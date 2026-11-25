ฮุน มาเนต สั่งตรวจ ลายสไบเขมร หวั่นสับสน สไบไทย ขึ้นทะเบียนยูเนสโก
ฮุน มาเนต จี้ 5 กระทรวงเร่งให้ความรู้-ตรวจเช็ก ‘สไบเขมร’ หวั่นสับสน-ก๊อปปี้ ลายสไบต่างชาติ ที่ขึ้นทะเบียนยูเนสโก
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเขมร ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันผลิต ร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์แห่งชาติ” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเกาะเพชร กรุงพนมเปญ
ในระหว่างกล่าวเปิดงาน ฮุน มาเนต ได้กำชับให้กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์เร่งตรวจสอบรูปแบบและลวดลายการทอสไบเขมรให้ชัดเจน เนื่องจากกังวลว่าช่างฝีมือหรือประชาชนอาจเกิดความสับสนจนไปนำลวดลายของต่างชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกขององค์การยูเนสโกแล้วมาใช้งาน
ฮุน มาเนต เน้นย้ำเรื่องนี้ว่า “หากจะถักสไบ ผมขอให้กระทรวงวัฒนธรรมดูให้ชัดเจน ระวังจะสับสนไปเอาลวดลายของเขามาถัก เพราะลวดลายของเขานั้น เขาได้ขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีขององค์การยูเนสโกแล้ว ระวังของเราเองไม่ชัดเจนแล้วไปถักของเขา ของตัวเองกลับหลงลืมไม่รู้จัก ต้องนำของเรามาทำให้ชัดเจนเพื่อจัดทำ และเราจะได้อนุรักษ์และพัฒนาต่อไป นำไปประยุกต์แต่ต้องมีเค้าโครงเดิม”
พร้อมกันนี้ ฮุน มาเนต ยังเปรียบเทียบว่า “ไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์หรือการทำอาหาร การนำไปประยุกต์สร้างสรรค์ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานรูปแบบดั้งเดิมที่ชัดเจน ไม่ใช่การไปคัดลอกของชาติอื่นมาดัดแปลงเป็นของเขมร ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เราไม่ได้ห้าม แต่รูปแบบดั้งเดิมต้องชัดเจน และต่อเมื่อเราชัดเจนแล้ว การนำไปประยุกต์จึงจะไม่ผิดเพี้ยน เหมือนกับพ่อครัวเช่นกัน ต่อเมื่อเขามีความชัดเจนแล้ว ถึงจะนำไปดัดแปลง ไม่ว่าจะดัดแปลงอาหารอะไรก็ยังคงเป็นอาหารเขมรอยู่ดี สิ่งที่กังวลที่สุดคือกลัวว่าประยุกต์แบบไม่ชัดเจน ไปคัดลอกของเขามาใส่เป็นของเขมร แล้วนำไปดัดแปลงทำสิ่งนั้นขึ้นมา ซึ่งถือว่าผิด”
นอกจากนี้ ฮุน มาเนต ยังได้สั่งการให้รัฐมนตรี 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ กระทรวงกิจการสตรี กระทรวงสารสนเทศ กระทรวงการท่องเที่ยว และกระทรวงศึกษาธิการ วมมือกันเผยแพร่ความรู้เรื่องการแต่งกายชุดประจำชาติและเครื่องดนตรีพื้นบ้านให้ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา ร้านเวดดิ้ง ศิลปิน รวมถึงข้าราชการ ระบุว่า
“ต้องร่วมกันวิจัยและเผยแพร่ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรฝึกอบรม ต้องฝึกอบรมกลุ่มช่างแต่งหน้าทำผม ให้พวกเขาผ่านการอบรมแบบฟรีๆ ไปเลย เราไม่ได้จะไปเก็บเงินเก็บทองอะไรจากพวกเขา แต่ต้องให้พวกเขารู้เรื่องด้วย ต้องจัดทำเอกสารประกอบให้พวกเขา ตัวอย่างเช่น สไบมีแค่ 7 ประเภท ผมถามท่านหญิง เฟือง สกุณา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมฯ) ว่าสไบเขมรห่มได้แค่ 7 รูปแบบใช่ไหม ทำไมเราไม่ทำเอกสารให้พวกเขาได้รู้?”
ในช่วงท้าย ฮุน มาเนต ยังได้สั่งให้บรรจุวิชาเครื่องดนตรีและชุดประจำชาติลงในหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมเตรียมปรับปรุงอาคารโรงเรียนวิจิตรศิลป์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์มรดกสมบัติแห่งชาติเขมร
รวมถึงเตือนข้าราชการให้ระมัดระวังเรื่องการแต่งกายเป็นพิเศษ เพราะกังวลว่าเมื่อต้องเดินทางไปร่วมเวทีประชุมระดับนานาชาติ อาจเผลอไปเลือกสวมใส่ชุดประจำชาติของประเทศอื่นแทนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลุ้นข่าวดี! ยูเนสโก เผยแพร่คลิป “ชุดไทย” ขึ้นเว็บไซต์ ก่อนขึ้นทะเบียนมรดกโลก
- ปังระดับโลก! “ชุดไทย” ผงาดขึ้นแสตมป์สหประชาชาติแล้ว ลุ้นยูเนสโกเคาะมรดกวัฒนธรรมฯ 2-3 ธ.ค. นี้
- เขมรเคลมไม่หยุด! จัดสัมมนาเรื่อง “สไบ” ปกป้องวัฒนธรรมเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของกัมพูชา
- เรื่องใหญ่แล้ว! เขมร ดึง 50 นางงามโชว์สไบไทย เล่นใหญ่ พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ
- อึ้งทั้งเวที! กัมพูชาใส่ชุดไทยขึ้นเวที Miss Universe 2026 ห่มสไบสีทองเป๊ะ
อ้างอิงจาก : jianhuadaily, kampucheathmey