โคตรซวย แก๊สระเบิดร้านหม้อไฟ ก่อนเปิดร้านแค่ 2 วัน ดับ 6 ศพ เจ็บ 10 เวียดนาม
เกิดเหตุระเบิดรุนแรงกลางกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 แรงระเบิดที่ทางการเชื่อว่ามาจากแก๊สหุงต้มถล่มร้านหม้อไฟบนถนนเหงียนวันเตวี๊ยต แขวงด่งดา จนพังราบ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 คน บาดเจ็บอีก 10 คน
กรมสาธารณสุขกรุงฮานอยแจ้งยอดเมื่อเวลา 13.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นว่า ในกลุ่มผู้เสียชีวิตทั้ง 6 คน มีเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้หญิงรวมอยู่ด้วย ส่วนที่เหลือเป็นคนที่สัญจรผ่านไปมากับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง
สำหรับผู้บาดเจ็บ 10 คน เจ้าหน้าที่กระจายส่งรักษาตามโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลซานห์ปน 4 คน โรงพยาบาลด่งดา 2 คน และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์ฮานอย 4 คน ในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ 1 คนต้องส่งต่อโรงพยาบาลเหวียดดึ๊ก บางรายกระดูกต้นขาหัก บางรายบาดเจ็บที่ใบหน้ากับลำคอ
ต่อมาในช่วงค่ำวันเดียวกัน สื่อเวียดนาม VnExpress รายงานว่าผู้บาดเจ็บหญิงวัย 24 ปีเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน อาจทำให้ยอดผู้เสียชีวิตขยับเป็น 7 คน แต่ตัวเลขนี้ยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานสาธารณสุขกรุงฮานอย
เหตุการณ์เกิดขึ้นราว 08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น จุดเก็บแก๊สของร้านระเบิดขึ้นพร้อมเสียงดังสนั่นกับแสงไฟวาบ ร้านชั้นเดียวพื้นที่ราว 60 ตารางเมตรพังถล่มลงมาทั้งหลัง ฝุ่นควันตลบไปทั่วบริเวณ เศษซากปรักหักพังปลิวข้ามถนนไปไกลกว่า 10 เมตร ตกใส่ร้านโจ๊กเครื่องในฝั่งตรงข้ามซึ่งขณะนั้นมีลูกค้านั่งกินอยู่หลายคน กล้องวงจรปิดของบ้านใกล้เคียงจับภาพวินาทีระเบิดไว้ได้ทั้งหมด
เรื่องน่าสลดยิ่งกว่านั้นคือร้านแห่งนี้ยังไม่ทันได้เปิดขายด้วยซ้ำ เจ้าของเพิ่งปรับปรุงจากร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เดิมมาเป็นร้านหม้อไฟได้ราว 1 เดือน สามีของเจ้าของร้านเล่าว่าตั้งใจจะเปิดร้านในวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่กลับมาเกิดเหตุสลดเสียก่อน
หลังเกิดเหตุ ตำรวจกรุงฮานอยร่วมกับตำรวจดับเพลิงกับหน่วยกู้ภัยเร่งปิดล้อมพื้นที่ นำเครื่องตรวจจับ อุปกรณ์ไฮดรอลิก และสุนัขค้นหา ลงพื้นที่ไล่หาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้แผ่นคอนกรีตนานราว 4 ชั่วโมง ก่อนนำรถขุดเข้าเคลียร์ซากอาคาร ผลตรวจสอบเบื้องต้นของตำรวจชี้ว่าแก๊สระเบิดจนอาคารชั้นเดียวพังลงมาบางส่วน แต่ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ ขณะนี้การสอบสวนหาสาเหตุยังเดินหน้าต่อ
แรงระเบิดยังสร้างความเสียหายลามไปถึงบ้านเรือนรอบข้างราว 10 หลัง ทั้งประตูม้วน หลังคา และกระจกพังยับ ผนังแตกร้าว รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ล้มระเนระนาด อาคารแฟลตเก่า E4 สูง 5 ชั้นด้านหลังร้านเสียหายหนักจนทางการประเมินว่าไม่ปลอดภัย
นายหวู ด่าย ทั้ง ประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอย ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล สั่งย้ายชาวบ้านในเขตอันตรายไปพักชั่วคราว เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องขยายเสียงประกาศให้ผู้อยู่อาศัยในแฟลต E3 กับ E4 ออกจากอาคาร มีมากกว่า 100 ครัวเรือนต้องย้ายออกมาก่อน ตำรวจขยายแนวปิดล้อมบนถนนเหงียนวันเตวี๊ยตออกไปอีก 20 เมตร พร้อมตัดไฟฟ้ากับน้ำประปาในบริเวณนั้นชั่วคราว
สำหรับคนไทยที่กำลังเดินทางหรือพำนักอยู่ในเวียดนาม รายงานของสื่อเวียดนามจนถึงค่ำวันที่ 24 พฤศจิกายน ยังไม่พบข้อมูลว่ามีชาวต่างชาติอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม ทางการเวียดนามยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อกับสัญชาติของผู้เสียชีวิตทั้งหมด
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