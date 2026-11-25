จิมมี่ ธานี มั่งมี คือใคร อดีตหุ้นส่วน กัน จอมพลัง เปิดธุรกิจ 3 บริษัท ก่อน DSI นัดสอบ
เปิดประวัติ จิมมี่ ธานี มั่งมี อดีตหุ้นส่วนธุรกิจของกัน จอมพลัง ผู้ร่วมบริหารเสือแดงลอตเตอรี่ตั้งแต่ปี 2564 ก่อนกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ธุรกิจหวยและอีเวนต์ ล่าสุด DSI นัดให้ปากคำในฐานะพยาน
ชื่อของ จิมมี่ หรือ นายธานี มั่งมี กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังมีรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นัดให้เข้าให้ปากคำในฐานะพยาน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15.00 น. เพื่อสอบถามความสัมพันธ์กับ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง รวมถึงการทำธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินร่วมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ชื่อของจิมมี่ปรากฏในข้อมูลทะเบียนบริษัทที่เคยทำธุรกิจร่วมกับกัน จอมพลัง อย่างน้อย 3 แห่ง ได้แก่
- บริษัท ไทยคิงเทค จำกัด (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นไทยคิงดี)
- บริษัท เสือแดงลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นสลากรวยดี)
- บริษัท จอมพลัง รวยดี จำกัด
จากข้อมูลที่สำนักข่าวอิศราตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของทั้งคู่มีหลักฐานตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 โดยวันที่ 19 มกราคม บริษัท ไทยคิงเทค จำกัด จดทะเบียนด้วยทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์
ขณะก่อตั้ง กัน จอมพลัง และจิมมี่ถือหุ้นคนละ 4,000 หุ้น คิดเป็นคนละ 40% ส่วนนายพิตฒิพัฒน์ ตุ้มสุวรรณ ถือหุ้นอีก 2,000 หุ้น หรือ 20% โดยกันและจิมมี่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัท
สามวันต่อมา วันที่ 22 มกราคม 2564 มีการจดทะเบียนบริษัท เสือแดงลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด ทุน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยกันและจิมมี่ร่วมเป็นกรรมการและถือหุ้นคนละ 4,995 หุ้น หรือ 49.95% ขณะที่นายพิตฒิพัฒน์ถืออีก 10 หุ้น คิดเป็น 0.1%
เสือแดงลอตเตอรี่เป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ที่นำสลากเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เปิดให้ผู้ค้ารายย่อยเสนอขายผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ธุรกิจเริ่มได้รับความสนใจจากสื่อในปี 2565 หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากเกินราคาทั่วประเทศ
วันที่ 1 เมษายน 2565 ตำรวจเข้าตรวจค้นสำนักงานเสือแดงลอตเตอรี่ในจังหวัดนนทบุรี หลังพบการเสนอขายสลากผ่านระบบออนไลน์เริ่มต้นใบละ 100 บาท โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น ระบุว่าพบสลากประมาณ 9,000 ใบ และจะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติม
ขณะนั้นเสือแดงถูกระบุว่าเป็นผู้ค้าสลากออนไลน์รายใหญ่อันดับ 3 รองจากมังกรฟ้าและกองสลากพลัส อย่างไรก็ตาม การตรวจค้นเป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐาน ไม่ใช่ข้อสรุปว่ากรรมการบริษัทกระทำความผิดตามกฎหมาย
หลังจากนั้น วันที่ 20 เมษายน 2566 กันและจิมมี่มีชื่อร่วมกันในบริษัท จอมพลัง รวยดี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนด้วยทุน 1 ล้านบาท เริ่มต้นแจ้งวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยทั้งคู่ร่วมเป็นกรรมการและถือหุ้นคนละ 50% ในช่วงก่อตั้ง
ส่วนบริษัท ไทยคิงเทค ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไทยคิงดี จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท และขยายวัตถุประสงค์ไปสู่ธุรกิจรับจัดงานอีเวนต์และประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวอิศรารายงานเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ว่า บริษัท ไทยคิงดี เป็นคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 8 สัญญา รวมวงเงิน 3,473,272 บาท แบ่งเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 สัญญา และกระทรวงยุติธรรม 1 สัญญา โดยทั้งหมดใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง
สำหรับธุรกิจสลากกินแบ่ง บริษัท เสือแดงลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สลากรวยดี จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567
งบการเงินของบริษัทระบุว่า ปี 2566 มีรายได้รวม 59,965,429.89 บาท และขาดทุนสุทธิ 1,965,295.40 บาท ส่วนปี 2567 รายได้ลดลงเหลือ 37,926,119.07 บาท และขาดทุนสุทธิ 2,265,337.92 บาท
ความเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2568 เมื่อทั้งคู่ทยอยออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เคยบริหารร่วมกัน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 จิมมี่จดทะเบียนลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท จอมพลัง รวยดี เหลือกัน จอมพลัง เป็นกรรมการเพียงคนเดียว (สำนักข่าวอิศรา)
ต่อมาวันที่ 6 พฤษภาคม บริษัท ไทยคิงดี และบริษัท สลากรวยดี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยกัน จอมพลัง ลาออกจากทั้งสองแห่ง เหลือจิมมี่เป็นกรรมการเพียงคนเดียวของแต่ละบริษัท
ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคิงดี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ระบุว่าจิมมี่ถือหุ้น 48,700 หุ้น จากทั้งหมด 50,000 หุ้น คิดเป็น 97.4% ขณะที่นายรุ่งชัย จันทร์ฉาย ถือหุ้นที่เหลือ 2.6%
บริษัท สลากรวยดี มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นเช่นกัน โดยบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ระบุว่าจิมมี่ถือหุ้น 9,750 หุ้น จากทั้งหมด 10,000 หุ้น หรือ 97.5% ส่วนนางสาวกานต์รวี สุนประโคน ถืออีก 2.5%
จากเดิมที่กันและจิมมี่เคยถือหุ้นเสือแดงลอตเตอรี่ในสัดส่วนเท่ากัน จิมมี่จึงกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท สลากรวยดี ตามข้อมูลทะเบียนที่ตรวจสอบในปี 2568 โดยไม่มีชื่อกันเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบัญชีช่วงนั้นอีก
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทไม่ได้ยืนยันเหตุผลที่ทั้งคู่แยกบทบาทการบริหาร และไม่สามารถใช้สรุปได้ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวสิ้นสุดลงแล้ว
ล่าสุด จิมมี่มีชื่อเป็นบุคคลที่ DSI นัดให้เข้าให้ปากคำ หลังหน่วยงานเริ่มสืบสวนการดำเนินงานของมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ตามเรื่องสืบสวนที่ 127/2569 เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน และเส้นทางการเงินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
รายงานของมติชนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ระบุว่า พนักงานสืบสวนต้องการสอบถามจิมมี่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับกัน จอมพลัง ตั้งแต่เริ่มรู้จักกัน ตลอดจนธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินที่เคยทำร่วมกัน
ทั้งนี้ การนัดให้ปากคำของจิมมี่เป็นการรวบรวมข้อมูลในฐานะพยาน ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเจ้าตัวถูกแจ้งข้อกล่าวหา หรือบริษัทที่เคยบริหารร่วมกับกัน จอมพลัง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในประเด็นที่ DSI กำลังตรวจสอบ
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