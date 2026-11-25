ผวา ภาษีทรัมป์รอบใหม่ จ่อรีด 16 ชาติ ไทยติดโผด้วย! ฉุดหุ้น-ทองคำร่วงระนาว
ตลาดเงินตลาดทุนปั่นป่วนตั้งแต่เช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 หลังมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมเปิดผลไต่สวนคู่ค้า 16 เศรษฐกิจที่สหรัฐฯ กล่าวหาว่าผลิตสินค้าล้นเกินความต้องการ โดยมีชื่อประเทศไทยติดอยู่ในโผด้วย ความเคลื่อนไหวนี้ฉุดทั้งราคาทองคำโลกกับตลาดหุ้นไทยให้ปรับตัวลงทันที
สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) กำลังเตรียมเสนอภาษีนำเข้าชุดใหม่ตามมาตรา 301 ของกฎหมายการค้าสหรัฐฯ เพื่อเก็บซ้อนบนอัตราภาษีที่บังคับใช้อยู่แล้วในสมัยที่สองของทรัมป์ สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าว 3 รายว่า ผลไต่สวนอาจออกมาเร็วสุดภายในวันอังคารหรือวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่น ส่วนวอลล์สตรีทเจอร์นัลคาดว่าจะเปิดเผยภายในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ USTR ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ทั้ง USTR กับทำเนียบขาวยังไม่ได้ตอบคำถามสื่อ
รายชื่อ 16 เศรษฐกิจที่ตกเป็นเป้าไต่สวน ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เม็กซิโก เวียดนาม ไต้หวัน ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สิงคโปร์ บังกลาเทศ และกัมพูชา USTR เริ่มไต่สวนเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 ด้วยข้อกล่าวหาว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้ใช้เงินอุดหนุนกับนโยบายอุตสาหกรรมหนุนการผลิตจนล้นตลาด เบียดบังผู้ผลิตในสหรัฐฯ รัฐบาลทรัมป์มองว่าจีนเป็นต้นตอใหญ่สุด ทั้งเหล็ก อะลูมิเนียม รถยนต์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และแผงโซลาร์ แม้จีนจะปฏิเสธข้อกล่าวหาก็ตาม การไต่สวนยังพุ่งเป้าไปที่เงินลงทุนจีนในเวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา ซึ่งสหรัฐฯ มองว่าใช้เป็นฐานผลิตส่งเข้าสหรัฐฯ เพื่อเลี่ยงภาษี
สาเหตุที่สหรัฐฯ หันมางัดมาตรา 301 มาใช้ เกิดจากศาลสูงสุดสหรัฐฯ ตัดสินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ว่าภาษีนำเข้าทั่วโลกชุด Liberation Day ของทรัมป์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ภาษีจากกำลังการผลิตส่วนเกินรอบนี้จึงเป็นอีกชิ้นส่วนในการสร้างกำแพงภาษีชุดเดิมขึ้นมาใหม่ ก่อนหน้านี้สหรัฐฯ เคยใช้มาตรา 301 ไต่สวนเรื่องกฎหมายต่อต้านแรงงานบังคับ ก่อนเก็บภาษี 10% หรือ 12.5% กับสินค้าจาก 60 คู่ค้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2569 ซึ่งสินค้าไทยโดนอัตรา 12.5%
ส่วนอัตราภาษีรอบใหม่ยังไม่มีใครทราบตัวเลขแน่ชัด แหล่งข่าวของรอยเตอร์ระบุว่าสหรัฐฯ จะออกแบบอัตราแยกรายประเทศ สินค้าจากเม็กซิโกกับนอร์เวย์อาจยังไม่โดนเก็บทันที ทำเนียบขาวน่าจะยึดเพดานตามข้อตกลงการค้าที่ปิดดีลไปแล้ว คือ 15% สำหรับสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ส่วนมาเลเซียอยู่ที่ 19% ด้านไรอัน มาเจอรัส อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการค้าของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนสำนักงานกฎหมาย King & Spalding ประเมินว่าอัตราอาจอยู่ที่ 15% ถึง 25% เก็บซ้อนบนภาษีแรงงานบังคับเดิม หรืออาจเริ่มอัตราต่ำแต่พ่วงเงื่อนไขขึ้นภาษีภายหลังหากไม่ลดกำลังการผลิตส่วนเกิน ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงการคาดการณ์ ยังไม่มีตัวเลขสำหรับไทย
ท่าทีรัฐบาลไทยกับดีลการค้าสหรัฐฯ
