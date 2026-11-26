ครูเฮ! พ.ร.บ.ครูฉบับใหม่มีผลแล้ว ล้างมรดก คสช.
ข่าวใหญ่สำหรับข้าราชการครูทั่วประเทศ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2569 มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่คุมการบริหารงานบุคคลของครูมานานเกือบ 9 ปี
กฎหมายฉบับนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน เล่ม 143 ตอนที่ 74 ก และมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เนื้อหาหลักคือยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547 หลายมาตรา เหตุผลที่ให้ไว้คือต้องการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของครูให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบัน
จุดที่ครูได้ประโยชน์ชัดที่สุดอยู่ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่ดูแลเรื่องบุคคลของครูทั้งระบบ กฎหมายใหม่กำหนดให้ ก.ค.ศ. มีกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาจากการเลือกตั้ง 9 คน นั่งร่วมกับกรรมการโดยตำแหน่ง 7 คน กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 6 คน
สำหรับตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่งเป็นประธาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธาน ส่วนเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับกรรมการผู้แทนครูอยู่ในตำแหน่งวาระละ 4 ปี เป็นซ้ำได้แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
นอกจากโครงสร้าง ก.ค.ศ. กฎหมายฉบับนี้ยังปรับกติกาอีกหลายเรื่องที่กระทบงานของครูโดยตรง ดังนี้
การสอบแข่งขันบรรจุครู: ก.ค.ศ. เป็นผู้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมอบหมายให้ อ.ก.ค.ศ. ระดับพื้นที่ ส่วนราชการ หรือสถานศึกษาจัดสอบแทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
การคัดเลือกผู้บริหารเขตพื้นที่: ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้
โรงเรียนที่ไม่มีผู้อำนวยการ: กรณีโรงเรียนไม่มีผู้อำนวยการ หรือผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้และไม่มีผู้รักษาการ ผู้มีอำนาจสั่งให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาการแทนได้
เหตุให้ออกจากราชการ: เพิ่มกรณีที่เกี่ยวกับการเป็นบุคคลล้มละลายและการล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ช่วงเปลี่ยนผ่าน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญชุดปัจจุบันยังทำหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่ตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งต้องตั้งให้เสร็จภายใน 180 วันนับจากวันที่กฎหมายมีผล หรือราวปลายเดือนพฤษภาคม 2570
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการร่างกฎหมายกลุ่มนี้รวม 5 ฉบับ ทั้งร่างแก้ไขระเบียบข้าราชการครูฯ และร่างยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2560 ด้วยคะแนนเห็นด้วย 274 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ผู้เสนอร่างให้เหตุผลว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาแทบไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องการบริหารงานบุคคลของตัวเอง
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดว่าการเลือกตั้งผู้แทนครู 9 คนจะจัดอย่างไร ใครมีสิทธิลงสมัครและลงคะแนน ยังต้องรอหลักเกณฑ์จาก ก.ค.ศ. ประกาศออกมาอีกครั้ง ครูที่สนใจควรติดตามประกาศทางการของ สำนักงาน ก.ค.ศ. และกระทรวงศึกษาธิการ
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