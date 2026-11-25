ระทึก! บ้านเรือนไทยราชบุรี ถล่มทับคณะนักเรียนมาทัศนศึกษา เจ็บ 32 ราย
ระทึก! บ้านเรือนไทยในสถานที่ท่องเที่ยว อ.บางแพ จ.ราชบุรี พังถล่มทับคณะนักเรียนมัธยมจากกรุงเทพฯ ขณะศึกษาดูงาน บาดเจ็บรวม 32 ราย กู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาล นายอำเภอรุดดูแลใกล้ชิด
เมื่อเวลาประมาณ 13.50 น. ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุขึ้นในสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อบ้านเรือนไทยหลังหนึ่ง ที่ตั้งจัดแสดงอยู่ภายในแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้พังถล่มลงมา ในจังหวะที่คณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากกรุงเทพมหานครกำลังเดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน ส่งผลให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 32 ราย
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรี มูลนิธิรวมใจการกุศล พร้อมด้วยรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลบางแพและโรงพยาบาลโพธาราม ได้ระดมกำลังเร่งเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและให้การปฐมพยาบาลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ ก่อนลำเลียงส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
โดยมี นายสุทิน รุ่งประเสริฐ นายอำเภอบางแพ เดินทางลงพื้นที่มาบัญชาการเหตุการณ์และติดตามดูแลอาการของผู้บาดเจ็บด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด
สำหรับยอดผู้บาดเจ็บเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลโพธารามจำนวน 6 ราย แบ่งเป็นชาย 2 ราย และหญิง 4 ราย และนำส่งโรงพยาบาลบางแพอีก 8 ราย แบ่งเป็นชาย 4 ราย และหญิง 4 ราย ส่วนนักเรียนที่เหลืออีก 18 ราย มีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุที่แท้จริงของการพังถล่มในครั้งนี้ต่อไป
อ้างอิงจาก : เรื่องเล่าเช้านี้, มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี – พ้งไล้เกาะ36