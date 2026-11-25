จุฬาราชมนตรี วินิจฉัยแล้ว วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน เป็นฮาลาล มุสลิมฉีดได้
จุฬาราชมนตรีมีคำวินิจฉัย อนุญาตให้ชาวมุสลิมรับวัคซีนป้องกันโรคแล้ว ถือว่าวัคซีนฮาลาล โดยนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ยืนยันว่าวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน สามารถฉีดได้ตามหลักศาสนาอิสลาม พร้อมขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกหลานรับวัคซีนให้ครบตามกำหนด หลังพบการระบาดของโรคคอตีบและไอกรนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายซาฟีอีได้ออกมาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับวัคซีนในชุมชนมุสลิม โดยยืนยันว่าการป้องกันโรคด้วยวัคซีนเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามอนุญาต ไม่ใช่การกระทำที่ขัดต่อหลักศาสนา
ก่อนหน้านี้ จุฬาราชมนตรีเคยออกคำวินิจฉัยทางศาสนาหรือฟัตวา ที่ 06/2556 เรื่องการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่น ๆ ลงนามโดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีในขณะนั้น
คำวินิจฉัยระบุว่า หลังพิจารณาข้อมูลทางการแพทย์ หลักศาสนา และผลของการให้วัคซีนแล้ว พบว่าการรับวัคซีนทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีดช่วยป้องกันโรคในเด็กได้ จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพาลูกหลานไปรับวัคซีน เพื่อป้องกันโรคและรักษาสุขภาพร่างกาย
นอกจากนี้ การรับวัคซีนไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ขาดความไว้วางใจต่ออัลลอฮ์ แต่เป็นการป้องกันโรคควบคู่กับการมอบหมายต่อพระองค์ โดยถือว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรอรักษาเมื่อเจ็บป่วยแล้ว
คำวินิจฉัยจุฬาราชมนตรี ที่ 06/2556 ฉบับเผยแพร่โดยกรมควบคุมโรค
สำหรับข้อกังวลเรื่องส่วนประกอบของวัคซีน นายซาฟีอีชี้แจงว่า แม้จะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนประกอบบางชนิด แต่หากมีความจำเป็นทางการแพทย์ ก็สามารถรับวัคซีนได้ตามหลักศาสนา จึงขอให้ผู้ปกครองอย่าปล่อยให้ลูกหลานขาดวัคซีนที่จำเป็น
อย่างไรก็ตาม คำวินิจฉัยที่ 06/2556 เป็นการวินิจฉัยหลักศาสนาเกี่ยวกับการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโดยทั่วไป ไม่ใช่เอกสารรับรองเครื่องหมายฮาลาลให้วัคซีนทุกยี่ห้อหรือทุกสูตรผลิตภัณฑ์
การยืนยันของผู้นำศาสนาเกิดขึ้นในช่วงที่กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคคอตีบและไอกรน โดยข้อมูลที่แถลงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 21 พฤศจิกายน พบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบทั่วประเทศสะสม 74 ราย เสียชีวิต 8 ราย กลุ่มที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือเด็กอายุ 0 ถึง 4 ปี
จังหวัดที่พบผู้ป่วยคอตีบมากที่สุด ได้แก่ ปัตตานี 13 ราย นราธิวาส 11 ราย ฉะเชิงเทรา 7 ราย ยะลา 4 ราย และสงขลา 3 ราย โดยผู้ป่วยจำนวนมากกระจุกตัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางอำเภอของจังหวัดสงขลา
ส่วนโรคไอกรน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 18 พฤศจิกายน 2569 พบผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ 206 ราย เสียชีวิต 1 ราย เฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบผู้ป่วยสะสม 60 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีมีอัตราป่วยสูงที่สุด
กรมควบคุมโรคระบุว่า ปัญหาสำคัญคือเด็กเล็กได้รับวัคซีนไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์ โดยข้อมูลผู้ป่วยคอตีบพบว่ามีเพียงประมาณร้อยละ 15 ที่มีประวัติรับวัคซีนครบตามกำหนด ทำให้หน่วยงานสาธารณสุขต้องเร่งค้นหาเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
โรคคอตีบเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อผ่านการไอ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยอาจมีไข้ เจ็บคอ กลืนลำบาก และเกิดแผ่นฝ้าสีขาวปนเทาติดแน่นในลำคอ หากมีอาการรุนแรงอาจทำให้ทางเดินหายใจอุดกั้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อหัวใจและระบบประสาทจนเสียชีวิต
ส่วนโรคไอกรนเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการไอรุนแรงเป็นชุด ๆ โดยเฉพาะทารกและเด็กเล็กที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้
วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน เป็นวัคซีนพื้นฐานที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่อทั้งสามโรค โดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เด็กได้รับวัคซีนตามช่วงอายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน และรับวัคซีนกระตุ้นเมื่ออายุ 1 ปีครึ่ง และ 4 ปี ซึ่งวัคซีนที่ใช้ในแต่ละช่วงอายุอาจเป็นสูตรรวมที่ป้องกันโรคอื่นเพิ่มเติมด้วย
ผู้ปกครองสามารถพาลูกหลานไปรับวัคซีนพื้นฐานตามสิทธิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเด็กยังได้รับวัคซีนไม่ครบหรือไม่แน่ใจประวัติการฉีด สามารถนำสมุดบันทึกวัคซีนไปปรึกษาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อวางแผนรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์
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