มาดามสามพี พร้อมถอนตัว หาก ปู มัณฑนา ไม่ลดทิฐิยอมขอโทษ หนุ่ม กรรชัย
มาดามสามพี ยื่นคำขาด! พร้อมถอนตัว หาก ปู มัณฑนา ไม่ลดทิฐิยอมขอโทษ หนุ่ม กรรชัย หลังศาลพิพากษาจำคุก คดีหมิ่นประมาท
ความคืบหน้าภายหลังศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาในคดีที่ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนักแสดงสาว ปู มัณฑนา หิมะทองคำ ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา รวม 17 กรรม จากการโพสต์ข้อความพาดพิงผ่านโซเชียลมีเดีย โดยศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริง 7 กรรม ลงโทษจำคุกกรรมละ 2 ปี รวม 14 ปี ไม่รอลงอาญา
ล่าสุด ทีมกฎหมายของ ปู มัณฑนา นำโดย ดร.เพชรพันปี อภิมหาโชคไพศาล หรือ มาดามสามพี ออกมาเปิดเผยแนวทางการต่อสู้คดีหลังจากนี้ ระบุว่า “สาเหตุที่ศาลยกฟ้อง 10 กรรม เพราะข้อความไม่ได้ระบุชื่อหรือกล่าวถึงโจทก์โดยตรง ส่วนอีก 7 กรรมที่ศาลลงโทษนั้น ทีมกฎหมายเคารพในคำพิพากษาแต่ยังมีบางประเด็นที่ไม่เห็นพ้องด้วย จึงเตรียมใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไป โดยทนายความได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว และมั่นใจว่าจะได้รับความเมตตาจากศาลเนื่องจากไม่ใช่คดีอาญาร้ายแรง อีกทั้งจำเลยเดินทางมาศาลตามนัดและติดกำไล EM ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาโดยตลอด” สำหรับสภาพจิตใจของ ปู มัณฑนา ก็ไม่ได้มีความเครียดอะไร
ขณะที่ มาดามสามพี เปิดเผยว่า “ก่อนวันฟังคำพิพากษาได้พูดคุยกับ ปู มัณฑนา ถึงผลลัพธ์ทุกรูปแบบแล้ว ซึ่งเจ้าตัวพร้อมยอมรับผลจากการตัดสินใจที่ไม่รับข้อเสนอของ หนุ่ม กรรชัย ที่เคยยื่นเงื่อนไขให้รับผิดทั้งหมดเพื่อแลกกับการถอนฟ้อง เพราะยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดครบทั้ง 17 กรรม และการที่ศาลยกฟ้องถึง 10 กรรมก็ช่วยพิสูจน์ในส่วนนี้ได้ระดับหนึ่ง”
สำหรับกรณีการโพสต์ในเฟซบุ๊กว่า “จบสวย” มาดามสามพี ได้กล่าวขอโทษ หนุ่ม กรรชัย ที่ทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อน พร้อมวอนขอความเมตตาจากพี่หนุ่มช่วยพิจารณาถอนฟ้องอีก 6 คดีที่เหลือและเปิดโอกาสให้ได้ปรับความเข้าใจกัน เพราะมองว่าการมีมิตรย่อมดีกว่ามีศัตรู
นอกจากนี้ มาดามสามพี ยังได้ย้ำเงื่อนไขที่ได้ตกลงกับ ปู มัณฑนา ว่า ต้องแสดงความจริงใจด้วยการขอโทษ หนุ่ม กรรชัย เสียก่อน เตือนสติให้ปล่อยวางความโกรธเพื่ออนาคต และหากยังไม่ยอมขอโทษ ก็พร้อมจะยุติบทบาทและถอนตัวจากการช่วยเหลือทันที
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มาดามสามพี เผย ศาลอนุญาต ให้ประกันตัว ปู มัณฑนา เตรียมอ้อน หนุ่ม กรรชัย ถอนฟ้อง
- ด่วน! ศาลสั่งจำคุก ปู มัณฑนา 14 ปี คดีหมิ่น หนุ่ม กรรชัย ไม่รอลงอาญา
- คำพิพากษาเต็ม ศาลอาญาสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 14 ปี หมิ่นประมาท “หนุ่ม กรรชัย”
อ้างอิงจาก :