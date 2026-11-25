จับตา ‘ซูเปอร์เอลนีโญ’ คาดแรงสุดในรอบ 1000 ปี หลังความร้อนพุ่งสูง หวั่นกระทบเศรษฐกิจโลก
รับมือ ‘ซูเปอร์เอลนีโญ 2569’ ยกระดับเป็น ‘เมก้าเอลนีโญ’ อาจรุนแรงสุดในรอบ 1,000 ปี หลังน้ำทะเลแปซิฟิกพุ่งสูงผิดปกติ จ่อกระทบไฟป่า ภัยแล้ง สัตว์ทะเล และเศรษฐกิจโลก
นักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือนว่า ปรากฏการณ์ “ซูเปอร์เอลนีโญ” (Super El Niño) กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน และยกระดับกลายเป็น “เมก้าเอลนีโญ” (Mega El Niño) แล้ว หลังแผนที่ภูมิอากาศเผยให้เห็นว่าอุณหภูมิน้ำทะเลในบางพื้นที่ของมหาสมุทรแปซิฟิกพุ่งสูงกว่าปกติถึง 10 องศาเซลเซียส (50 องศาฟาเรนไฮต์)
รูปแบบสภาพอากาศนี้มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนทั่วโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ผู้เชี่ยวชาญเตือนชาวอังกฤษให้เตรียมรับมือพายุขนาดใหญ่และสภาพอากาศแปรปรวนหนักในฤดูหนาวนี้ ขณะที่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเริ่มเผชิญความโกลาหลจากเอลนีโญแล้ว โดยระบบสภาพอากาศรุนแรงจากแปซิฟิกทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม และลมกระโชกแรงที่สร้างความเสียหาย
นอกจากนี้ยังอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อสัตว์ป่า เพราะไปรบกวนกระแสน้ำที่อุดมไปด้วยสารอาหารซึ่งเป็นแหล่งห่วงโซ่อาหารหลักในภูมิภาค ทำให้สิงโตทะเล นกทะเล เพนกวิน และอิกัวนาทะเลต้องดิ้นรนหาอาหาร นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความร้อนในทะเลที่ยาวนานอาจทำให้สัตว์เหล่านี้สืบพันธุ์ล้มเหลว อดตายเป็นจำนวนมาก และมีจำนวนประชากรลดลงในกลุ่มสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่
ด้าน ไรอัน เมาอี (Ryan Maue) นักอุตุนิยมวิทยาชาวสหรัฐฯ โพสต์ข้อความผ่าน X ว่า “พบความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้น +10 องศาเซลเซียส ใกล้หมู่เกาะกาลาปากอสและนอกชายฝั่งเปรู ตอนนี้มันกลายเป็นเมก้าเอลนีโญแล้ว”
แผนที่ที่เขานำมาเผยแพร่อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะปานกลางแห่งยุโรป (ECMWF) แสดงให้เห็นแถบน้ำอุ่นขนาดมหึมาที่ทอดยาวข้ามเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิก จากชายฝั่งอเมริกาใต้ไปยังตอนกลางของแปซิฟิก พื้นที่สีแดงเข้มและสีขาวบ่งชี้ว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ยหลายองศา โดยมีจุดสูงสุดเกือบ 10 องศาเซลเซียสใกล้หมู่เกาะกาลาปากอสและชายฝั่งเปรู ส่วนพื้นที่สีน้ำเงินคือกระแสน้ำที่เย็นกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งตัดกันอย่างชัดเจนกับแปซิฟิกตะวันออกและตอนกลางที่ร้อนผิดปกติ
ฝั่ง ดร.เจเนวีฟ กึนเธอร์ (Genevieve Guenther) ผู้เขียนหนังสือ The Language of Climate Politics แสดงความเห็นผ่าน X ว่า “สัตว์น้ำจำนวนมากกำลังตายในคลื่นความร้อนนั้น” ขณะที่ชาวเน็ตอีกรายระบุว่า “มันดูเหมือนแผลเป็น โลกกำลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ฤดูร้อนปีหน้าจะต้องเป็นฤดูร้อนที่ย่ำแย่มากแน่ ๆ”
