ข้าราชการ-ผู้ค้ำประกันเฮ! กฎหมายล้มละลายใหม่ ประกาศแล้ว ขอพักหนี้ ทำแผนฟื้นฟูเองได้
ปลดล็อกคนเป็นหนี้ กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่ ประกาศลงราชกิจจาฯ แล้ว เปิดทางขอพักหนี้-ทำแผนฟื้นฟูเอง คุ้มครองข้าราชการและผู้ค้ำประกัน เริ่มใช้ 24 พ.ค. 2570
ข่าวใหญ่สำหรับคนมีหนี้และผู้ประกอบการรายย่อย พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2569 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เปิดช่องให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาและเอสเอ็มอียื่นศาลขอพักชำระหนี้แล้วทำแผนฟื้นฟูด้วยตัวเองได้ แต่กฎหมายนี้ยังไม่บังคับใช้ทันที ต้องรอครบกำหนด 180 วัน ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2570
ใครเข้าเกณฑ์บ้าง เช็กเงื่อนไขบุคคลธรรมดาและเอสเอ็มอี
สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้และมีหนี้สินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รวมถึงผู้ประกอบกิจการที่มีหนี้ตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาท สามารถยื่นขอฟื้นฟูฐานะผ่านช่องทางบุคคลธรรมดาได้ ตามรายละเอียดของร่างที่สภาผ่าน กำหนดค่าขึ้นศาลไว้ที่ 500 บาท บวกกับเงินวางประกันค่าใช้จ่ายอีก 5,000 บาท
ส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีหนี้ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท สามารถยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้ทันทีโดยไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ก่อนเหมือนในอดีต
3 หัวใจสำคัญ พักหนี้อัตโนมัติ-ทำแผนเอง-ตัดเงินต้นก่อน
กฎหมายฉบับใหม่วางกลไกหลักไว้ 3 เรื่องที่ช่วยลดภาระลูกหนี้โดยตรง ดังนี้
- พักการชำระหนี้โดยอัตโนมัติ (Automatic Stay): ทันทีที่ศาลรับคำร้องไว้พิจารณา ลูกหนี้จะได้รับความคุ้มครองชั่วคราว เจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องคดี ยึดทรัพย์ หรืออายัดเงินเดือนได้ ส่วนผู้ให้บริการสาธารณูปโภคก็ไม่สามารถตัดน้ำตัดไฟได้ชั่วคราว ยกเว้นหมวดฟื้นฟูแบบเร่งรัดที่การพักหนี้จะเริ่มเมื่อศาลสั่งให้ฟื้นฟูและเห็นชอบแผนแล้ว
- ลูกหนี้ทำแผนและบริหารเองได้: ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเพื่อจ้างผู้บริหารแผนมืออาชีพ โดยแผนฟื้นฟูมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่สามารถกำหนดเวลาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้บางรายเกิน 5 ปีได้
- บังคับตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ย: กฎหมายกำหนดให้เงินที่ลูกหนี้ผ่อนจ่ายตามแผนต้องนำไปตัดเงินต้นก่อน ตามด้วยดอกเบี้ย แล้วจึงเป็นค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เงินผ่อนมักถูกหักไปเป็นเบี้ยปรับกับดอกเบี้ยจนเงินต้นแทบไม่ลด
ขั้นตอนการยื่นแผนและหนี้ที่ได้รับการปลดล็อก
พ.ต.อ.ทวี แนะนำว่าผู้ที่ต้องการใช้สิทธินี้ควรเตรียมบัญชีทรัพย์สิน บัญชีหนี้สิน และประมาณการรายรับรายจ่ายไว้ให้พร้อม เมื่อศาลรับคำร้องแล้ว ลูกหนี้จะมีเวลา 3 เดือนในการเจรจาเพื่อให้เจ้าหนี้ที่ถือยอดหนี้รวมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งยอมรับแผน และต้องรายงานความคืบหน้าต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทุก 3 เดือน
