สมัครทหารเกณฑ์ 2570 ทะลุ 2 หมื่นคน ยังเหลือที่ว่าง เช็กช่องทางสมัครออนไลน์
ชายไทยที่อายุถึงเกณฑ์ทหารแต่ไม่อยากไปลุ้นเสี่ยงดวงจับใบแดง อยากเข้ากรมแบบเลือกหน่วยได้เอง ยังมีเวลาตัดสินใจอีกราว 2 เดือน ล่าสุดกระทรวงกลาโหมเปิดเผยยอดผู้สมัครพลทหารอาสา ประจำปี 2570 พุ่งแตะ 20,699 คนแล้ว โดยระบบออนไลน์ยังเปิดรับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2570
ตัวเลขนี้กระทรวงกลาโหมนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดระบบคือ 10 กันยายน ถึง 24 พฤศจิกายน 2569 คิดเป็น 82.80% จากเป้าหมายทั้งหมด 25,000 อัตรา เฉพาะวันที่ 24 พฤศจิกายนวันเดียวมีคนสมัครเข้ามาเพิ่ม 219 คน เท่ากับตอนนี้ยังเหลือที่ว่างอีก 4,301 อัตราก่อนจะเต็มเป้า
หากดูสถิติย้อนหลังจะเห็นว่ายอดสมัครขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลช่วงเช้าวันที่ 14 กันยายน 2569 หรือ 5 วันหลังเปิดรับ มีผู้สมัครรวม 4,972 คน ถัดมาวันที่ 17 กันยายนเพิ่มเป็น 7,898 คน ก่อนจะพุ่งแตะ 19,347 คนในวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ด่านต่อไปคือการคัดเลือกพลทหารอาสาครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569 พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนว่า กองทัพบกเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกรอบแรกไว้เรียบร้อยแล้ว ยอดสมัครฝั่งกองทัพบก ณ วันนั้นอยู่ที่ 17,432 คน จากโควตา 18,784 อัตรา นับเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของเป้าหมายทั้งหมด ส่วนกองทัพเรือมีโควตา 3,496 อัตรา ขณะที่กองทัพอากาศมีโควตา 2,174 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครทหารเกณฑ์ 4 กลุ่ม ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
โครงการนี้เปิดรับชายไทยอายุ 18 ถึง 26 ปี โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แบ่งผู้มีสิทธิสมัครออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรกคือทหารกองเกินอายุ 18 ถึง 20 ปี กลุ่มที่สองคือผู้อายุ 22 ถึง 26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกมาแล้วแต่ไม่ได้เข้ากรม เช่น จับได้ใบดำ กลุ่มที่สามคือทหารกองหนุนที่ปลดประจำการแล้วโดยมีอายุไม่เกิน 26 ปีในปี 2570 ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือทหารกองประจำการที่จะปลดในวันที่ 1 พฤษภาคม หรือ 1 พฤศจิกายน 2570 ซึ่งต้องปลดเป็นทหารกองหนุนให้เรียบร้อยก่อนทำสัญญา
เงินเดือนราว 15,000 บาท พร้อมโอกาสต่อยอดอนาคต
ด้านรายได้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องทำสัญญา 4 ปี รับเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาท บวกค่าตอบแทนพิเศษอีก 2,880 บาทต่อเดือน ซึ่งหักเป็นค่าอาหาร รวมเป็น 14,970 บาท กระทรวงกลาโหมจึงสรุปตัวเลขรายได้กับหลักประกันไว้ที่ราว 15,000 บาทต่อเดือน
นอกจากเรื่องเงินเดือน กระทรวงกลาโหมยังชูโอกาส 4 ด้าน ได้แก่ รายได้ที่มั่นคง ระเบียบวินัยกับความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ การเรียนเพิ่มวุฒิพร้อมฝึกทักษะอาชีพ รวมถึงการวางแผนเส้นทางอนาคตของตัวเอง ในทางปฏิบัติ ผู้ที่รับราชการครบ 2 ปีขึ้นไปมีสิทธิสอบโควตานักเรียนนายสิบทหารบก ได้คะแนนเพิ่ม 5% ในภาคความรู้เมื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการกองทัพบก ทั้งยังเรียนการศึกษานอกระบบเพื่อเพิ่มวุฒิระหว่างประจำการได้ ส่วนฝั่งกองทัพเรือเปิดทางให้ลาออกได้โดยไม่เสียค่าปรับเมื่ออยู่ครบ 2 ปี
ยอดอาสาพุ่ง ช่วยลดคนจับใบแดงได้อย่างไร
หลายคนอาจสงสัยว่ายอดพลทหารอาสาเกี่ยวกับการจับใบดำใบแดงอย่างไร คำตอบคือยิ่งมีคนสมัครใจมากเท่าไร กองทัพก็ยิ่งต้องเรียกคนจากการตรวจเลือกน้อยลงเท่านั้น กองทัพเรือชี้แจงไว้ชัดเจนว่า หากยอดพลทหารอาสาไม่ครบโควตา ส่วนที่ขาดจะนำไปรวมกับยอดที่ต้องเรียกจากการตรวจเลือกทหารกองเกินในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2570
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ระบบรับสมัครของกองทัพบก rcm.rta.mi.th จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2570 ส่วนใครที่ไม่สะดวกสมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่หน่วยทหารที่เปิดรับ 221 หน่วยทั่วประเทศ หรือสำนักงานสัสดีอำเภอและจังหวัดใกล้บ้าน
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