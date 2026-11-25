“จิมมี่” คู่หูคนสนิท “กัน จอมพลัง” โผล่พบ DSI ให้ปากคำปมธุรกิจ บ.เสือแดงฯ
“จิมมี่ ธานี” คู่หูคนสนิท “กัน จอมพลัง” โผล่พบ DSI ให้ปากคำในฐานะพยาน ปมธุรกิจ บ.เสือแดงฯ และเส้นทางการเงินตั้งแต่อดีต
25 พฤศจิกายน 2569 นายธานี มั่งมี หรือ “จิมมี่” คู่หูของ “กัน จอมพลัง” เดินทางเข้าพบคณะพนักงานสืบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ที่ศูนย์ราชการฯ อาคาร C เพื่อให้ปากคำในฐานะพยาน โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงสแล็กสีดำ และหน้ากากอนามัยสีดำ
ทั้งนี้ เจ้าตัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ก่อนให้เจ้าหน้าที่ช่วยแลกบัตรบริเวณชั้น 2 และพาตัวขึ้นไปยังห้องสอบปากคำชั้น 11 เจ้าหน้าที่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพได้จากระยะไกลเท่านั้น พร้อมปิดประตูโซนลิฟต์ซึ่งเป็นพื้นที่หวงห้าม ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปด้านใน
สำหรับประเด็นการสอบปากคำ พนักงานสอบสวนจะซักถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิมมี่กับ “กัน จอมพลัง” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงธุรกิจที่เคยทำร่วมกันและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากทั้งคู่เคยร่วมเป็นกรรมการบริษัท เสือแดง ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด
ปัจจุบัน “กัน จอมพลัง” อยู่ในสถานะผู้ถูกกล่าวหา หลังนายษิทรา เบี้ยบังเกิด เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน DSI ให้ตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” ช่วยสู้
เบื้องต้นคาดว่าการสอบปากคำจิมมี่อาจใช้เวลานาน เพราะต้องไล่เรียงข้อมูลความสัมพันธ์ การทำธุรกิจร่วมกัน และเส้นทางการเงินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบสำนวนสืบสวนต่อไป
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