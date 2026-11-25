บอย พีซเมกเกอร์ กล่าวอาลัย พีธ พีระ ครั้งสุดท้าย ย้อนเล่าจุดเริ่มต้นวงพีซเมกเกอร์ทั้งน้ำตา
สุดกลั้น! บอย พีซเมกเกอร์ กล่าวอาลัย พีธ พีระ ครั้งสุดท้าย ย้อนเล่าจุดเริ่มต้นวงพีซเมกเกอร์ทั้งน้ำตา ขอบคุณที่ชวนร้องเพลงในวันนั้น และเป็นเกียรติทุกครั้งที่ได้ยืนร้องเพลงข้างมึง
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยรัก สำหรับพิธีฌาปนกิจนักร้องหนุ่มเสียงนุ่ม พีธ พีระ หรือ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ณ วัดสะพานสูง จังหวัดนนทบุรี โดยมีครอบครัว เพื่อนพ้องศิลปิน และแฟนเพลงเดินทางมาร่วมส่งดวงวิญญาณพีธเป็นครั้งสุดท้ายอย่างเนืองแน่น
ในช่วงเวลาสำคัญของการกล่าวคำอาลัย บอย อนุวัฒน์ หรือ บอย พีซเมกเกอร์ ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกล่าวอำลาเพื่อนรักที่คบหากันมายาวนานถึง 27 ปี ทั้งน้ำตาว่า “ผมอยากจะเล่าในมุมของผมเยอะสักหน่อยนะครับ พีท-พีราวัชร์ อัศววชิรวิท, พีระ เทศวิศาล, พีธ พีซเมกเกอร์ หรือ ปะป๊า คือชื่อที่เพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนกรุงเทพคริสเตียน เพื่อนในวงการบันเทิง แฟนเพลง และคนในครอบครัวเรียกเขาครับ ไม่ว่าพวกเราจะเรียกเขาว่าอะไร ผมเชื่อว่าภาพเดียวที่ทุก ๆ คนจำได้เหมือนกันก็คือ รอยยิ้มและความพร้อมที่คอยซัพพอร์ตทุกคนเสมอ
ผมกับพีธรู้จักกันตั้งแต่ผมอายุยังไม่ถึง 20 ปีดีครับ ก่อนที่ใครจะรู้จักพวกเราในชื่อ ‘พีซเมกเกอร์’ ผมเป็นพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งที่ชอบร้องเพลง แล้วเพื่อนผมก็ได้พาผมมาเจอพีธที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง วันนั้นเราร้องเพลงด้วยกันหนึ่งเพลง คือเพลง ‘ที่ว่าง (Empty Space)’ ของวง Pause หลังจากนั้นพีธก็เอ่ยปากชวนผมไปร้องเพลงตามร้านอาหารด้วยกัน เส้นทางการเป็นนักร้องของผมก็เริ่มตรงนี้ครับ
ตอนที่เราร้องเพลงตามร้านอาหารด้วยกัน พีธจะมาถึงร้านก่อนผมทุกวัน ไม่มีวันไหนที่ผมมาก่อนพีธเลยสักวันเดียว เป็นเวลาหลายปี ตอนนั้นเขาดูแลผลประโยชน์ให้ผมทุกอย่าง เราไปเล่นร้านไหน เขาก็จะเป็นคนไปคุย ไปเจรจากับทางร้านให้ผม ผมแทบจะไม่ต้องเอ่ยปากเลยว่าอยากจะได้เงินเท่าไหร่ พีธจัดการให้ทั้งหมด
หลังจากร้องเพลงด้วยกันได้ประมาณเดือนหนึ่ง ผมก็ตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่ตัวเองทำอยู่ มาร้องเพลงกับพีธเต็มตัว ช่วงนั้นก็อยู่ด้วยกันอาทิตย์ละ 7 วันครับ อยู่ด้วยกันทุกวัน อยู่ด้วยกันมากกว่าคนในครอบครัวเสียอีก ร้องเพลงทุกวัน วันละ 2-3 ที่
เนื่องจากเรา 2 คนไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวย เราอยากมีเงินเยอะ ๆ กันครับ ก็เลยทำงานกันหนักมากในตอนนั้น วันไหนที่ต้องร้องเพลงหลายที่ พีธจะคอยถามผมเสมอครับว่า ‘บอย… มึงไหวไหม เสียงโอเคหรือเปล่า’
วันไหนที่ผมเหนื่อย เสียงไม่มี งอแงไม่อยากร้องเพลง พีธจะบอกผมว่า ‘วันนี้มึงไม่ต้องร้อง นั่งเฉย ๆ บนเวที เดี๋ยววันนี้กูร้องเอง’ แล้ววันนั้นเรา 2 คนก็ได้กลับบ้านพร้อมกัน นี่คือพีธครับ
วันที่เราซ้อมคอนเสิร์ตเป็นวันสุดท้าย ก่อนจะถึงคอนเสิร์ตของพีซเมกเกอร์ครั้งล่าสุด พีธเดินมาบอกผมว่า ‘มึงรู้ไหม ตั้งแต่วันที่เราต่างคนต่างไปทำงานของตัวเอง คอนเสิร์ตนี้อยู่ในความคิดของกูมาตลอด ความฝันของกูคือทำคอนเสิร์ตพีซเมกเกอร์ แล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วบอย’
วันนั้นพีธพูดขอบคุณผม ที่ผมตกลงมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยกัน แต่ในใจของผมตอนนั้น คนที่ควรจะพูดขอบคุณคือตัวผมเอง เพราะถ้าพีธไม่ลงมือทำให้มันเกิดขึ้น เราทุกคนคงจะไม่ได้เห็นภาพเราสองคนยืนร้องเพลงข้างกัน บนเวทีแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งแน่นอน ผมดีใจที่พีธได้เห็นความฝันของตัวเองเป็นจริง แล้วก็ดีใจที่วันนั้นผมได้ยืนอยู่ข้าง ๆ เขา พวกเราทุกคนรู้จักพีธในฐานะศิลปิน ผมเองก็เล่าเรื่องของเขามาตลอดในฐานะเพื่อนคนหนึ่ง และในฐานะของลูก พีธดูแลคุณแม่อย่างดีมาโดยตลอด
ต่อไปถ้ามีใครถามผมว่า ชื่อวง ‘พีซเมกเกอร์’ มาจากไหน ผมจะเล่าให้ฟังเหมือนที่เล่าวันนี้ ว่าตอนนั้นผมเป็นพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งที่ชอบร้องเพลง แล้วมีเพื่อนชื่อพีธ ชวนผมไปร้องเพลงตามร้านด้วยกัน จนวันหนึ่งเราได้ออกอัลบั้ม เรามีอัลบั้มด้วยกัน และมาเป็นพีซเมกเกอร์
ผมดีใจที่วันนั้นผมตัดสินใจมาร้องเพลง ถ้าให้ย้อนเวลากลับไปได้ กลับไปตัดสินใจใหม่ ก็ยังยืนยันคำตอบแบบเดิม อยากบอกมึงอีกครั้งหนึ่งว่า ‘เป็นเกียรติทุกครั้งที่ได้ยืนร้องเพลงข้างมึง’ เป็นเกียรติตลอดมา และมันก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไป ขอให้เพื่อนเดินทางปลอดภัย แล้ววันหนึ่งเราคงได้พบกันใหม่ ขอบคุณครับ”
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