แม้แผนที่จะดูน่าตกใจแต่ไม่ได้หมายความว่ามหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดร้อนขึ้น 10 องศาเซลเซียส ตัวเลขนี้เป็นเพียงจุดความร้อนเฉพาะแห่งใกล้ทวีปอเมริกาใต้ เพราะปกติแล้วการวัดความรุนแรงของเอลนีโญจะวัดในพื้นที่ที่กว้างกว่าบริเวณแปซิฟิกตอนกลาง ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 3-4 องศาเซลเซียส ถึงกระนั้น ความรุนแรงระดับนี้ก็ยังติดอันดับรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมา ด้าน รีเบกาห์ โจนส์ (Rebekah Jones) นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศ กล่าวเมื่อไม่นานนี้ว่า “ฉันไม่สามารถย้ำได้มากพอว่าเอลนีโญครั้งนี้มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดหายนะได้มากแค่ไหน”
อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศออกมาตั้งฉายาปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ว่าอาจกลายเป็นระดับ “ก็อดซิลลา” (Godzilla) หลังอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนฝั่งตะวันออกพุ่งสูงขึ้นเทียบเท่ากับสถิติเดิมในปี 2015 ทั้งที่ยังเดินทางไปไม่ถึงจุดสูงสุด
ศาสตราจารย์ แมต คอลลินส์ (Mat Collins) นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศจากมหาวิทยาลัยเอ็กซีเตอร์ (University of Exeter) ระบุว่า เหตุการณ์นี้อาจกลายมาเป็นเอลนีโญที่รุนแรงที่สุดในรอบ 1,000 ปี แม้ขณะนี้ยังไม่ถึงจุดพีกและขนาดความรุนแรงที่แท้จริงจะยังคงมีความไม่แน่นอนก็ตาม “มีแนวโน้มที่จะรุนแรงที่สุดในรอบพันปี” มากกว่าจะฟันธงว่าทำลายสถิติไปแล้ว
สำหรับเอลนีโญ เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรภูมิอากาศตามธรรมชาติที่เรียกว่า “ความผันผวนของระบบอากาศซีกโลกใต้” (El Niño Southern Oscillation) ซึ่งจะสลับระหว่างช่วงร้อนและช่วงเย็นทุก ๆ 2 ถึง 7 ปี ในช่วงเอลนีโญที่มีอากาศร้อน น้ำอุ่นจะสะสมตัวใกล้ผิวน้ำบริเวณแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออก จากนั้นจะปลดปล่อยความร้อนมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้รูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกเปลี่ยนแปลงและทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น
ปัจจุบันแปซิฟิกเขตร้อนฝั่งตะวันออกมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 3 องศาเซลเซียส ซึ่งเทียบเท่าสถิติสูงสุดของปี 2015 คอลลินส์อธิบายระดับนี้ว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลย พร้อมเตือนว่าอุณหภูมิกำลังมุ่งหน้าสู่ระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 4 องศาเซลเซียส ซึ่งหากแนวโน้มนี้ยังดำเนินต่อไป โลกจะได้เห็นปรากฏการณ์เอลนีโญที่เหลือเชื่อ
อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบกับอดีตทำได้ยากขึ้น เพราะภาวะโลกร้อนจากฝีมือมนุษย์ได้ยกระดับอุณหภูมิพื้นฐานของมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถวัดเทียบกับสภาพอากาศในอดีตที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ
สำหรับกลไกของเอลนีโญ เกิดขึ้นเมื่อแปซิฟิกฝั่งตะวันออกที่ปกติจะเย็นและแห้งกว่า กลับกลายเป็นร้อนและชื้นขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนทั่วแปซิฟิกเขตร้อน และอาจกระทบสภาพอากาศในพื้นที่ที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ โดยคาดว่าจะเกิดผลกระทบหนักในหลายภูมิภาค ดังนี้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาใต้ : คอลลินส์คาดว่าอินโดนีเซียอาจเผชิญไฟป่ามากขึ้นในช่วงที่เอลนีโญเข้าสู่จุดพีก ขณะที่ป่าฝนแอมะซอนจะเผชิญภัยแล้งหนักกว่าเดิม
