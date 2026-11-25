ช็อกคาห้องพัก สาวมะกันขอเลื่อนจ่ายค่าเช่า เจ้าของตกลง สุดท้ายโดนไล่ที่ เพราะคนคุยด้วยไม่ใช่คน
อุทาหรณ์สุดช็อกของยุคปัญญาประดิษฐ์เกิดขึ้นที่โคโลนี ทาวน์โฮม อพาร์ตเมนต์ส ย่านถนนมิลล์บรุคตัดถนนซิกซ์ฟอร์กส เมืองราลี รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา เมื่อ ลอรา แม็ก ผู้เช่าห้องพักรายหนึ่ง ส่งอีเมลขอเลื่อนจ่ายค่าเช่าค้างชำระเกือบ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไปเป็นวันสุดท้ายของเดือน ฝั่งนิติบุคคลตอบกลับมาว่าตกลง แต่แปดวันต่อมาเธอกลับเจอหมายขับไล่มาแปะถึงหน้าบ้าน ก่อนจะมารู้ความจริงที่ทำเอาพูดไม่ออกว่า คู่สนทนาในอีเมลวันนั้นไม่ใช่มนุษย์
เรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานนิติบุคคลส่งอีเมลมาถามแม็กสั้นๆ ว่า “วันไหนสะดวกจ่ายเต็มจำนวน 3,934.17 ดอลลาร์” หรือราว 1.3 แสนบาท ท้ายอีเมลลงชื่อชัดเจนว่า โคโลนี ทาวน์โฮม อพาร์ตเมนต์ส เธอจึงตอบกลับไปว่าขอจ่ายวันสุดท้ายของเดือน เพราะเพิ่งลาไปผ่าตัดจนช่วงนั้นไม่มีเงินเดือนเข้า ไม่นานในวันเดียวกัน อีเมลตอบกลับก็ส่งมาว่า “จ่ายวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือน ได้”
เหตุผลที่แม็กเชื่อสนิทใจไม่ได้อยู่แค่คำตอบตกลง แต่อยู่ที่รายละเอียดในอีเมลซึ่งมีข้อมูลส่วนตัวของเธอครบถ้วน แถมยังหยิบยกปัญหาห้องพักที่ค้างคาอยู่มาพูดถึงได้ตรงเป๊ะ ข้อความช่วงหนึ่งเขียนไว้ว่า “ฉันรู้ด้วยว่าคุณกำลังเจอปัญหารูบนฝ้าห้องน้ำชั้นล่าง ฉันเสียใจด้วยที่คุณต้องเจอแบบนั้น” ก่อนหน้านั้นเพดานห้องน้ำของเธอรั่วจนต้องรอซ่อมเกือบสองสัปดาห์ แม็กจึงเข้าใจว่าพนักงานในออฟฟิศคงรู้สึกผิดเลยยอมผ่อนปรนให้
“ฉันคิดจริงๆ ว่าเป็นคนในออฟฟิศ เพราะข้อมูลฉันอยู่ในนั้นหมด แล้วยังพูดถึงห้องน้ำของฉันด้วย” แม็กเปิดใจกับสื่อท้องถิ่น WRAL
หลังได้คำตอบตกลง ทุกอย่างก็เงียบหายไปตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 16 พฤศจิกายน จนกระทั่งวันที่ 16 พฤศจิกายน หมายขับไล่ก็มาถึงหน้าบ้าน เธอรีบโทรไปสอบถามที่สำนักงานทันที ก่อนจะได้ยินคำเฉลยที่ไม่มีใครเตรียมใจมาก่อน เจ้าหน้าที่บอกว่าคนที่ตอบอีเมลทั้งสองฉบับเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน คือ โอลิเวีย เอไอผู้ช่วยของบริษัท ซึ่งตัดสินใจให้สิทธิ์เลื่อนจ่ายไปเองทั้งที่ไม่มีอำนาจทำแบบนั้น
“ฉันงงไปหมด” แม็กกล่าว “ฉันต้องการที่อยู่”
ความจริงแล้วโอลิเวียไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับลูกบ้านที่นี่ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม 2568 ทางสำนักงานเคยส่งอีเมลแนะนำตัวผู้ช่วยเอไอตัวนี้ให้ทุกคนรู้จัก พร้อมหัวข้อ โอลิเวียคือใคร กับ ทำไมเราถึงตื่นเต้น โดยระบุว่าโอลิเวียช่วยดูแลเรื่องค่าเช่ากับงานซ่อมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ปกติอีเมลจากโอลิเวียจะระบุตัวตนชัดเจนทุกครั้งว่าเป็นเอไอ ทว่าสองฉบับที่ส่งถึงแม็กในวันที่ 8 พฤศจิกายน กลับไม่มีข้อความระบุไว้เลย แถมยังลงท้ายเหมือนคนส่งว่า “ด้วยความนับถือ โคโลนี ทาวน์โฮม อพาร์ตเมนต์ส”