หากลูกหนี้ปฏิบัติตามแผนจนสำเร็จ ศาลจะมีคำสั่งปลดหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันเห็นชอบแผนทั้งหมด ยกเว้นหนี้บางประเภทที่ไม่สามารถปลดได้ ได้แก่ ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรและคู่สมรส หนี้จากการละเมิดโดยจงใจ หนี้จากการฉ้อโกงหรือยักยอก และหนี้ที่ไม่ได้นำเข้ามารวมในแผน นอกจากนี้ หากลูกหนี้เสียชีวิตระหว่างดำเนินแผน ทายาทยังสามารถยื่นขอบริหารแผนต่อจนจบได้
สิทธิคุ้มครองข้าราชการ ผู้ค้ำประกัน และฝั่งเจ้าหนี้
อีกจุดที่น่าสนใจคือการคุ้มครอง ข้าราชการและพนักงานของรัฐ กฎหมายใหม่ระบุว่าหากเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วไม่สำเร็จจนศาลพิพากษาให้ล้มละลายโดยสุจริต จะไม่กระทบต่อคุณสมบัติในการรับราชการหรือการทำงาน แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือเจ้าตัวต้องเป็นผู้ยื่นเข้าหมวดบุคคลธรรมดาด้วยตัวเองจนศาลเห็นชอบแผนก่อน หากปล่อยให้เจ้าหนี้ฟ้องล้มละลายตามขั้นตอนปกติจะไม่ได้รับข้อยกเว้นนี้
ด้าน ผู้ค้ำประกัน เมื่อลูกหนี้หลักเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ผู้ค้ำประกันสามารถขอเข้าร่วมแผนและจ่ายชำระหนี้ตามกำลังของตัวเองโดยสุจริตได้ ไม่ต้องแบกรับหนี้เต็มจำนวนเดิม และหลังศาลเห็นชอบแผน เจ้าหนี้จะฟ้องคดีแพ่งหรือยึดทรัพย์ของผู้ค้ำประกันนอกแผนไม่ได้อีก
ขณะที่ฝั่ง เจ้าหนี้ ก็ยังได้รับการคุ้มครองหลายชั้น ทั้งข้อห้ามไม่ให้ลูกหนี้ยักย้ายทรัพย์สิน การคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้มีประกัน และหลักประกันว่าเจ้าหนี้ต้องได้รับชำระหนี้ตามแผนไม่น้อยกว่ากรณีที่ลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลาย อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหนี้ปฏิเสธการเจรจาโดยไม่มีเหตุผล ศาลมีอำนาจเห็นชอบแผนได้เองตามหลักการบังคับใช้แผน (Cram Down) ซึ่งประธานกรรมาธิการฯ ได้ขอให้สถาบันการเงินเร่งปรับระบบบัญชีเพื่อรองรับการตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ย
ช่วงรอ 180 วันต้องเตรียมตัวอย่างไร ระวังมิจฉาชีพ
แม้กฎหมายจะลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ระบบรองรับหลายส่วนยังต้องรอหน่วยงานรัฐจัดเตรียมให้เสร็จก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2570 โดย พ.ต.อ.ทวี ได้เรียกร้องให้ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี และกระทรวงยุติธรรม เร่งพัฒนาระบบยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ที่ใช้งานง่าย จัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานที่อ่านเข้าใจง่าย และตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทำแผนฟื้นฟูฟรีทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีประกาศรายละเอียดของระบบและศูนย์ดังกล่าวออกมา
ดังนั้น ในช่วงเวลานี้กฎหมายใหม่ยังไม่คุ้มครองลูกหนี้ ผู้ที่เริ่มผ่อนไม่ไหวควรใช้เวลาช่วงนี้จัดเตรียมเอกสารหนี้สินให้เรียบร้อย และระมัดระวังนายหน้าหรือมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างว่ารับยื่นฟื้นฟูหนี้โดยเรียกเก็บค่าบริการ
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