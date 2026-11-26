ชาวใต้เตรียมรับมือ! อุตุฯ เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 27-30 พ.ย. 69 ปภ.จับตาน้ำป่า 15 จังหวัด
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่ 5 เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ว่าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น พร้อมฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 27-30 พฤศจิกายน
กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องหลายวัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันกับน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ
สาเหตุที่ฝนกลับมาหนักอีกระลอกเป็นเพราะมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันแรงขึ้น ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยกับภาคใต้ในช่วงเดียวกัน
สำหรับจังหวัดที่ต้องระวังเป็นรายวัน รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งเตือนในนามรัฐบาลเมื่อเช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน ว่าวันที่ 27 พฤศจิกายน จะมีฝนตกหนักที่นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และสตูล ส่วนวันที่ 28 พฤศจิกายน สุราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราชเสี่ยงฝนตกหนักมาก ขณะที่ชุมพร พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล มีฝนตกหนัก
ช่วงที่ฝนหนักที่สุดตามข้อมูลชุดเดียวกันคือวันที่ 29 พฤศจิกายน ซึ่งชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ เสี่ยงฝนตกหนักมาก ส่วนประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล มีฝนตกหนัก พอถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ฝนหนักมากจะขยับขึ้นไปที่ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา และภูเก็ต ขณะที่นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบี่ และตรัง ยังมีฝนตกหนัก
ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือน 15 จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำล้นตลิ่ง ช่วงวันที่ 27-30 พฤศจิกายน ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
ในทะเล คลื่นลมทั้งอ่าวไทยกับทะเลอันดามันจะแรงขึ้น อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงเกิน 3 เมตร ชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเรือ เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง
ขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะได้รับผลจากมวลอากาศเย็นระลอกเดียวกัน อากาศเย็นลงและมีลมแรง กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ส่วนเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับผลผลิต
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับถัดไปในเวลา 17.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ประชาชนติดตามประกาศล่าสุดได้ทางเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือโทรสายด่วน 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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