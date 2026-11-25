ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง กกต. ปมอำนาจศาลฎีกาตรวจสอบคุณสมบัติ สว.
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ ไม่รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ขอให้วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต. กรณีศาลฎีการับคำร้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ไว้พิจารณา โดยชี้ว่าศาลฎีกาไม่ใช่องค์กรที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) จึงไม่สามารถรับคำร้องเพื่อวินิจฉัยเขตอำนาจของศาลฎีกาได้
คำสั่งครั้งนี้เป็นเรื่องพิจารณาที่ 30/2569 ซึ่งมีที่มาจากการเลือก สว. เมื่อปี 2567 หลัง กกต. จัดการเลือกจนเสร็จสิ้น และประกาศผลพร้อมบัญชีรายชื่อสำรองเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567
ต่อมาผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. จำนวน 3 คน ยื่นคำร้องต่อ กกต. ขอให้ทบทวนคุณสมบัติของผู้ได้รับเลือกบางคน แต่ กกต. พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยว่าบุคคลที่ถูกร้องไม่ได้ขาดคุณสมบัติ ผู้สมัครทั้งสามจึงนำเรื่องไปยื่นต่อศาลฎีกา เพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของ กกต.
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งรับคำร้องทั้ง 3 คดีไว้พิจารณา ทำให้เกิดข้อโต้แย้งว่า ศาลฎีกามีอำนาจตรวจสอบคำวินิจฉัยของ กกต. อีกหรือไม่ หลัง กกต. ประกาศผลการเลือก สว. ไปแล้ว
กกต. เห็นว่าการรับคำร้องของศาลฎีกาอาจกระทบต่อหน้าที่และอำนาจของตน จึงยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เพื่อขอให้วินิจฉัยข้อกฎหมาย 2 ประเด็น
ประเด็นแรก คำสั่งรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ถือเป็นที่สุดจนไม่สามารถตรวจสอบได้อีกหรือไม่ ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
ประเด็นที่สอง คำวินิจฉัยของ กกต. ตามมาตรา 60 วรรคสอง และมาตรา 62 ของกฎหมายฉบับเดียวกัน ถือเป็นที่สุดหรือไม่ และผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้ตรวจสอบหรือทบทวนคำวินิจฉัยได้อีกหรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรที่รัฐธรรมนูญกำหนด ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และองค์กรอิสระ โดยปัญหาต้องเกิดขึ้นแล้วจริง
แต่เนื้อหาคำร้องของ กกต. เป็นการโต้แย้งอำนาจของศาลฎีกาในการรับคดีไว้พิจารณา โดยอ้างว่าการกระทำของศาลฎีกากระทบต่ออำนาจของ กกต. และไม่สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาคดีที่ผ่านมา
ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า ศาลฎีกาไม่ใช่องค์กรที่อยู่ในขอบเขตของมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) จึงไม่เข้าเงื่อนไขให้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเพื่อวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจตามที่ กกต. ร้องขอ
นอกจากนี้ คดีทั้งสามยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของ กกต. และวินิจฉัยตามประเด็นที่เสนอมา ก็จะมีผลเป็นการวินิจฉัยเขตอำนาจของศาลฎีกาไปด้วย ทั้งยังอาจกระทบกระบวนพิจารณาคดีที่ดำเนินไปแล้ว
ศาลฎีกาเป็นศาลยุติธรรมที่ใช้อำนาจตุลาการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 194 ศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าคำร้องไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ก่อนมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
อย่างไรก็ตาม คำสั่งไม่รับคำร้องครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่าคำวินิจฉัยของ กกต. เป็นที่สุดหรือไม่ และไม่ได้ชี้ขาดว่าผู้ได้รับเลือกเป็น สว. ที่ถูกตรวจสอบมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
หลังจากนี้ คดีตรวจสอบคุณสมบัติ สว. ทั้งสามคดียังคงอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
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