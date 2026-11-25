ท็อป ทศพล ยอมรับจีบ ‘แจ็คกี้ ชาเคอลีน’ ลั่น หนัง 100 ล้านเมื่อไรขอเป็นแฟนทันที
ท็อป ทศพล เดินหน้าจีบ ‘แจ็คกี้ ชาเคอลีน’ ยันคุยแค่คนเดียวและเจอแม่ฝ่ายหญิงแล้ว ลั่นคำสัญญาหากหนังผ่าจ้าน ทำรายได้แตะ 100 ล้านบาทขอเป็นแฟนทันที
เรียกได้ว่าบรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์ผ่าจ้าน ที่ลานอินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ กลายเป็นสีชมพูอบอวลไปทั้งงาน หลังนักแสดงหนุ่ม ท็อป ทศพล เปิดใจให้สัมภาษณ์กับกองทัพสื่อมวลชนถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวอารมณ์ดี แจ็คกี้ ชาเคอลีน
ผู้สื่อข่าวเริ่มต้นทักทายเรื่องที่สาวแจ็คกี้เดินทางมาร่วมงาน ซึ่งหนุ่มท็อปยอมรับว่าเพิ่งเห็นเพียงแค่แผ่นหลังไว ๆ แวบ ๆ แต่ก็จำได้ทันทีพร้อมเอ่ยชมว่าเห็นแค่ข้างหลังก็รู้แล้วว่าสวย โดยในงานนี้แจ็คกี้ได้หอบช่อดอกไม้มาถึง 2 ช่อ ซึ่งท็อปคาดว่าน่าจะเป็นของน้ำตาลช่อหนึ่งและของทีมงานอีกช่อหนึ่ง พร้อมหยอดมุกแซวตัวเองว่าจะเอามาให้ตนคนเดียว 2 ช่อเลยหรือไม่
ท็อปเผยว่าแจ็คกี้ตั้งใจมาให้กำลังใจน้ำตาลอยู่แล้ว และตนได้บอกฝ่ายหญิงไว้ล่วงหน้าเช่นกันว่ามีงานวันนี้ ซึ่งตารางงานของตนกับน้ำตาลประจวบเหมาะจัดพร้อมกันพอดี ระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นอาการหน้าแดงอย่างเห็นได้ชัดของท็อปจนเจ้าตัวต้องแกล้งแซวแก้เขินว่าทาบลัชออนมา และสีหน้าเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ
เมื่อถูกถามถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้มีคนเห็นท็อปเข้าไปคอมเมนต์ชมแจ็คกี้ เจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่า ตนเป็นคนเข้าไปพิมพ์คอมเมนต์เอง ไม่ใช่แอดมิน โดยพยายามจะหาคอมเมนต์ตอบกลับแต่ข้อความรันไปเร็ว ซึ่งคำตอบที่อยากบอกก็คือ “น้องสวยครับ”
จากกรณีที่แจ็คกี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่กล้าพูดไปก่อนเพราะเป็นผู้หญิง ท็อปจึงได้ฝากสื่อมวลชนไปบอกฝ่ายหญิงอย่างชัดเจนว่า ตนกำลังจีบน้องอยู่จริง ๆ แต่สุดท้ายจะจีบติดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายหญิง พร้อมยืนยันว่าตนตั้งใจพูดคุยกับแจ็คกี้เพียงคนเดียวเท่านั้น
ส่วนเรื่องครอบครัวนั้น ท็อปเปิดเผยว่าได้มีโอกาสไปเจอคุณแม่ของแจ็คกี้มาแล้ว ได้ร่วมรับประทานอาหารและนั่งพูดคุยกัน ซึ่งมีผู้จัดการอย่าง “พี่เก๋” ร่วมโต๊ะด้วย ตนมองว่าเป็นมารยาทที่ดีที่ควรเข้าหาผู้ใหญ่
ประเด็นสเปกที่แจ็คกี้เคยบอกว่าท็อปตรงสเปกทุกข้อ หนุ่มท็อปกล่าวว่าสำหรับแจ็คกี้อาจจะต้องค่อย ๆ เช็คไปทีละข้อ แต่มีหลายอย่างที่ตรงแน่นอน และที่สำคัญคือ “ถูกใจผมแน่นอน ผมเลยตั้งใจจีบน้อง” ส่วนที่วันนี้เปิดเผยและชัดเจนมากเป็นพิเศษ เจ้าตัวชี้แจงว่าตนไม่เคยคิดจะกั๊กความรู้สึก เพียงแต่ที่ผ่านมาต้องให้เกียรติฝ่ายหญิงและเกรงใจคุณแม่ของน้องด้วย
ก่อนหน้านี้ที่หลาย ๆ คนเห็นว่าแจ็คกี้นำสติกเกอร์รูปหน้าท็อปในลุค “มู่หลานแต่งชาย” ไปติดไว้ที่หลังโทรศัพท์มือถือ ท็อปเล่าเบื้องหลังว่าแฟนคลับนำสติกเกอร์มาให้ ผู้จัดการจึงส่งต่อให้แจ็คกี้ ซึ่งนักแสดงสาวบอกว่าจะเอามาติด ท็อปจึงท้าไปว่า ถ้าแน่จริงติดแล้วอย่าแกะออกจนทำให้ “เจนิส เจณิสตา” นำไปแซวว่าทั้งคู่ดูมีซัมติงกัน
ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ เมื่อสื่อมวลชนบอกว่าคนไทยทั้งประเทศกำลังเอาใจช่วยและร่วมลุ้นความรักของทั้งคู่ นักแสดงหนุ่มจึงได้ฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องผ่าจ้าน พร้อมประกาศคำสัญญากลางวงสัมภาษณ์ว่า ถ้าภาพยนตร์เรื่องผ่าจ้านทำรายได้แตะ 100 ล้านบาท ตนจะนำตำแหน่ง 100 ล้านนี้ไปขอน้องแจ็คกี้เป็นแฟน แต่หากรายได้ไม่ถึงเป้าก็คงต้องรอดูสถานการณ์และพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไป
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