ร้านบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นเจ้าดัง ปิดกิจการกะทันหัน ลูกค้าช็อกไม่ทันได้เตรียมใจ
ร้านบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นเจ้าดัง ปิดกิจการกะทันหัน ลูกค้าช็อกไม่ทันได้เตรียมใจ หลังเปิดให้บริการมานานกว่า 6 ปี
นับว่าเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นที่ได้ใจคนโคราชมาอย่างยาวนานถึง 6 ปี สำหรับ ร้านทาเคชิ โกลด์ โคราช ร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีเมนูให้เลือกสรรเยอะแยะมากมาย เหมือนยกญี่ปุ่นมาถึงที่โคราช แม้จะได้รับความนิยมในหมู่นักกินมาตลอด แต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา เมื่อหน้าเพจเฟซบุ๊กประกาศปิดกิจการที่สาขาโคราชอย่างถาวร
“เรียนลูกค้าทาเคชิ ที่น่ารักทุกท่าน
เราขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า วันอังคารที่ 24 พฤษจิกายน นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของทาเคชิ ที่สาขาโคราช แล้วจะปิดแบบถาวร.
เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรับใช้ บริการลูกค้าชาวโคราชตลอดระยะเวลาอันยาวนาน กว่า 6 ปี.
นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายของเรา.
สุดท้ายนี้ เราขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง สุขกาย สุขใจ คิดหวังสิ่งใด ก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการครับ.
ทาเคชิ เราทำด้วยใจรัก เสิร์ฟด้วยใจบริการ“
ขออนุญาต เปลี่ยนแปลง ทาเคชิ ปิด กิจการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ
ท่ามกลางคอมเมนต์กลุ่มลูกค้าประจำที่ไม่ทันได้เตรียมใจ ต่างก็เสียดายที่ร้านอาหารราคาดีคุณภาพดีต้องหายไปอีกหนึ่งร้าน บางคนเพิ่งไปอุดหนุนมาเพียง 1 วันก่อนร้านประกาศปิดกะทันหันด้วย
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อ้างอิงจาก : FB Takeshi Gold Korat – ทาเคชิ โกลด์ โคราช