ด่วน! บริษัทดังมีหนาว DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้ว เพื่อปกป้องประชาชน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับกรณีบริษัท ระยอง อินดัสเทรียล จำกัด กับพวก เป็นคดีพิเศษที่ 165/2569 เพื่อสอบสวนข้อกล่าวหาลักลอบนำกากของเสียอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายจากต่างประเทศเข้ามาในไทย เจ้าหน้าที่ประเมินว่ามีวัสดุเก็บอยู่ในพื้นที่มากกว่า 10,000 ตัน แต่ยังต้องตรวจสอบชนิดและแหล่งที่มาของวัสดุแต่ละส่วน
ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุมัติรับคดีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี กับจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่ DSI จะเปิดเผยรายละเอียดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน งานสอบสวนอยู่ในมือกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนผู้เสียหายในคดีมี 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กับกรมควบคุมมลพิษ
พื้นที่ที่ตรวจพบเป็นกลุ่มอาคารให้เช่า 15 หลัง บนที่ดินราว 96 ไร่ ในอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองประเมินว่ามีสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรวมมากกว่า 10,000 ตัน ส่วน DSI ระบุว่าพบภาพถ่ายและวิดีโอรถบรรทุกขนตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือแหลมฉบังเข้ามาเก็บในพื้นที่ ซึ่งเป็นหลักฐานที่อยู่ระหว่างการสอบสวนเส้นทางนำเข้า
ที่น่าตกใจคือผลตรวจตัวอย่างกากของเสีย ซึ่งพบสารปนเปื้อน 4 ชนิด ได้แก่ พลวง แคดเมียม ตะกั่ว และซิลีเนียม ทำให้เข้าข่ายวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
จากพฤติการณ์ที่พบ DSI จะสอบสวนตามกฎหมายหลายฉบับ ทั้งกฎหมายวัตถุอันตราย กฎหมายศุลกากร กฎหมายการส่งออกและนำเข้าสินค้า กฎหมายโรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว กฎหมายฟอกเงิน ไปจนถึงประมวลกฎหมายอาญา
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ชุดเฉพาะกิจควบคุมมลพิษ ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการหลังเรื่องนี้ถูกแชร์ในโซเชียล เข้าตรวจโกดังทั้ง 15 อาคารของบริษัท พบว่ามี 6 อาคารที่ได้รับอนุญาตเป็นโรงงานประเภท 105 และ 106 อีก 9 อาคารไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใน 5 อาคารมีเครื่องบดและคัดแยก พร้อมเศษสายไฟ เศษทองแดงกับเศษอะลูมิเนียมปะปนกันไม่ต่ำกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร สองวันต่อมา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสั่งอายัดของใน 5 อาคารนั้นตามกฎหมายโรงงาน
ต่อมาวันที่ 16 ตุลาคม 2569 เจ้าหน้าที่ถือหมายค้นของศาลจังหวัดระยองเข้าตรวจอีก 10 อาคารที่เหลือ เจอเครื่องจักรบด คัดแยก สกัดและหลอมโลหะ รวมถึงเศษโลหะ อุปกรณ์ไฟฟ้า และขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่บดแล้วไม่ต่ำกว่า 2,500 ตัน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจึงแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา ในข้อหาประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต กับครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 DSI ได้หารือกับกรมควบคุมมลพิษ กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารับเรื่องเป็นคดีพิเศษ เป้าหมายคือสาวให้ถึงประเทศต้นทางของตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทผู้นำเข้า เครือข่ายขนส่ง และโรงงานปลายทาง
คดีนี้เกิดขึ้นทั้งที่ไทยห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เด็ดขาดแล้ว ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2568 ซึ่งออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 เมื่อยังพบการลักลอบนำเข้ามาใช้ในกิจการในประเทศ นายกรัฐมนตรีจึงออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 401/2569 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2569 ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ดูแลตั้งแต่การนำเข้า การทำธุรกิจ การทำงานของโรงงาน ไปจนถึงการขนส่งและกำจัดของเสีย
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ DSI เผยแพร่ยังไม่ระบุชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหา ประเทศต้นทางของกากของเสีย หรือแผนจัดการของเสียที่อายัดไว้ คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวน ผู้ถูกกล่าวหายังมีสิทธิชี้แจงและต่อสู้คดี
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