อีกมุมหนึ่งที่อีเมลไม่ได้บอกเธอคือ ศาลเคาน์ตีเวกออกคำสั่งตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2569 อนุญาตให้เจ้าของที่พักขับไล่แม็กได้ ซึ่งออกมาก่อนอีเมลฉบับนั้นราวสองสัปดาห์ อัลเฟรด ลีช โฆษกของอพาร์ตเมนต์ ชี้แจงกับ WRAL ว่าแม็กรับทราบเรื่องคดีขับไล่ไปแล้ว “การตกลงเรื่องการชำระเงินไม่ได้ทำให้คำสั่งศาลเปลี่ยนไป” เขาย้ำว่าอีเมลวันที่ 8 พฤศจิกายน เป็นเพียงเรื่องยอดค้างชำระที่ต้องจ่ายอยู่ดีไม่ว่าจะอยู่ต่อหรือไม่ พร้อมยอมรับว่าอีเมลไม่ได้พูดถึงคำสั่งศาลเลย แต่ก็ไม่ได้ทำให้คำสั่งศาลหายไป
หลังจากนั้นสถานการณ์เดินเร็วมาก วันที่ 18 พฤศจิกายน สำนักงานแจ้งแม็กตรงๆ ว่าข้อตกลงจ่ายเงินไม่มีผลต่อคำสั่งศาล ถัดมาวันที่ 19 พฤศจิกายน ศาลยกคำร้องอุทธรณ์ของเธอ วันเดียวกันนั้นเองเจ้าหน้าที่ก็ล็อกบ้านไม่ให้เธอกลับเข้าไปอีก
แม็กไม่ได้ปฏิเสธว่าตัวเองค้างค่าเช่าจริง “มันเป็นความผิดของฉันเอง ฉันรับผิดชอบเต็มที่” สิ่งที่เธอติดใจคือการให้ข้อมูลที่สวนทางกันเอง “ถ้าบอกฉันว่าได้ถึงวันที่ 30 ฉันก็จะออกภายในวันที่ 30” เธอกล่าว “แต่ขอแค่นั้นเถอะ อย่างน้อยก็ทำตามที่พูด ต้องมีสักจุดที่พวกคุณรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำ” เธอยังเล่าด้วยว่าที่ผ่านมาเคยเจอฟ้องขับไล่มาก่อน แต่ครั้งก่อนๆ เจ้าของที่พักยอมถอนเรื่องให้หลังจากเธอจ่ายเงินครบ
ประเด็นที่สื่อสหรัฐฯ จับตามากที่สุดกลับอยู่ที่เอกสารชี้แจงของบริษัท เพราะในเอกสารที่ลีชส่งให้ WRAL ไม่มีคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือชื่อโอลิเวียปรากฏอยู่เลยแม้แต่ครั้งเดียว ทั้งที่นักข่าวถามตรงๆ เรื่องนโยบายอีเมลเอไอรวมถึงแนวทางจัดการหลังจากนี้
เรื่องราวของแม็กดังไปทั่วประเทศ จนช่วยปลุกร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง จิม เบอร์กิน วุฒิสมาชิกรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประกาศเดินหน้าผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจากเอไอต่อในสมัยประชุมหน้า ร่างที่เขาเรียกว่า Bot Bill บังคับให้ต้องแจ้งผู้ใช้ทุกครั้งที่กำลังสื่อสารอยู่กับเอไอ เขายื่นร่างนี้มาแล้วสามปีติดแต่ยังไม่เคยผ่านสภาสักครั้ง
“มันไร้สาระมาก” เบอร์กินวิจารณ์ “การแจ้งให้รู้เป็นเรื่องหนึ่ง ความรับผิดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง” เขาเปรียบเทียบไว้อย่างเจ็บแสบว่า “เอไอก็เหมือนพิน็อกคิโอ มันไม่มีมโนธรรม ไม่มีศีลธรรม ไม่มีจริยธรรม มนุษย์เรานี่แหละที่ต้องทำให้แน่ใจว่ายังมีคนอยู่ในกระบวนการ” ก่อนทิ้งท้ายว่า “ก่อนจะไล่ผู้หญิงคนนั้นออกจากบ้าน พวกเขาควรกลับไปอ่านเอกสารของตัวเองก่อน”
ล่าสุดโฆษกของอพาร์ตเมนต์เปิดเผยว่า ทางเจ้าของกำลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้พูดคุยกับแม็กอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ขณะนี้ยังติดต่อกันอยู่ ส่วนตัวแม็กเองตอนนี้ยังไม่มีที่อยู่ถาวร ต้องอาศัยพักอยู่ในโรงแรมไปก่อน
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