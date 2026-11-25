ภาพสุดท้าย อินฟลูฯ วัย 60 แจ้งข่าวการตายตัวเอง หลังสู้มะเร็งมานาน 4 ปี
คลิปสุดท้าย ‘คริสตี้ มิลเลอร์’ อินฟลูฯ วัย 60 ปี อำลาแฟนคลับหลังสู้มะเร็งเต้านมระยะ 4 ก่อนจากไปสงบ ขอกลับไปพบสามีและครอบครัว ฝากข้อคิดออกไปใช้ชีวิตซะ
แฟนคลับเศร้า คริสตี้ มิลเลอร์ (Christie Miller) อินฟลูเอนเซอร์วัย 60 ปี ออกมาแจ้งข่าวการเสียชีวิตของตัวเองผ่านคลิปวิดีโอที่อัดไว้ล่วงหน้าบนอินสตาแกรมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 มานาน 4 ปี นับตั้งแต่แพทย์วินิจฉัยพบโรคในเดือนมิถุนายน 2022 พร้อมทิ้งท้ายว่าเธอ “ใช้ชีวิตที่งดงามนี้โดยไม่มีความเสียใจเลย”
ในคลิปวิดีโอ คริสตี้สวมเสื้อฮู้ดสีสันสดใสที่มีเขายูนิคอร์น พูดทักทายด้วยน้ำเสียงสดใสว่า “เฮ้ เฮ้ เฮ้ นี่คริสตี้ มิลเลอร์ เองนะ และถ้าพวกคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่ นั่นหมายความว่าฉันตายแล้ว ซึ่งก็หมายความว่าฉันได้กลับไปพบกับ…” จากนั้นภาพตัดไปเป็นประมวลภาพความทรงจำของเธอกับ “มาร์ก” (Mark) สามีที่อยู่กินกันมานาน 36 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับอ่อนไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2025 โดยมีเพลง Reunited ของวง Peaches & Herb คลออยู่เบื้องหลัง
คริสตี้เล่าต่อว่า “ใช่แล้ว ฉันข้ามผ่านม่านแห่งชีวิตไปแล้ว ตอนนี้ฉันกำลังนั่งอยู่กับที่รักของฉัน ไมกี้ พ่อของฉัน และคนที่รักทุกคน รู้สึกมีความสุขอย่างที่สุด ไม่มีอะไรต้องเสียใจ ทั้งวิธีที่ฉันเล่นเกมแห่งชีวิต และวิธีที่ฉันเอาชนะมัน”
เธอยังพูดถึงคำคมของ Dr. Seuss ที่ว่า “อย่าร้องไห้เพราะมันจบลง จงยิ้มเพราะมันเคยเกิดขึ้น” โดยมองว่าประโยคนี้ผิด “ดังนั้น ถ้าคุณคิดถึงฉัน ก็เศร้าได้เลยนะ เป็นเรื่องปกติที่จะเศร้า แต่ก็จงมีความสุขด้วยที่เราได้ใช้เวลาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เคยเจอกันตัวจริง การพบกันโดยบังเอิญ หรือคนที่รู้จักกันมานานแสนนาน”
คริสตี้มองว่าชีวิตเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมและจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเราสร้างมันขึ้นมา เธอยังอ้างถึงแผนผังระดับจิตสำนึกของ เดวิด ฮอว์กินส์ (David Hawkins’ Map of Consciousness) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำรวจตัวเองเพื่อระบุอารมณ์ ทัศนคติ และระดับความตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณ
“ฉันใช้เวลาหลายปีในการใช้ชีวิตอยู่บนจุดสูงสุดของระดับจิตสำนึกของเดวิด ฮอว์กินส์ แล้วอะไรอยู่บนจุดสูงสุดล่ะ ความรัก ความสงบ ความกตัญญู และความสุข ฉันไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหลุดจากจุดนั้นเลย ใช่ คุณสามารถมีความสุขไปพร้อมกับความโศกเศร้าได้ คุณสามารถสงบใจได้แม้รู้ว่ากำลังจะตาย ทุกอย่างมันโอเค มันขึ้นอยู่กับการเลือกอารมณ์ที่เราอยากจะมีในช่วงเวลานั้น” คริสตี้กล่าว
ก่อนจบคลิป เธอฝากคำแนะนำครั้งสุดท้ายถึงผู้ติดตาม 50,000 คนว่า “ออกไปใช้ชีวิตซะ สัมผัสความกลัวแล้วลงมือทำมันต่อไป เลิกแคร์ได้แล้วว่าใครจะคิดยังไง พวกเขามัวแต่หมกมุ่นกับชีวิตตัวเอง ไม่ได้มามัวกังวลเรื่องคุณหรอก ออกไปตามหาความสุขในทุก ๆ วัน แล้วซื้อกระดิ่งแห่งความสุขให้ตัวเองสักอัน เหมือนอันนี้ไง” ขณะที่แคปชั่นใต้โพสต์ระบุข้อความว่า “คริสตี้ที่น่ารักของเราจบการศึกษาจากโรงเรียนโลกอย่างสงบเมื่อเช้านี้ ท่ามกลางความรักที่โอบล้อม ขอบคุณทุกคนมากสำหรับความรักที่หลั่งไหลเข้ามา”
สำหรับอาการป่วยของคริสตี้ คือมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 ชนิด HER2-positive ซึ่งคลีฟแลนด์คลินิก (Cleveland Clinic) ระบุว่าเป็นมะเร็งชนิดที่เติบโตเร็วและรุนแรง เกิดจากการที่ร่างกายมีระดับโปรตีน HER2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) สูงผิดปกติ ซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยให้เซลล์มะเร็งเติบโตและแบ่งตัว
แม้มะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive จะไม่มีอาการเฉพาะตัวที่แตกต่างออกไป แต่ผู้ป่วยอาจพบสัญญาณเตือนทั่วไปของมะเร็งเต้านม ดังนี้
- ขนาดและรูปร่างของเต้านมเปลี่ยนแปลงไป
- คลำพบก้อนเนื้อหรือตุ่มบริเวณเต้านม
- ผิวหนังบริเวณเต้านมมีลักษณะหรือสีเปลี่ยนไป
- พบพื้นที่แข็งเป็นไตใต้ผิวหนังเต้านม
- หัวนมบุ๋ม
- มีของเหลวใสหรือมีเลือดปนไหลออกจากหัวนม
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ข้อมูลจาก :
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