ผู้บริหาร “มาม่า” เจอพิษกัมพูชา โดนชักดาบหลายสิบล้าน หลังสถานการณ์ชายแดน
ผู้บริหาร “มาม่า” เจ็บหนัก! ส่งออกขายกัมพูชาปีละ 1,200 ล้าน เจอพิษชักดาบหลายสิบล้าน หลังสถานการณ์ไทย-เขมร อ้างขายไม่ได้แต่ไม่คืน เอาไปขายต่อเอง
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” ได้กล่าวในงาน PRACHACHAT BUSINESS FORUM Thailand 2027 ปรับ-เปลี่ยน-ไปต่อ EP.2 ถึงกรณีการทำธุรกิจในประเทศกัมพูชาทั้งก่อนและหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ
นายพันธ์ ระบุว่า บริษัทฯ ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปแล้ว 68 ประเทศทั่วโลก แต่ปีที่ผ่านมามีโรงงานอยู่ 4 ที่ ซึ่งปีนี้อาจจะเหลือเพียง 3 ที่ เนื่องจากเกิดปัญหากับทางกัมพูชา แต่ตอนนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว พร้อมกับหาตลาดอื่นทดแทน
นายพันธ์ กล่าวว่า “ปีที่แล้วไม่พูดมันเจ็บ มาม่าส่งออกไปกัมพูชาประมาณปีละ 1,200 (ล้าน) เดือนละ 100 (ล้าน) ที่หายไป แล้วก็ไม่รวมโรงงานที่นู่น เขามารยาทดีมาก ของส่งไปเอเยนต์เราก็เอาไปขายก่อนที่จะมีเรื่อง ขายเสร็จก็ไปอยู่ในร้านของลูกค้าแล้วก็มีเรื่องกัน
ลูกค้าบอกของไทยขายไม่ได้ ไม่เอาแล้ว แต่ของที่มีอยู่ไม่คืนนะ เอาไปขาย ไม่จ่ายด้วย เพราะว่ามึงเป็นคืนไทย กูไม่จ่ายมึง ชักดาบเลย แล้วกางดูบัญชี บัญชีโดนชักดาบเป็นหลายสิบ(ล้าน) ก็ไม่เป็นไร มันเป็นวิกฤติเมื่อปีที่แล้วซึ่งตอนนี้กล้าพูด เมื่อปีที่แล้วไม่อยากพูด กลัวมีคนได้ใจ”
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