ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง VNL 2027 ทีมชาติไทย ครบ 12 นัด ช่องถ่ายทอดสด
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก VNL 2027 ทีมชาติไทย ครบ 12 นัด เจอใครบ้างที่จีน มาเก๊า บราซิล
แต่ละทีมแข่งสัปดาห์ละ 4 นัด กลุ่มหนึ่งมี 6 หรือ 7 ทีม จึงไม่ได้พบกันครบทุกทีมในกลุ่ม ผู้จัดแบ่งระดับทีมตามอันดับโลกหลังจบ VNL ครั้งล่าสุด แล้วจัดคู่ให้ทุกทีมเจอคู่แข่งที่ความแข็งแกร่งรวมใกล้เคียงกันตลอด 12 นัด
สัปดาห์ที่ 1
แข่งวันที่ 2 ถึง 6 มิถุนายน 2570 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกลุ่มกับจีน ตุรกี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสโลวีเนีย
– ไทย พบ ตุรกี
– ไทย พบ สหรัฐอเมริกา
– ไทย พบ สโลวีเนีย
– ไทย พบ ญี่ปุ่น
สัปดาห์ที่ 2
แข่งวันที่ 16 ถึง 20 มิถุนายน 2570 ที่มาเก๊า เป็นกลุ่ม 7 ทีม มีจีน โปแลนด์ แคนาดา รัสเซีย สาธารณรัฐโดมินิกัน เช็กเกีย และไทย
– ไทย พบ สาธารณรัฐโดมินิกัน
– ไทย พบ รัสเซีย
– ไทย พบ เช็กเกีย
– ไทย พบ จีน
สัปดาห์ที่ 3
แข่งวันที่ 7 ถึง 11 กรกฎาคม 2570 ที่บราซิล ร่วมกลุ่มกับบราซิล จีน เซอร์เบีย เยอรมนี และยูเครน
– ไทย พบ บราซิล
– ไทย พบ เซอร์เบีย
– ไทย พบ เยอรมนี
– ไทย พบ ยูเครน
VNL 2027 มี 19 ทีม เพิ่มจาก 18 ทีมในปี 2026 รัสเซียกลับมาแข่งหลังพ้นโทษแบน ส่วนสโลวีเนียได้สิทธิ์จากอันดับโลก
ย้อนผลงาน ปี 2026 ทีมชาติไทยแข่ง 12 นัด ชนะ 3 แพ้ 9 มี 12 คะแนน จบอันดับ 14 ชัยชนะ 3 นัดได้จากแคนาดา บัลแกเรีย และบราซิล ที่ไทยชนะ 3 เซตรวด
ทีมอันดับต้นของตารางหลังจบรอบแรกจะเข้ารอบสุดท้าย แข่งวันที่ 21 ถึง 25 กรกฎาคม 2570 ยังไม่ประกาศเจ้าภาพ
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