โปรแกรมบอล 7 สี 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย 30 พ.ย. ครบ 4 คู่ เช็กเวลาแข่ง ช่องถ่ายทอดสด
ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 หรือบอล 7 สี เข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายแล้ว เตะรวดเดียวจบ 4 คู่ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เข้าชมฟรี คู่แรกเริ่ม 10.00 น. คู่ปิดท้าย 15.15 น.
|เวลา
|คู่ที่
|คู่แข่งขัน
|ชมได้ทางไหน
|10.00 น.
|743
|วิชูทิศ พบ วัดสุทธิวราราม
|ออนไลน์เท่านั้น
|11.05 น.
|744
|ท่าข้ามพิทยาคม พบ อัสสัมชัญศรีราชา
|ออนไลน์เท่านั้น
|14.05 น.
|745
|อัสสัมชัญธนบุรี พบ อัสสัมชัญ
|ช่อง 7HD กด 35
|15.15 น.
|746
|เทพศิรินทร์ พบ กันทรารมณ์
|ช่อง 7HD กด 35
จุดที่ต้องดูให้ดีคือช่องทางรับชม เพราะรอบนี้แยกเป็นสองช่วงคนละแบบ
สองคู่ช่วงเช้าตั้งแต่ 10.00 น. ถ่ายทอดสดทางออนไลน์เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH7ON รวมถึงช่องทางออนไลน์ของ Ch7HD ทั้งเฟซบุ๊ก ติ๊กต็อก และยูทูบ
ส่วนสองคู่ช่วงบ่าย ช่อง 7HD กด 35 ยิงสดจากสนามตั้งแต่เวลา 14.05 น. ยาวไปจนจบคู่สุดท้าย และยังดูออนไลน์ควบคู่กันได้เหมือนเดิม
รอบนี้ยังเป็นรอบที่ย้ายสนามด้วย จากเดิมที่ใช้สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาตลอด เปลี่ยนมาเป็นศุภชลาศัยซึ่งเป็นสนามหญ้าจริงขนาดมาตรฐาน และเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
คู่ที่คนพูดถึงมากที่สุดคือเวลา 14.05 น. อัสสัมชัญธนบุรี พบ อัสสัมชัญ เพราะเป็นศึกสายเลือดเดียวกัน และรอบนี้มีโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญผ่านเข้ามาถึง 3 ทีม
อีกคู่ที่หนักไม่แพ้กันคือคู่ปิดท้าย เทพศิรินทร์ อดีตแชมป์ปี 2022 พบ กันทรารมณ์ อดีตแชมป์ปี 2023 เท่ากับมีแชมป์เก่าตกรอบไปหนึ่งทีมแน่นอนตั้งแต่รอบนี้
เส้นทางกว่าจะมาถึง 8 ทีมสุดท้ายก็ไม่ธรรมดา แชมป์เก่าปี 2568 อย่างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ตกรอบไปตั้งแต่รอบ 32 ทีม หลังแพ้วัดสุทธิวราราม 3-10
พอถึงรอบ 16 ทีม ภัทรบพิตร แชมป์ปี 2024 ก็มาจบเส้นทางอีกราย เสมออัสสัมชัญ 3-3 ในเวลา ก่อนแพ้การยิงจุดโทษ
ส่วนทีมที่เข้ารอบแบบขาดลอย มีเทพศิรินทร์ที่ถล่มมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 9-1 และวัดสุทธิวรารามที่ชนะบางลายพิทยาคม 8-1 ด้านกันทรารมณ์เฉือนศีขรภูมิพิสัยในดาร์บี้อีสานใต้ 7-2 และวิชูทิศชนะพระแม่มารีสาทร 4-2
เดิมพันของรอบนี้ไม่ใช่แค่ตั๋วเข้ารอบรองชนะเลิศ เพราะทีมที่ไปถึงอันดับ 1 ถึง 4 จะได้ทุนการศึกษาตามลำดับ คือ 200,000 บาท 70,000 บาท 40,000 บาท และ 20,000 บาท
นอกจากนั้นยังมีเงินสนับสนุนที่จ่ายให้ทุกทีมที่ผ่านเข้าแต่ละรอบ รอบละ 5,000 บาท สะสมได้สูงสุด 6 รอบ หรือ 30,000 บาท ซึ่งเป็นคนละส่วนกับทุนการศึกษา
ผู้ชนะทั้ง 4 คู่ในวันที่ 30 พฤศจิกายน จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ส่วนรายละเอียดวันแข่งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ให้ติดตามประกาศจากฝ่ายจัดการแข่งขันอีกครั้ง
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อ้างอิงจาก: ช่อง 7HD , กรุงเทพธุรกิจ