโทษ นัดสองครอบครัวกินข้าว ยันไม่ถือโทษกันแล้ว ขอโทษสังคมที่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี
จบลงด้วยดีจากเหตุทะเลาะวิวาทกลางวงสังสรรค์ที่ร้านบ่อตกกุ้งในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ระหว่างนักแสดงหนุ่ม “น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล” ที่บาดเจ็บแขนมีรอยถลอก กับ “ซอง ดูฮี” อินฟลูเอนเซอร์หนุ่มและผู้ก่อตั้งมูลนิธิศุกล ซึ่งได้บาดเจ็บบริเวณสันจมูก ล่าสุดทั้งสองฝ่ายเคลียร์ใจคืนดีกันเรียบร้อยแล้ว
สัญญาณข่าวดีที่ทำให้แฟน ๆ ใจชื้นเริ่มจาก ซอง ดูฮี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แท็กหา “มินตรา ชนิศา” ภรรยาของน้ำ รพีภัทร และภรรยาของตัวเอง ระบุว่า “ผมได้คุยกับภรรยาของพี่น้ำ และภรรยาของผม เป็นไปด้วยความราบรื่น เราต่างฝ่ายต่างขอโทษซึ่งกันและกัน ซึ่งวันนี้ผมรอคุยกับพี่น้ำ แล้วเราจะสรุปจบเรื่องราวนี้ไปด้วยกันครับ” พร้อมเสริมว่า “ผมพูดในกลุ่มว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครได้ประโยชน์จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น กับเรื่องราวของพวกเราทั้งสอง เดี๋ยวรอสรุปให้ทุกท่านฟังอีกหนึ่งรอบครับ”
จากนั้นเจ้าตัวอัปเดตเพิ่มเติมด้วยการโพสต์ภาพคู่กับ น้ำ รพีภัทร พร้อมแคปชั่นว่า “วันนี้ผมคงโพสต์รูปนี้ได้แล้วนะครับ ‘ดาราในดวงใจ’ น้ำ รพีภัทร ‘ผิดถูกผิดพลาดแก้ไข’ ขอโทษที่ไม่เป็นแบบอย่างของสังคมกับเรื่องราวของเราทั้งสองครับ”
ต่อมา ซอง ดูฮี โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ตนและภรรยาวิดีโอคอลพูดคุยกับ น้ำ รพีภัทร โดยทั้งคู่กล่าวขอโทษกันและไม่ถือโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว พร้อมเตรียมนัดทานข้าวด้วยกัน ซึ่งก่อนคลิปจะจบลง ซอง ดูฮี ยังแซวปิดท้ายด้วยว่า “เดี๋ยวเอาลำโพงตัวเดิมไปนะครับพี่”
นอกจากนี้ อินฟลูเอนเซอร์ดังยังเขียนข้อความในใจทิ้งท้ายว่า “เราไม่อยากให้เป็นบรรทัดฐานและเป็นแบบอย่างของสังคมที่ไม่ถูกต้อง ‘ต่างฝ่ายจึงต้องขอโทษซึ่งกันและกัน’ และมีมิตรไมตรีจิตรที่ดีต่อกัน ทั้งก่อนและหลัง
ขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นใน ‘ส่วนสำคัญคัญนี้’ เราสองครอบครัวมีนิมิตหมายที่จะทานข้าวด้วยกันและเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันต่อไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ซองดูฮี เปิดยอดเงิน ‘มูลนิธิศุกล’ ไม่เคยเข้าบัญชีส่วนตัว ยืนยันโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ซองดูฮี ไข้แตก หลังออกโหนกระแส น้ำ รพีภัทร ยันจบคือจบ ไม่แจ้งความ
- เปิดกฎหมาย โดนต่อยเอาคืนได้แค่ไหน ชี้ป้องกันตัว ไม่ใช่แก้แค้น ปม ‘น้ำ รพีภัทร-ซองดูฮี’