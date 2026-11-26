อึ้ง! หนุ่มโดนสรรพากรเรียก เลี่ยงภาษีรายได้ 2.5 ล้าน ที่แท้ถูกคนจีนสวมชื่อปักตะกร้าติ๊กต็อก
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชายในชื่อบัญชี “หนุ่ม เมืองนนท์” โพสต์เตือนภัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ว่ากรมสรรพากรเรียกเขาไปชี้แจงรายได้จากติ๊กต็อก (TikTok) ราว 2.5 ล้านบาท ทั้งที่เขาไม่เคยขายของบนแพลตฟอร์มนี้เลย
เจ้าของโพสต์เล่าว่า เจ้าหน้าที่แจ้งว่าในปีภาษี 2567 มีรายได้ก้อนนี้เข้าชื่อเขา แต่เขาไม่ได้ยื่นแบบเสียภาษี ข้อมูลรายได้ชุดนี้ติ๊กต็อกเป็นผู้ส่งรายงานให้สรรพากรเอง
ก่อนเข้าพบเจ้าหน้าที่ เขาไล่ขอรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังปี 2567 ถึง 2568 จาก 4 ธนาคาร เพื่อใช้พิสูจน์รายได้จริง เสียค่าธรรมเนียมรวม 1,400 บาท
เมื่อไปถึงสำนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจเลขบัญชีปลายทางที่ติ๊กต็อกโอนเงินค่าขายสินค้าเข้าไป พบว่าชื่อผู้รับเงินเป็นชื่อของเขาก็จริง แต่เลขบัญชีไม่ใช่ของเขา ฝ่ายสรรพากรจึงตรวจสอบต่อ จนพบว่าบัญชีนั้นเป็นของชายชาวจีนคนหนึ่ง เขาจึงพ้นจากข้อสงสัยเรื่องเลี่ยงภาษีทันที รายการเดินบัญชีที่จ่ายเงินขอมาก็ไม่ได้ใช้
สาเหตุที่เกิดความเข้าใจผิดนี้ ไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบติ๊กตอก แต่เพราะมีคนจีนนำชื่อกับเลขบัตรประชาชนของเขาไปเปิดร้านปักตะกร้าขายสินค้าบนติ๊กต็อก แต่ผูกบัญชีรับเงินของตัวเองไว้แทน ผลคือเงินค่าขายไหลเข้ากระเป๋าคนอื่น ส่วนภาระภาษีตกมาอยู่ที่ชื่อเขา เจ้าของโพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าแพลตฟอร์มไม่ได้ตรวจว่าชื่อเจ้าของร้านกับเลขบัญชีที่โอนเงินเข้าตรงกันหรือไม่
ตามที่ชายคนนี้เล่า เจ้าหน้าที่สรรพากรบอกเขาว่าเป็นกรณีแรกที่เจอกลโกงรูปแบบนี้ พร้อมจะประสานตำรวจดำเนินการต่อ เพราะคาดว่าชื่อของเขาอาจถูกใช้ต่อเนื่องในปีภาษี 2568 กับ 2569 ด้วย
อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าวนี้ ยังไม่พบคำชี้แจงต่อสาธารณะจากกรมสรรพากรหรือติ๊กต็อกเกี่ยวกับกรณีนี้ ข้อมูลทั้งหมดยังมาจากคำบอกเล่าของผู้เสียหาย
ท้ายที่สุด เจ้าของโพสต์ต้องการเตือนคนทั่วไปว่าใครก็อาจถูกสวมชื่อแบบนี้ได้โดยไม่รู้ตัว จุดที่ช่วยให้เขาหลุดจากข้อกล่าวหาคือเลขบัญชีรับเงินที่ไม่ตรงกับบัญชีของเขาเอง
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