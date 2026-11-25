คลิปว่อนเน็ตฮ่องกง สาวเปิดศึกจิกหัว กลางชานชาลา MTR เจ้าหน้าที่เข้าห้าม เจอตอกกลับไม่ต้องช่วย
โซเชียลมีเดียฮ่องกงแชร์คลิปความยาว 21 วินาทีกันให้ว่อน เผยภาพหญิงสาว 3 คนเปิดศึกทะเลาะกันกลางชานชาลาสถานีเหม่ยฟู รถไฟฟ้า MTR ฝั่งมุ่งหน้าสถานีเซ็นทรัล ตรงบริเวณเสากลางชานชาลา คลิปนี้มาจากบัญชีอินสตาแกรม jan.hk.161 ก่อนสื่อท้องถิ่นอย่าง HK01 จะนำมาเผยแพร่ต่อจนคนพูดถึงกันทั่วเมือง
ในคลิปเห็นหญิงสาวหลายคนกำลังโต้เถียงกันอย่างดุเดือด คนที่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบใส่เสื้อครอปกับกางเกงขาสั้น เธอโดนหญิงอีกคนที่ใส่เสื้อกล้ามสีดำจิกผมเอาไว้แน่น แรงดึงทำให้ยืนตัวตรงไม่ได้ ต้องก้มตัวลงให้อีกฝ่ายดึงไปเรื่อยๆ พร้อมร้องขอให้อีกฝ่ายปล่อยมือ ระหว่างนั้นมีเสียงผู้หญิงอีกคนพูดแทรกขึ้นมาว่า “อย่าทำแบบนี้เลย ไม่มีประโยชน์หรอก”
ไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่ชายของ MTR อย่างน้อย 2 คนเดินเข้ามาสอบถามพร้อมห้ามปราม แต่หญิงเสื้อกล้ามสีดำยังไม่ยอมปล่อยมือ แถมยังหันไปพูดกับเจ้าหน้าที่ว่า “พอแล้ว ไม่ต้องช่วย” ก่อนที่คลิปจะตัดจบลงตรงนั้นพอดี
ต่อมาทาง MTR ออกมาชี้แจงว่า ตามบันทึกของบริษัท เจ้าหน้าที่สถานีเหม่ยฟูเคยเข้าจัดการกรณีผู้โดยสารโต้เถียงกันบนชานชาลาพร้อมตักเตือนไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ตอนนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่สอบถาม ผู้โดยสารแจ้งว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือ จากนั้นทั้งหมดก็หยุดเถียงแล้วเดินออกจากสถานีไปเอง โดยเหตุการณ์ไม่ได้กระทบต่อการเดินรถ คำชี้แจงนี้ชี้ให้เห็นว่าภาพที่คนฮ่องกงเพิ่งได้ดูกันน่าจะเป็นเหตุการณ์เก่าที่เพิ่งวนกลับมาแชร์ใหม่ในอีกหลายเดือนให้หลัง ทั้งนี้ทาง MTR ไม่ได้ระบุปีที่เกิดเหตุไว้
สิ่งที่ทำให้คลิปนี้ดังไกลกว่าเหตุทะเลาะวิวาททั่วไป คือกระแสตอบรับจากคนดูที่แตกออกเป็นสามฝั่งคนละทิศ กลุ่มแรกรับไม่ได้กับความรุนแรงจนโยงไปถึงภาพรวมของสังคม
หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า “ฮ่องกงกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเหรอ” บ้างก็ว่า “เดี๋ยวนี้คนรุนแรงมาก ขยับนิดเดียวก็จะลงไม้ลงมือกันแล้ว” ขณะที่อีกคนเขียนว่า “ผู้หญิงพวกนี้ใช้คำว่าน่ากลัวได้คำเดียว ทำกันกลางที่สาธารณะได้ลงคอ” ส่วนคอมเมนต์ที่คนกดถูกใจมากที่สุดคือประโยคสั้นๆ ว่า “แพ้ก็เข้าห้องดับจิต ชนะก็เข้าคุก”
กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่สื่อฮ่องกงแซวว่าจับประเด็นผิด เพราะแทนที่จะสนใจเรื่องความรุนแรง กลับไปโฟกัสหน้าตาของทั้งสามคนแทน โดยมีทั้งคอมเมนต์ว่า “สวยอยู่นะเนี่ย” กับ “ตกหลุมรักไปแล้ว”
ส่วนกลุ่มที่สามตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่สถานีว่าทำไมไม่รีบเข้าไปแยก โดยถามตรงๆ ว่า “เจ้าหน้าที่มีไว้ทำอะไร ไม่ห้ามเลยเหรอ รออะไรอยู่” แต่เรื่องนี้ก็มีคนในพื้นที่เข้ามาช่วยตอบแทนว่า “เจ้าหน้าที่ก็คนธรรมดา ไม่เคยผ่านการฝึก ไม่ใช่ตำรวจนะ
แถมหลายคนยังเป็นพนักงานพาร์ตไทม์” ขณะที่อีกคนเสริมว่า “คนที่ตีกันเป็นผู้หญิง เจ้าหน้าที่ผู้ชายก็ไม่สะดวกเข้าไปจับแยก”
หากมองในมุมกฎหมายฮ่องกง เหตุการณ์ลักษณะนี้เข้าข่ายความผิดหลายฉบับซ้อนกัน เริ่มจากข้อหาทำร้ายร่างกายธรรมดา ตามมาตรา 40 แห่งกฎหมายความผิดต่อร่างกาย ฉบับที่ 212 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หากทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ ตามมาตรา 39 ของกฎหมายฉบับเดียวกัน โทษจะเพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน 3 ปี
นอกจากนี้ยังมีความผิดฐานวิวาทในที่สาธารณะ ตามมาตรา 25 แห่งกฎหมายความสงบเรียบร้อยสาธารณะ ฉบับที่ 245 มีโทษปรับระดับ 2 หรือ 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นเงินไทยราว 20,000 บาท พร้อมโทษจำคุก 12 เดือน ส่วนข้อบังคับ MTR ข้อ 25 ว่าด้วยการก่อความรำคาญแก่ผู้โดยสารคนอื่น มีโทษปรับสูงสุด 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีการแจ้งความ ตั้งข้อหา หรือดำเนินคดีกับใครในคลิปนี้ คำชี้แจงของ MTR ระบุเพียงว่าทุกคนเดินออกจากสถานีไปเองหลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตักเตือนแล้ว
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อ้างอิงจาก: HK01