เอเชียใต้และขอบมหาสมุทรแปซิฟิก : มรสุมอินเดียเริ่มอ่อนกำลังลงแล้ว ส่วนอุณหภูมิรอบขอบมหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงอังกฤษอาจปรับตัวสูงขึ้น
สหราชอาณาจักร : แนวโน้มยังไม่แน่นอน นักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าอาจทำให้ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวมีฝนตกชุกขึ้น ตามด้วยฤดูใบไม้ผลิที่อาจแห้งแล้งและหนาวเย็นลง แต่คอลลินส์ย้ำว่ายังไม่มั่นใจนักเพราะสภาพอากาศของอังกฤษแปรปรวนสูง
ทั้คอลลินส์ไม่เชื่อว่าสภาพอากาศร้อนจัดในอังกฤษ หรือไฟป่าทั่วยุโรป แคนาดา และสหรัฐฯ ที่เพิ่งเกิดขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากเอลนีโญรอบนี้ เพราะผลกระทบของเอลนีโญมักจะตามมาทีหลัง แต่เขามองว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อนและรูปแบบสภาพอากาศที่ทำให้ความกดอากาศสูงแช่ตัวอยู่เป็นเวลานานมากกว่า
ส่วนคำถามสำคัญที่ว่าภาวะโลกร้อนกำลังทำให้เอลนีโญเกิดถี่และแรงขึ้นหรือไม่ คอลลินส์ระบุว่างานวิจัยชี้ไปในทิศทางนั้น แต่ยังไม่มีหลักฐานจากการสังเกตการณ์มากพอที่จะพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัด
ขณะที่ เจมส์ แฮนเซน (James Hansen) นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศชื่อดัง มองว่าภาวะโลกร้อนจากฝีมือมนุษย์อาจอยู่เบื้องหลังความรุนแรงผิดปกติในปีนี้ ซึ่งคอลลินส์เห็นว่าเป็นสมมติฐานที่มีความเป็นไปได้แต่ยังพิสูจน์ยาก ถึงกระนั้น แบบจำลองภูมิอากาศต่างชี้ตรงกันว่าเอลนีโญในอนาคตจะรุนแรงขึ้น ส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนและสร้างผลกระทบหนักกว่าเดิมในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า
เหตุผลสำคัญที่ต้องจับตาเรื่องนี้ตั้งแต่วันนี้ คือระบบพยากรณ์สมัยใหม่สามารถคาดการณ์เอลนีโญล่วงหน้าได้ราว 6-9 เดือน ทำให้รัฐบาลและเกษตรกรมีเวลาเตรียมตัว เช่น การปรับเปลี่ยนพืชผลในพื้นที่เปราะบางของละตินอเมริกา การเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการรับมือไฟป่าให้ดีขึ้น โดยการเฝ้าสังเกตการณ์มหาสมุทรแปซิฟิกแบบเรียลไทม์ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ในระยะยาว คอลลินส์ย้ำว่าทางออกยังคงเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่วนแนวคิดด้านวิศวกรรมภูมิอากาศ (Geoengineering) อย่างการพยายามปรับเปลี่ยนการก่อตัวของเมฆเหนือแปซิฟิกตะวันออก ยังอยู่ในขั้นทดลองและมีความไม่แน่นอน ต่อให้วิธีดังกล่าวช่วยชะลอเอลนีโญได้ชั่วคราว ความร้อนที่สะสมอยู่ใต้ทะเลลึกก็อาจทำให้ปรากฏการณ์นี้ย้อนกลับมาอีกได้
ความไม่แน่นอนเหล่านี้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คอลลินส์ทิ้งท้ายว่าเอลนีโญสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจโลก โดยประเทศยากจนมักจะเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดเมื่อต้องเผชิญวิกฤตสภาพอากาศครั้งใหญ่ซ้ำเติมลงไปบนภาวะโลกร้อนที่มีอยู่เดิม
ข้อมูลจาก : dailymail และ ibtimes
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ต้องจับตา ซุปเปอร์เอลนีโญ เลวร้ายครั้งประวัติศาสตร์ ทะลุ 44 องศา ภัยแล้งไทยขั้นวิกฤต
- กทม. อ่วมหนัก! เตือนภัย ‘ซูเปอร์เอลนีโญ’ ดันดัชนีความร้อนทะลุ 54 องศาฯ เสี่ยงอันตรายจาก ‘ฮีทสโตรก’
- GISTDA จับตา “ซูเปอร์เอลนีโญ” จ่อถล่ม พ.ค.นี้ หวั่นวิกฤตแล้ง-พืชผลเกษตรพัง