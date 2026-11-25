DSI เช็กเส้นเงินมูลนิธิกัน จอมพลัง โอนข้ามประเทศกว่า 2 ล้าน อ้างซื้อกล้อง 32 ตัว แต่ของไม่ผ่านบริษัทตัวกลาง
ในรายการ Phutta Talk เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 หยิบยกประเด็นการแถลงข่าวและเข้าแจ้งความของกัน จอมพลัง หลังเก็บตัวเงียบมานาน โดยระบุว่าถูกกลุ่มคนตบทรัพย์และโยงถึงคนทำสื่อ พร้อมอ้างว่ารู้แผนการมาประมาณ 1 ปีแล้ว และรอจังหวะเปิดเผยเมื่อมีการเรียกเก็บเงินค้างค่าเช่าตึกปอยเปต
ฝั่งคู่กรณีนำโดยทนายตั้ม สิทธา เบี้ยบังเกิด, ฟุกอง และเอก หรือตริย เจ้าของตึกปอยเปต ออกมาชี้แจงและแจ้งความกลับ โดยมองว่าคลิปเสียงที่ถูกนำมาอ้างว่าเป็นการตบทรัพย์ แท้จริงเป็นการทวงค่าเช่าค้างชำระประมาณ 480,000 บาท และคำนวณดอกเบี้ยตามกฎหมายฝั่งกัมพูชาจนยอดรวมอยู่ที่ราว 5 ล้านบาท
พุทธ อภิวรรณ วิเคราะห์ถึงภาพตึกที่มีข้อสังเกตเรื่องคน 3 ขาและเครื่องปั่นไฟ ซึ่งฟุกองยอมรับว่าสร้างหรือแต่งด้วย AI เพราะไม่ต้องการส่งภาพต้นฉบับให้เกิดความยุ่งเหยิงกับพยาน แต่ยืนยันว่ามีตึกอยู่จริงในพื้นที่
ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ให้มุมมองทางกฎหมายว่า แม้ไม่มีสัญญาเช่าในชื่อของกัน จอมพลัง แต่ที่ผ่านมาเคยพบการใช้ชื่อคนอื่นหรือคนรอบข้างถือครองบัญชีหรือมูลนิธิแทน ขณะที่ในคลิปเสียงกลับไม่มีการปฏิเสธว่าไม่ได้เช่าตึกและคุยเรื่องค่าเช่าต่อเนื่อง ซึ่งในทางกฎหมายอาจถูกมองว่าไม่ปฏิเสธเท่ากับยอมรับ และต้องระวังประเด็นการแจ้งความเท็จหากพยานหลักฐานไม่ชัดเจน
สำหรับกรณีการพาดพิงชื่อสื่อและผู้ทำข่าว พุทธย้ำว่าทีมข่าวทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลจากทุกฝ่ายตามข้อเท็จจริง โดยไม่ได้เป็นเครื่องมือหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายใด และตั้งคำถามถึงเหตุผลที่อีกฝ่ายนำชื่อคนทำสื่อไปอ้างอิง
อีกด้านหนึ่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ประสานเรียกตัวแทนบริษัทตัวกลาง ซึ่งทำหน้าที่รับโอนเงิน แปลงสกุลเงิน และประสานงานนำเข้าสินค้าจากจีน รวมถึงเรียกโทน บางแค เข้าให้ปากคำด้วย
ทีมข่าวเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานระหว่างตู้คีบตุ๊กตากับอุปกรณ์กล้อง โดยเดิมธุรกิจของบริษัท ไทย คิงดอม ซึ่งในอดีตเคยมีกัน จอมพลัง ถือหุ้นก่อนโอนหุ้นและเปลี่ยนกรรมการในภายหลัง สั่งตู้คีบตุ๊กตาและสินค้าจากจีนผ่านบริษัทตัวกลาง ซึ่งรับของ แพ็ก และกระจายสินค้าให้
ทว่าในเดือนสิงหาคม 2568 พบเส้นเงินจากมูลนิธิกัน จอมพลัง ช่วยสู้ โอนเข้าบริษัทตัวกลางรวม 3 ครั้ง ยอดรวมกว่า 2 ล้านบาท แบ่งเป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ยอดกว่า 1.11 ล้านบาท ระบุค่ากล้องวงจรปิด 32 ตัว วันที่ 19 สิงหาคม 2568 ยอดกว่า 1.19 ล้านบาท ระบุค่าอุปกรณ์กล้อง แบตเตอรี่ และชื่อบุคคลที่ชายแดน และวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ยอดกว่า 1.43 แสนบาท ระบุค่า Detector
บริษัทตัวกลางชี้แจงว่าเพิ่งตรวจสอบสเตทเมนต์และพบว่าเป็นการโอนจากมูลนิธิฯ โดยครั้งนี้อุปกรณ์ไม่ได้เข้ามาผ่านบริษัทและไม่ได้เห็นตัวกล้อง ผู้ร่วมวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องจึงตั้งคำถามสำคัญว่าอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ที่ไหน ติดตั้งจริงหรือไม่ ราคาเหมาะสมกับสเปกและค่าติดตั้งในพื้นที่ชายแดนเพียงใด และเหตุใดการสั่งซื้อรอบนี้จึงไม่ผ่านบริษัทตัวกลางเหมือนตู้คีบตุ๊กตา
นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของบัญชีชื่อ พ. กับร้านตู้คีบตุ๊กตา และภาพถ่ายของเบนซ์ อาปาเช่ และจุ๊บจิ๊บ ที่ไปปรากฏอยู่หน้าร้าน ซึ่งเบนซ์ อาปาเช่ ชี้แจงว่าเป็นภาพจากการไลฟ์สดขายสินค้าของทีมงานร่วมกับกัน จอมพลัง เมื่อช่วงปลายปีก่อน ไม่ทราบว่าถูกนำไปติดไว้ที่ร้านได้อย่างไร พร้อมย้ำว่ามูลนิธิฯ ยังไม่ได้ถูกชี้ว่ามีความผิด และต้องรอฟังคำชี้แจงจากกัน จอมพลัง ในทุกประเด็น
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อ้างอิงจาก : Phutta Talk