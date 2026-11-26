เซ่นคดีลักทรัพย์! ศาลรัฐธรรมนูญ เพิกถอนสิทธิสมัคร ก้องเกียรติ อดีต สส.กล้าธรรม นครศรีฯ
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายก้องเกียรติ เกตุสมบัติ หรือ “บิ๊กโอ” ผู้ชนะเลือกตั้งซ่อม สส.นครศรีธรรมราช เขต 8 ในนามพรรคกล้าธรรม โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 4 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันที่เขายื่นใบสมัคร คดีนี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยว่าผู้สมัครรายนี้ลงสมัครทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิหรือไม่
ศาลอ่านคำวินิจฉัยเมื่อเวลา 14.00 น. โดยเห็นว่าในวันสมัคร นายก้องเกียรติรู้อยู่แล้วว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเลือกตั้ง สส. เพราะเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดในความผิดฐานลักทรัพย์ ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต แต่ยังยื่นสมัครโดยปกปิดหรือไม่แจ้งข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ส่งผลให้การเลือกตั้งของเขาไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
สาเหตุที่ศาลสั่งให้คำวินิจฉัยมีผลนับจากวันที่ 4 เมษายน 2568 เพราะลักษณะต้องห้ามมีอยู่ตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครแล้ว ไม่ได้เกิดขึ้นภายหลัง
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2568 นายก้องเกียรติลงสนามเลือกตั้งซ่อม สส.นครศรีธรรมราช เขต 8 ซึ่งครอบคลุมอำเภอนาบอน ฉวาง พิปูน และช้างกลาง สนามนี้มีผู้สมัคร 6 คน ผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคืนนั้นออกมาว่าเขาได้คะแนนนำผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชน จนคว้าเก้าอี้ สส. มาให้พรรคกล้าธรรมได้
คดีที่เป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปี 2542 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิพากษาว่านายก้องเกียรติมีความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ลงโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1,500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี คดีนี้ถึงที่สุดแล้ว
ประวัติคดีเดียวกันนี้เคยทำให้เขาหลุดจากสนามเลือกตั้งมาแล้วครั้งหนึ่ง ช่วงการเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 นายก้องเกียรติลงสมัคร สส.นครศรีธรรมราช เขต 7 ในนามพรรคกล้าธรรม แต่ กกต. สั่งถอนชื่อออกจากบัญชีผู้สมัคร เขายื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง โดยโต้แย้งว่าเอกสารของหน่วยงานคุมประพฤติขัดกันเอง หลักฐานของ กกต. จึงยืนยันไม่ได้ว่าเขาคือคนเดียวกับจำเลยในคดีลักทรัพย์
ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ยกคำร้องและยืนตามคำสั่งของ กกต. หลังเทียบข้อมูลจากสถานีตำรวจ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคุมประพฤติ และทะเบียนราษฎร ทั้งเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด รวมถึงคำเบิกความของเขาเอง แล้วพบว่าตรงกันทั้งหมด หลังคำวินิจฉัยครั้งนั้น นายก้องเกียรติโพสต์เฟซบุ๊กเปรียบว่าเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองตลอดชีวิต
อย่างไรก็ตาม รายงานคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เผยแพร่ออกมาจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดถึงผลที่ตามมาหลังการเพิกถอนสิทธิครั้งนี้ ส่วนนายก้องเกียรติยังไม่ได้แสดงความเห็นต่อสาธารณะต่อคำวินิจฉัยล่าสุดเท่าที่ตรวจพบ ณ เวลาเผยแพร่ข่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ “ก้องเกียรติ” พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า
- ศาลสั่งถอนชื่อ “สมชัย” ผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม เหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
- ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “ชัยทิพย์” สส.พรรคกล้าธรรม เล่นพนันในสภา