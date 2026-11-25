“กัน จอมพลัง” ปล่อยหมัดเด็ด คลิปเสียงแฉ สัมปทานตึกปอยเปต ตัวละครเพียบ
“กัน จอมพลัง” รับคำท้า! ปล่อยคลิปเสียงสู้ แฉสัมปทานตึกปอยเปต สนิทระดับเจ้าพ่อเว็บพนัน เผยชื่อตัวละครเพียบ พร้อมแคปชั่น “อยู่ระดับเจ้าพ่อเว็บ”
สืบเนื่องจากกรณี “นายเอก” เจ้าของตึกฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา แถลงข่าวร่วมกับทนายตั้มไปก่อนหน้านี้ พร้อมท้าให้เปิดคลิปเสียงฉบับเต็มแบบไม่ดัดแปลงเสียง
ล่าสุด วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 “กัน จอมพลัง” หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ โพสต์คลิปเสียงความยาว 22 วินาที ผ่านเพจเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ พร้อมระบุข้อความว่า “อยู่ระดับเจ้าพ่อเว็บ” เสียงสนทนาภายในคลิปพูดพาดพิงถึงการได้สัมปทานตึก รวมถึงเอ่ยชื่อบุคคลระดับบิ๊กในวงการเว็บพนันหลายราย โดยระบุว่า
“ได้สัมปทานตึกนี้มาจาก เอ่อ ไอ้เต๋า ลูกเฮียตือ ซึ่งมันมากินร้านอาหารสยามสามสำรับอ่ะ มาบอกพี่ไปทำนี่ดิ มันเห็นเรามีเด็กเยอะ มันก็ชวนไป ไอ้ตี๋ มังกรฟ้า ก็ชวนไป ใช่ป่ะ ตี๋นี่ก็มีเป็นหมื่นล้าน เขาอยู่ที่ดูไบ อ่า พี่เนี่ยอยู่กับระดับเจ้าพ่อเว็บหมดล่ะ ซัวก็ก็ก็ก็อยู่ เราก็รู้จักสนิทกันหมด” นอกจากนี้ กัน จอมพลัง ยังโพสต์ภาพแชตไลน์ที่เซ็นเซอร์ชื่อผู้สนทนาไว้ใต้โพสต์เพิ่มเติมด้วย
จากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ “พิธีกรชื่อดัง อยู่ตรงไหนของสมการนี้?” , “ที่อยากรู้คือเอาคลิปมาจากไหนเปิดช่วงเวลากับวันที่ตอนคุยได้ไหม” , “เห็นทนายพี่บอกว่าคลิปเสียงใช้เป็นพยานไม่ได้ไม่ใช่หรอ” , “เดี๋ยวหมายแตกก่อนซวยเลย”
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