ฝั่งไทยมีความเคลื่อนไหวรับมือล่วงหน้าไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กับประธานาธิบดีทรัมป์ ร่วมลงนามแถลงการณ์ร่วมที่กรุงมะนิลา ระบุว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทน (Agreement on Reciprocal Trade หรือ ART) ได้ข้อสรุปในสาระสำคัญแล้ว แต่ยังไม่ใช่ข้อตกลงฉบับสุดท้าย ทั้งสองฝ่ายยังต้องผ่านขั้นตอนภายในก่อนลงนามจริง
วันถัดมา นางสาวศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หารือกับนายริก สวิตเซอร์ รองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ นอกรอบการประชุมเอเปคที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เธอเปิดเผยว่าไทยขอให้ลดภาษีแรงงานบังคับจาก 12.5% เหลือ 10% ฝ่ายสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าจะดำเนินการให้แต่อัตราใหม่ยังไม่มีผลบังคับใช้ พร้อมกันนี้ไทยยังขอให้สหรัฐฯ เก็บภาษีกำลังการผลิตส่วนเกินในอัตราต่ำสุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้สินค้าไทยยังแข่งขันกับประเทศอื่นได้
หุ้นไทยดิ่งรับข่าว ทองแท่งเปิดตลาดร่วงพันบาท
ผลกระทบจากข่าวนี้ลามเข้าตลาดหุ้นไทยทันที ดัชนี SET ช่วงเช้าเวลา 10.09 น. อยู่ที่ 1,440.33 จุด ลดลง 11.32 จุด หรือ 0.78% แรงขายกระจุกตัวในหุ้นกลุ่มธนาคารกับหุ้นกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ นำโดย DELTA, GULF และ HANA ตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่ร่วงหนักเมื่อคืน โดยหุ้น Nvidia ร่วงลงถึง 5.9% นายณรเทพ คำทะเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) มองว่าไทยน่าจะเจอผลกระทบจากภาษีรอบใหม่น้อยกว่าประเทศอื่น เพราะอยู่ระหว่างเจรจาหลังลงนามแถลงการณ์ร่วม ART กับสหรัฐฯ แล้ว ให้แนวรับที่ 1,435 ถึง 1,439 จุด แนวต้าน 1,450 จุด ขณะที่ บล.พาย ประเมินว่าหุ้นไทยระยะสั้นยังเจอแรงกดดันจากนโยบายการค้าสหรัฐฯ กับแรงขายหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก แนะนำให้สลับจากหุ้นเทคโนโลยีไปหาหุ้นพื้นฐานดีในกลุ่มการเงิน ค้าปลีก พลังงาน และธนาคาร
ด้านราคาทองคำโลกเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน ปิดตลาดร่วงลง 81.50 ดอลลาร์ หรือ 2.24% มาอยู่ที่ 3,556.37 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ราว 31.1 กรัม) ตามข้อมูลของ MTS Gold ส่วนเช้าวันนี้เคลื่อนไหวแถว 3,537 ดอลลาร์ นักลงทุนพากันเทขายทองคำเพื่อถือเงินสดตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่หุ้นเทคโนโลยีกับ AI เจอแรงเทขายหนัก บวกกับความกังวลว่าสงครามการค้าจะกลับมาร้อนแรงอีกรอบ ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส เสริมว่าสัญญาซื้อขายทองล่วงหน้าร่วงลง 2.67% หลังเครื่องมือ FedWatch ชี้ว่าตลาดให้โอกาสธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ขึ้นดอกเบี้ยสูงถึง 98%
ราคาทองคำในประเทศปรับตัวตามทันที เช้าวันนี้ทองไทยเปิดตลาดลดลง 1,000 บาท ก่อนปรับครั้งที่ 2 ขึ้นมา 150 บาท ทำให้ทองคำแท่งล่าสุดอยู่ที่บาทละ 57,350 บาท ตามรายงานของประชาชาติธุรกิจ ฮั่วเซ่งเฮงมองว่าหากราคาทองโลกกลับขึ้นไปยืนเหนือ 3,600 ดอลลาร์ได้ต่อเนื่อง โอกาสฟื้นตัวจะเปิดกว้างขึ้น แต่หากหลุดจุดต่ำสุดที่ 3,552.46 ดอลลาร์ ต้องระวังแรงขายรอบใหม่ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 3,500 ดอลลาร์
คืนนี้ตามเวลาสหรัฐฯ นักลงทุนยังต้องจับตาตัวเลขเงินเฟ้อ PCE กับตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยเฟด ส่วนผู้ส่งออกไทยต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจาก USTR ว่าสินค้าไทยจะโดนภาษีกำลังการผลิตส่วนเกินในอัตราเท่าไร มีรายการใดได้ยกเว้นบ้าง รวมถึงกำหนดวันเริ่มเก็บภาษี เพราะจนถึงตอนนี้ทุกตัวเลขยังเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น
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