ปิดคดีปริศนา 58 ปี DNA เพิ่งรู้ตัวคนฆ่า-ย่ำยี เด็กสาว 16 แท้จริงทำอาชีพช่วยเหลือคน
ตำรวจแคนาดาปิดคดีฆาตกรรมปริศนาที่ค้างคามานานเกือบ 6 ทศวรรษได้สำเร็จ หลังนำเทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาตรวจดีเอ็นเอจนรู้ตัวผู้ก่อเหตุสังหาร แจ็กเกอลีน หรือ แจ็กกี ดันลีวี เด็กสาววัย 16 ปี ตั้งแต่ปี 2511
ไทย์ เจือง ผู้บัญชาการตำรวจเมืองลอนดอน รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา เล่าถึงผู้เสียชีวิตว่าในวันที่เกิดเหตุ เธอเป็นทั้งลูกสาว พี่สาว เพื่อน และเด็กสาวที่มีอนาคตอีกยาวไกลรออยู่ข้างหน้า ทว่าชีวิตของเธอกลับต้องจบลงอย่างโหดร้าย
ทีมสืบสวนที่ตามแกะรอยคดีนี้อย่างไม่ลดละสามารถระบุตัวคนร้ายได้ในที่สุด ชายคนนั้นคือ ไมเคิล โจเซฟ มัวร์ ซึ่งขณะก่อเหตุมีอายุ 25 ปี แม้เขาจะเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี 2561 แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าหากเขายังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ ตำรวจคงเข้าจับกุมเพื่อดำเนินคดีฆาตกรรมแจ็กกีไปแล้ว
ย้อนกลับไปวันที่ 9 มกราคม 2511 มีคนพบเห็นแจ็กกีครั้งสุดท้ายตอนเธอเดินออกจากร้านสะดวกซื้อในเมืองลอนดอน ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของเธอ หลังเลิกงานได้ไม่ถึงสองชั่วโมง วัยรุ่น 3 คนพบร่างไร้วิญญาณของเธอนอนอยู่ในบริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายไมล์ แพทย์ลงความเห็นว่าเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการขาดอากาศหายใจเพราะการรัดคอ ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะพร้อมร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศด้วย
ไมก์ บัดซิน นักสืบตำรวจเมืองลอนดอนและหัวหน้าทีมสืบสวนคดีนี้ เปิดเผยถึงจุดเปลี่ยนสำคัญว่า “ทีมสืบสวนของเราสอบปากคำพยานเพิ่มเติม เก็บรวบรวมหลักฐานใหม่ พร้อมนำตัวอย่างดีเอ็นเอมาเปรียบเทียบ จากหลักฐานทั้งหมดที่ได้จากการสืบสวน เรามั่นใจว่ามีน้ำหนักเพียงพอสำหรับการตั้งข้อหาทางอาญา”
เบื้องหลังการไขคดีครั้งนี้ ตำรวจส่งตัวอย่างดีเอ็นเอของผู้ต้องสงสัยไปให้ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ออทแรม อิงก์ (Othram, Inc.) ในรัฐเท็กซัส ช่วยวิเคราะห์เพื่อตามหาญาติห่างๆ ผ่านความเชื่อมโยงทางพันธุกรรม ทีมงานไล่เรียงผังเครือญาติที่พบจนสามารถระบุตัวมัวร์ได้ในที่สุด
ผู้บัญชาการตำรวจเจืองกล่าวเพิ่มเติมว่า “ตลอดเกือบหกทศวรรษ ครอบครัวของแจ็กกีต้องอยู่กับความสูญเสียที่เวลาไม่อาจลบเลือนได้ พร้อมคำถามที่ไร้คำตอบว่าใครคือผู้ลงมือ วันนี้เรามีคำตอบให้พวกเขาแล้ว ตำรวจมีความรับผิดชอบสำคัญในการสืบสวนอาชญากรรมร้ายแรง ความรับผิดชอบนั้นไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเพราะการสืบสวนทำได้ยาก เบาะแสหมดลง หรือเวลาผ่านไปนานหลายปี”
สิ่งที่ทำให้หลายคนต้องตกตะลึงคือประวัติของฆาตกร มัวร์เกิดในประเทศไอร์แลนด์เมื่อปี 2485 ก่อนอพยพมาอยู่แคนาดาในปี 2510 เพียงหนึ่งปีก่อนลงมือก่อเหตุฆาตกรรม หลังปลิดชีพเด็กสาว เขากลับสมัครเข้าทำงานในสำนักงานดับเพลิงเมืองลอนดอน ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานถึง 28 ปี จนเกษียณอายุในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยดับเพลิง โดยไม่มีใครล่วงรู้ความลับดำมืดของเขาเลยตลอดชีวิต
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