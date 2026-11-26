กรมวิทย์ฯ ทำชุดตรวจสารหนูในปัสสาวะ รู้ผลใน 20 นาที เตรียมแจก ธ.ค.นี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาชุดทดสอบสารหนูในปัสสาวะสำเร็จแล้ว ชุดนี้อ่านผลได้ภายใน 20 นาที กรมเตรียมส่งล็อตแรก 2,000 ชุดให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2569 เพื่อคัดกรองประชาชนที่อาจได้รับสารหนู
ดร.นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ว่านายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กรมคิดวิธีตรวจปัสสาวะที่ใช้คัดกรองการได้รับสารหนู เป้าหมายคือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตรวจกลุ่มเสี่ยงได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอผลจากห้องปฏิบัติการทุกราย
ตอนนี้ชุดทดสอบอยู่ในช่วงทดลองใช้จริง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะทำงานร่วมกับกรมควบคุมโรคทดลองใช้ในพื้นที่ แล้วประเมินผลไปพร้อมกัน ระยะแรกจะเร่งผลิต 2,000 ชุดก่อน จากนั้นทยอยส่งต่อจนครบ 10,000 ชุด ปลายทางคือหน่วยงานสาธารณสุขกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ชุดตรวจสารหนูนี้ทำงานด้วยปฏิกิริยาเคมีอย่างง่ายที่เรียกว่าการทดสอบแบบกุทไซท์ (Gutzeit’s Test) ขั้นแรกสารหนูในตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็นก๊าซอาร์ซีน (Arsine) ก๊าซนี้จะไปทำปฏิกิริยากับสารตรวจจับ เช่น สารประกอบของเงิน ทำให้สีเปลี่ยนจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ข้อดีคือหลักการไม่ซับซ้อน เหมาะกับการตรวจคัดกรองนอกโรงพยาบาล
แต่วิธีนี้ยังมีข้อจำกัด สารบางชนิดในปัสสาวะอาจรบกวนผลตรวจได้ ก๊าซอาร์ซีนที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบยังเป็นก๊าซพิษ ผู้ใช้จึงต้องผ่านการอบรม ทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ต้องมีมาตรการความปลอดภัยรองรับ ชุดตรวจรุ่นนี้จึงยังไม่ใช่ชุดที่ชาวบ้านจะหยิบไปตรวจเองที่บ้าน กรมวางแผนปรับให้ใช้ง่ายกับปลอดภัยขึ้นในอนาคต เพื่อให้ อสม.นักวิทย์ นำไปใช้คัดกรองได้
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ย้ำว่าชุดทดสอบนี้เป็นเพียงเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย หากผลออกมาน่าสงสัย เจ้าหน้าที่จะพิจารณาส่งตรวจยืนยันด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการที่จำเพาะกว่า ก่อนวางแผนดูแลผู้ป่วยต่อ
ก้าวต่อไป กรมมีแผนทำชุดตรวจสารหนูในปัสสาวะด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า ใช้ตัวอย่างปัสสาวะน้อยลง แต่ยังต้องแก้ปัญหาสารรบกวนในปัสสาวะให้ได้ก่อน หากพัฒนาสำเร็จจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนผลิต เพื่อให้ รพ.สต. กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ตรวจภาคสนามได้สะดวกขึ้น
ข่าวนี้ออกมาในวันเดียวกับที่นายพัฒนาลงพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งแม่น้ำสายกับแม่น้ำกกพบสารหนูปนเปื้อนเกินเกณฑ์ รัฐมนตรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ศูนย์จะติดตามผู้ที่ตรวจพบสารหนูในปัสสาวะสูงกว่าค่าอ้างอิง เฝ้าระวังน้ำดื่มกับอาหาร สื่อสารความเสี่ยง และเชื่อมข้อมูลสิ่งแวดล้อม อาหาร กับสุขภาพเข้าด้วยกัน ตามข้อมูลที่แถลงในพื้นที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจเบื้องต้นราว 2,000 ชุด โดยมี อสม. ช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
สำหรับผลตรวจคนในพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าการตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงพบผู้ที่มีระดับสารหนูสูง 2 ถึง 3 ราย ทุกรายได้รับการดูแลจากแพทย์ ไม่มีใครมีอาการรุนแรง ผลตรวจกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม กระทรวงยังจะติดตามสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องนาน 5 ปี เพราะการได้รับสารหนูสูงเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งกับโรคอื่น
ก่อนหน้านี้ การตรวจน้ำดิบจากแม่น้ำสายด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พบสารหนูสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดินราว 25 เท่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายต้องหยุดผลิตน้ำชั่วคราว ตัวเลขนี้เป็นค่าของน้ำดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิตประปา ไม่ใช่น้ำประปาที่ส่งถึงบ้าน
ท้ายที่สุด คนที่อาศัยใกล้แหล่งน้ำที่ตรวจพบการปนเปื้อนควรเลือกดื่มน้ำที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน เพราะการต้มน้ำกำจัดสารหนูไม่ได้ หากมีอาการท้องเสีย ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หรืออาเจียน ควรไปพบแพทย์ทันที หรือแจ้ง อสม. กับ รพ.สต. ใกล้บ้าน
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