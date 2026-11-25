คุณหญิงแมงมุม เผยภาพแห่งความสุข ได้กลับมานั่งตัก ท่านมุ้ย ลั่น ตักพ่อดีที่สุด
คุณหญิงแมงมุม เผยภาพแห่งความสุข ได้กลับมานั่งตัก ท่านมุ้ย ในรอบกว่า 10 ปี ลั่น ไม่มีที่ไหนดีเท่าตักคุณพ่อ ทำยิ้มตามทั้งโซเชียล
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพอันแสนอบอุ่นที่ทำให้ใครหลายคนอดที่จะยิ้มตามไม่ได้ เมื่อ คุณหญิงแมงมุม ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล โพสต์ภาพนั่งอยู่บนตักของคุณพ่อ “ท่านมุ้ย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล” ภายในอ้อมกอดแสนอบอุ่น พร้อมระบุแคปชั่นซึ้ง ๆ ว่า
“nowhere else is better on dad’s lap. it’s been more than 10 years since i have sat on his lap. #syr_bkk #daddysgirl” (ไม่มีที่ไหนดีไปกว่าการได้นั่งบนตักพ่ออีกแล้ว นี่ก็ผ่านมามากกว่า 10 ปีแล้ว ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉันได้นั่งตักพ่อ)
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อ้างอิงจาก : IG khunyingmangmoom
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